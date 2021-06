Criteo dévoile une nouvelle image de marque alors qu’elle se prépare pour l’avenir de la publicité

Le changement de marque marque l’engagement de Criteo à soutenir un Internet juste et ouvert qui permet la découverte, l’innovation et le choix

L’entreprise technologique mondiale Criteo a dévoilé jeudi sa nouvelle image de marque, y compris un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle et un nouveau positionnement de marque, “The Future is Wide Open”. Le changement de marque marque l’engagement de Criteo à soutenir un Internet juste et ouvert qui permet la découverte, l’innovation et le choix. Cela témoigne également de la vaste opportunité sur laquelle Criteo peut capitaliser alors qu’il se prépare à l’avenir de la publicité sans cookies.

« Le moment est venu pour une nouvelle identité de marque et un nouveau cri de ralliement, alors que nous utilisons notre force massive dans les données et la technologie pour rétablir le leadership de Criteo au sein de l’industrie de la publicité et donner un ton optimiste pour l’avenir de l’Internet ouvert, pour tout le monde, », a déclaré Megan Clarken, directrice générale de Criteo.

Le nouveau logo rapproche les deux points précédemment connectés en haut à droite du logo au centre du nouveau logo pour mieux représenter les consommateurs et ses clients, qui sont la pièce maîtresse de la stratégie produit de l’entreprise pour offrir une plateforme média de commerce. Les deux points incluent désormais un espace ouvert, faisant signe à la fois de la découverte et de l’ouverture alors que la société invite son public et équilibre un héritage solide, visualisé avec une police plus audacieuse, avec des capacités modernes.

« Lorsque nous disons : « L’avenir est grand ouvert », nous parlons des énormes possibilités qu’offre l’ensemble de données unique de Criteo pour améliorer chaque expérience client sur l’Internet ouvert », a déclaré Todd Parsons, directeur des produits chez Criteo. « Les cookies vont peut-être disparaître, mais nous considérons cela comme une opportunité de faire évoluer notre stratégie de produit pour offrir plus d’avantages que jamais aux consommateurs et à nos clients. »

« Ici en Asie-Pacifique, le changement de marque de Criteo signifie également une nouvelle ère d’opportunités pour nous. Avec plus de 4,3 milliards de personnes et 65% du PIB de la région qui devrait être numérisé, avec des dépenses qui devraient atteindre 1,2 billion de dollars américains d’ici 2022, l’avenir est en effet grand ouvert, en termes de possibilités pour les entreprises ici aujourd’hui », Kenneth Pao, directeur général exécutif, Asie-Pacifique, Criteo, a déclaré.

