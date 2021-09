Cristopher Nkunku, historique avec Leipzig

18/09/2021 à 10h40 CEST

Le milieu de terrain de Leipzig Cristopher Nkunku a marqué un tour de chapeau contre le Manchester City de Pep Guardiola, mais n’a pas pu empêcher son équipe de quitter l’Etihad Stadium avec une raclée (6-3) lors de la première journée de la phase de groupes. C’est la première fois depuis Leo Messi en 2016 qu’un joueur marque trois buts pour l’équipe britannique dans la meilleure compétition continentale.

français, qui il a quitté le PSG à l’été 2019 en échange de 13 millions d’euros, est important pour Jesse March en ce début de saison : il a quatre buts en six rencontres entre toutes les compétitions et a débuté dans chacune d’entre elles. Sa polyvalence sur tout le front offensif lui donne une importance capitale, comme il l’a également eu avec Nagelsmann la saison dernière.

L’ancien joueur du PSG a un contrat avec l’équipe teutonique et sa valeur marchande est passée à 43 millions d’euros dans d’autres grands mouvements de gestion sportive. Cette saison a perdu Upamecano (42,50 M€), Sabitzer (15 M€) et Konaté (40 M€), mais ils ont signé André Silva, Angeliño, Ilaix Moriba ou Gvardiol.

Le PSG et Manchester City, les deux rivaux les plus compliqués

Leipzig de Jesse March n’a pas commencé la saison comme prévu: ils n’ajoutent qu’une victoire en Bundesliga et une autre en DFB Pokal. March en 12e position du tournoi national allemand et compte trois défaites consécutives contre Wolfsburg, le Bayern et Manchester City. En Ligue des champions, ils sont encadrés dans l’un des groupes de la mort avec le PSG, Manchester City et Bruges.

Les Allemands ont entamé une nouvelle étape après le départ de Julian Nagelsmann au Bayern München. Après sa fondation en 2009 et sa promotion en Bundesliga en 2016, Ceux de la ville de Leipzig sont l’un des clubs les plus forts du championnat et chaque saison ils sont parmi les prétendants au titre aux côtés du Bayern et du Borussia Dortmund..