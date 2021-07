Criteo étend sa solution de médias de vente au détail en Asie-Pacifique et nomme Taro Fujinaka au poste de directeur général

La solution média de vente au détail de Criteo alimente plus de 100 détaillants et 120 agences clientes, a déclaré la société dans un communiqué

Criteo a étendu son offre de solution média de vente au détail Criteo sur six marchés d’Asie-Pacifique (APAC). Alors qu’elle a été lancée pour la première fois au Japon fin 2019, la solution média de vente au détail Criteo est désormais disponible sur cinq autres marchés, dont la Corée, l’Australie, l’Asie du Sud-Est, Taïwan et l’Inde. Parallèlement, Criteo a nommé Taro Fujinaka au poste de directeur général, Retail Media, APAC. Dans ce rôle, Fujinaka travaillera pour piloter l’écosystème régional des médias de vente au détail et offrir de la valeur aux clients et partenaires de Criteo alors qu’ils continuent à utiliser Retail Media.

Alors que les marques se préparent au monde post-cookies, les médias de vente au détail joueront un rôle central dans l’autonomisation des marques qui recherchent de nouvelles opportunités médiatiques adressables dans le paysage identitaire en évolution, a déclaré Fujinaka. “En combinant un inventaire publicitaire hautement différencié avec des données de première partie uniques, nous sommes convaincus que sa disponibilité et la capacité renforcée de notre équipe régionale contribueront à faire avancer le secteur dans les années à venir”, a-t-il ajouté.

La solution média de vente au détail de Criteo alimente plus de 100 détaillants et 120 agences clientes, a déclaré la société dans un communiqué. Elle devrait générer près de 700 millions de dollars de monétisation des médias pour les détaillants et 3,3 milliards de dollars de ventes de produits pour les marques en 2021. La solution permet aux détaillants et aux places de marché de générer de nouveaux revenus auprès de leurs marques partenaires.

« Nous n’avons pas tardé à étendre nos offres de médias de détail ici en Asie, un marché de croissance clé pour Criteo. Au premier trimestre de cette année, notre activité de médias de détail a augmenté de 122 % en glissement annuel, et nous sommes ravis de voir une demande croissante pour notre technologie, en particulier ici en Asie. Élément clé de notre stratégie de médias commerciaux, les médias de vente au détail sont également un marché adressable qui devrait croître rapidement. Selon McKinsey, les médias de détail représentent aujourd’hui un marché de 17 milliards de dollars, hors Amazon et la Chine, et augmenteront à un TCAC de 22 % pour atteindre 32 milliards de dollars en 2024 », a déclaré Geoffroy Martin, vice-président exécutif et directeur général du portefeuille de croissance, Criteo.

