Criteo annonce un chiffre d’affaires de 509 millions de dollars au troisième trimestre

Le marché Asie-Pacifique représente 23 % du chiffre d’affaires total

La société technologique mondiale Criteo a réalisé un chiffre d’affaires de 509 millions de dollars au troisième trimestre (T3), en hausse de 8% en glissement annuel. Le bénéfice brut de la société a augmenté de 16 % en glissement annuel au cours du trimestre pour atteindre 176 millions de dollars. En outre, la société a déclaré un coût d’acquisition hors trafic (TAC) de 211 millions de dollars au cours du trimestre, avec une augmentation de 13% d’une année sur l’autre. « Nous avons réalisé un nouveau trimestre solide de croissance à deux chiffres, tirée par l’accélération de nos nouvelles solutions et de bonnes performances de reciblage », a déclaré Megan Clarken, PDG de Criteo.

En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires de Criteo a augmenté de 18 % en glissement annuel, ou de 21 % à taux de change constant, pour atteindre 116 millions de dollars, soit 23 % du chiffre d’affaires total. Les revenus hors TAC ont augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 47 millions de dollars et représentent 22 % du total des revenus hors TAC, a ajouté la société.

« En tant que puissance mondiale des médias commerciaux, nous nous efforçons de fournir les audiences commerciales les plus performantes à grande échelle à notre base importante et croissante de 22 000 clients spécialistes du marketing et des marques sur l’Internet ouvert. L’élan soutenu de la transformation de notre entreprise et la solide exécution de notre stratégie Commerce Media Platform nous positionnent bien pour générer une croissance durable à long terme et une valeur actionnariale », a ajouté Clarken.

Selon un communiqué officiel, le chiffre d’affaires des solutions marketing a connu une croissance de 11%. La croissance du segment a été portée par une forte demande des clients particuliers, tant sur ses solutions de reciblage que de ciblage d’audience. Cependant, il a été partiellement compensé par les changements prévus en matière d’identité et de confidentialité.

D’autre part, les revenus des médias de détail ont connu une baisse de 14% au troisième trimestre. La migration en cours des clients vers sa Retail Media Platform (RMP) a été citée comme la raison de la décroissance. Cependant, le coût d’acquisition hors trafic (TAC) des revenus des médias de détail a augmenté de 65%, selon la déclaration. Criteo prévoit un chiffre d’affaires global hors TAC compris entre 271 et 274 millions de dollars au quatrième trimestre.

La société affirme avoir ajouté plus de 400 nouveaux clients nets et clôturé le trimestre avec près de 22 000 clients. Alors que le chiffre d’affaires du même client a augmenté de 5 %, le chiffre d’affaires du même client hors TAC2 a augmenté de 9 % en glissement annuel à taux de change constant.

Dans le même temps, le conseil d’administration de Criteo a autorisé l’extension de son programme actuel de rachat d’actions d’un maximum de 100 millions de dollars d’actions américaines de dépôt en circulation de la société à un montant accru pouvant atteindre 175 millions de dollars.

