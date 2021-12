Critics Choice Awards reportés en raison des préoccupations d’Omicron

Dans le dernier domino hollywoodien à tomber de la vague d’Omicron – et la dernière bosse de la saison des récompenses bouleversée et découragée de cette année – le Critics Choice Assn. a annoncé mercredi qu’il reportait la 27e édition des Critics Choice Awards, qui devaient se tenir en personne le 9 janvier.

Aucune nouvelle date n’a été fixée pour la télédiffusion, qui devrait être diffusée sur The CW et TBS.

«Après un examen approfondi et des conversations franches avec nos partenaires de The CW et TBS, nous sommes collectivement arrivés à la conclusion que la décision prudente et responsable à ce stade est de reporter la 27e édition des Critics Choice Awards, initialement prévue pour le 9 janvier 2022, », a déclaré l’organisation dans un communiqué. «Nous sommes en communication constante avec les responsables de la santé du comté de LA, et nous travaillons actuellement avec diligence pour trouver une nouvelle date au cours de la prochaine saison des récompenses au cours de laquelle organiser notre gala annuel en personne, la sécurité et la santé de tous restant notre priorité absolue. Nous partagerons des détails supplémentaires avec nos amis et collègues de l’industrie du divertissement dès que possible. »

Cette décision marque un revers pour la Critics Choice Assn. dans ses efforts pour détrôner la Hollywood Foreign Press Assn., qui remet les Golden Globes, en tant qu’arbitre de l’événement de lancement de la saison des récompenses.

Les Critics Choice Awards ont longtemps lutté pour sortir de leur statut de course également, rebondissant autour de divers réseaux et obtenant des notes relativement petites. Lorsque NBC a annoncé en mai qu’elle retirait les Golden Globes cette année après des mois de controverse déclenchée par une enquête du Times, le directeur général de la CCA, Joey Berlin, a vu une chance de réaliser son rêve de longue date de revendiquer sa place pour le coup d’envoi de la saison des récompenses. .

En peu de temps, Berlin a sauté sur la date du 9 janvier des Globes et a déplacé le spectacle de son domicile de longue date dans le Barker Hangar de Santa Monica à l’hôtel Fairmont Century Plaza. « Je sens juste un vent si fort dans notre dos », a déclaré Berlin au Times en juillet.

Même si Berlin tentait de capitaliser sur l’absence des Globes, un article du Times publié plus tôt ce mois-ci a révélé que lui et son organisation d’environ 500 membres étaient confrontés à certains des mêmes problèmes, notamment des questions de crédibilité, de gouvernance et de conflits potentiels. d’intérêt – qui ont longtemps tourmenté la Hollywood Foreign Press Assn.

Il y a à peine deux jours, la Critics Choice Assn. avait juré qu’il allait de l’avant avec le spectacle du 9 janvier. Mais alors que les inquiétudes continuent de croître au sujet de la variante Omicron, déclenchant une vague d’annulations, ces plans se sont clairement révélés intenables. Plus tôt mercredi, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé qu’elle reportait la remise des prix du gouverneur, qui était prévue pour le 15 janvier, à une date encore à déterminer.