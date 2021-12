Criteo entre en négociations exclusives pour acquérir IPONWEB

L’acquisition est évaluée à 380 millions de dollars et est financée par de la trésorerie et des actions propres

La société technologique mondiale Criteo est entrée en négociations exclusives pour acquérir IPONWEB, une société AdTech leader sur le marché, pour 380 millions de dollars en une combinaison d’espèces et d’actions de trésorerie de CRTO. Avec cette acquisition, Criteo vise à accélérer ses plans stratégiques pour façonner l’avenir des médias commerciaux et offrir les meilleures audiences commerciales à grande échelle aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de médias sur l’Internet ouvert.

Unir nos forces avec IPONWEB dynamise l’exécution de la stratégie Commerce Media Platform de Criteo, a déclaré Megan Clarken, PDG de Criteo. « Il s’agit d’un moment décisif dans la transformation de Criteo pour favoriser une croissance durable et une diversification des revenus, créant de la valeur pour toutes les parties prenantes dès le premier jour. Les clients de Criteo bénéficieraient de capacités améliorées d’entonnoir complet avec des outils en libre-service encore plus flexibles, tout en continuant à tirer parti des données commerciales uniques de Criteo pour le ciblage, la mesure et des résultats supérieurs », a-t-elle ajouté.

Avec cette acquisition planifiée, Criteo accélère sa vision de la plate-forme de médias commerciaux et offre un meilleur contrôle à ses spécialistes du marketing d’entreprise – et à leurs agences partenaires – en tirant parti des solutions DSP et SSP d’IPONWEB. L’acquisition élargit également les opportunités de monétisation des propriétaires de médias et fournit des services essentiels pour la gestion des données de première partie à travers l’écosystème. Avec IPONWEB, Criteo se distinguera en tant que partenaire média commercial de choix sur l’Internet ouvert pour le monde des cookies et identifiants post-tiers.

Pour Boris Mouzykantskii, fondateur, directeur général et scientifique en chef d’IPONWEB, l’excellence éprouvée de Criteo en matière d’IA et l’accent sans précédent sur les performances à grande échelle sont depuis longtemps très respectés dans l’industrie. « Nous sommes impatients de rejoindre Criteo et de saisir ensemble les vastes opportunités de notre écosystème en évolution rapide, apportant une valeur ajoutée à nos clients, employés et partenaires », a-t-il souligné.

En collaboration avec le grand marché d’échange de médias d’IPONWEB, la plate-forme côté demande et la plate-forme côté offre, Criteo serait en mesure d’apporter aux propriétaires de médias une plus grande échelle de dépenses médias et un accès aux données de première partie, un élément essentiel de sa stratégie produit. L’accès à davantage de données propriétaires auprès des propriétaires de médias et la possibilité d’associer leurs actifs de données propriétaires à ceux des spécialistes du marketing permettent une activation, une interopérabilité et une mesure supérieures des données propriétaires au sein de l’écosystème commercial de Criteo, ce qui rend les audiences commerciales de Criteo plus universellement accessibles aux un éventail plus large d’acheteurs de médias. Cela permettrait à Criteo de générer les audiences commerciales les plus performantes à grande échelle sans aucun identifiant tiers, qu’il s’agisse de cookies ou d’IDFA.

Lire aussi : Au-delà de Tony Stark en sherwani

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.