Critadel mélange l’action Run-And-Gun en 2D avec des éléments Roguelike

L’éditeur Nicalis a annoncé qu’il apporte Pixelian Studio’s Citadelle à Switch plus tard cette année.

Décrit comme un “jeu de plateforme/jeu de tir/roguelike futuriste”, Critadel voit les joueurs grimper dans une tour mécanique géante alors qu’ils affrontent les forces maléfiques de Noah, une organisation qui a pris le contrôle de la structure et est déterminée à trouver le secret. de la vie éternelle.

Trois personnages évolutifs sont proposés et des centaines de “chemins de branchement reconfigurés en continu” sont inclus. Il existe également plus de 100 000 configurations d’armes et d’objets, ce qui devrait offrir une nouvelle expérience à chaque fois que vous jouez.

Bénéficiant d'”action hardcore” et de “graphismes inspirés de la GBA” accompagnés d'”une bande-son techno palpitante”, le titre précédent de Critadel était Babel. Il est en développement depuis cinq ans et arrive également sur PC, via Steam et Epic Games Store.

Critadel sera disponible numériquement au quatrième trimestre 2021 et coûtera 19,99 $.

