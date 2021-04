Critique 4K Ultra HD – Spaceballs (1987) ⋆ .

]]>]]>

Boules spatiales, 1987.

Réalisé par Mel Brooks.

Avec Mel Brooks, John Candy, Rick Moranis, Bill Pullman, Daphne Zuniga, Dick Van Patten, George Wyner et Joan Rivers.

SYNOPSIS:

Une autre édition de Boules spatiales? Celui-ci est en 4K, donc si vous voulez votre satire de Mel Brooks dans la résolution la plus élevée possible qui soit disponible ces jours-ci, Kino Lorber a répondu à vos besoins. Le film a l’air et sonne bien, et la plupart des bonus des éditions précédentes ont été portés.

Mel Brooks atteignait la fin de sa course en tant que réalisateur de satires aiguës lorsqu’il a publié Boules spatiales en 1987. Cela faisait six ans que son classique Histoire du monde, partie I, et cette fois, il a tourné sa marque d’humour farfelu sur l’immensément populaire de George Lucas Guerres des étoiles la franchise. Cependant, Lucas était au milieu d’une longue pause entre Guerres des étoiles trilogies et le public n’était pas aussi intéressé par le sujet qu’il aurait pu l’être quelques années plus tôt, ce qui a probablement conduit à Boules spatiales‘affichage au box-office terne.

Grâce au marché de la vidéo domestique alors en plein essor, Boules spatiales a pu trouver une nouvelle vie et il est apparu dans diverses éditions VHS, LaserDisc, DVD et Blu-ray au fil des ans. En fait, Brooks note quelque part dans les bonus qu’il a surpassé tous ses autres films en vidéo personnelle, alors rappelez-vous simplement que la prochaine fois qu’un film que vous aimez floppe au box-office.

Je ne sais pas si j’ai besoin de raconter l’intrigue de celui-ci. Guerres des étoiles a été parodié de nombreuses fois au cours des 40 dernières années, à commencer par le classique mineur Guerres du matériel (J’ai adoré ça et Bambi contre Godzilla sur HBO il y a longtemps), et la version à gros budget de Brooks est tout aussi drôle que lorsqu’elle est sortie en 1987. Tous les aspects de Guerres des étoiles est mûr pour être parodié ici, y compris son énorme quantité de marchandises, et George Lucas aurait aimé et soutenu l’effort.

Kino Lorber a commandé une nouvelle numérisation 4K et un nettoyage du film pour cette version, et il est meilleur que jamais sur la vidéo domestique. Alors que les autres films de Brooks peuvent ne pas bénéficier autant d’une sortie 4K, Boules spatiales brille ici, grâce à la capacité du format à faire ressortir tous les petits détails des modèles et des décors. Ce n’est peut-être pas l’un des premiers films qui me vient à l’esprit lorsque l’on discute des grands effets spéciaux, mais Apogee, dirigé par l’ex-chef de l’ILM John Dykstra, a réalisé l’essentiel du travail et l’ILM a contribué au Extraterrestre référence à la fin, avec un peu de inutilisé Guerres des étoiles images.

Rien de nouveau n’a été commandé pour cette édition, donc les fonctionnalités bonus sont une poignée de contenu créé pour diverses versions précédentes. Je ne suis pas sûr de ce qui a été laissé, vous devrez donc faire vos propres comparaisons avec ce que vous possédez actuellement si vous souhaitez abandonner les éditions précédentes. Ce package comprend également un disque Blu-ray – le seul bonus trouvé sur les deux plateaux est le commentaire, ce qui était une bonne idée, la version 4K avait donc beaucoup d’espace pour une qualité d’image et de son maximale.

Commentaire avec Brooks et Ronny Graham: Graham était co-scénariste du film et y joue un petit rôle. Brooks conduit la majeure partie de la discussion ici, mais Graham intervient parfois avec ses propres pensées. Il s’agit d’une piste spécifique à la scène avec Brooks commentant le film au fur et à mesure de sa lecture, avec beaucoup de blagues, bien sûr.

Spaceballs: le documentaire (30 minutes): Une grande partie de la distribution revient sur la réalisation du film, à l’exception, bien sûr, de John Candy, qui a joué le Barf semblable à Chewbacca.

John Candy: Esprit comique (10 minutes): Le brillant comédien, décédé en 1994, fait l’objet de cette rétrospective.

Force toi! – Spaceballs et le Skroobing de la science-fiction (17 minutes): Brooks revient sur le film. Il est principalement seul ici, bien que l’écrivain et acteur Rudy De Luca, qui joue Vinnie, le rejoigne à un moment donné.

Entretien avec Mel Brooks et le co-scénariste Thomas Meehan (20,5 minutes): Les scénaristes en herbe apprécieront probablement cette discussion entre Brooks et son autre co-scénariste. Le couple discute du développement du script.

Regardez Spaceballs dans Ludicrous Speed (30 secondes): Oui, regardez le film entier en seulement 30 secondes. Pensez au gain de temps!

Film Flubs (1,5 minutes): Voici un aperçu rapide de certaines des erreurs qui ont fait partie du film.

Comparaison des storyboards et des films (7 minutes): Un regard côte à côte sur certains des story-boards et comment ces moments se sont manifestés dans le film fini.

Galerie d’images des coulisses (6 minutes): Ceci affiche 36 photos de la réalisation du film, y compris certains des effets spéciaux.

Affiches et galerie d’images d’art: Cela comprend 16 plans de diverses affiches, des peintures de personnages et différents concepts.

Bande-annonce de l’exposant avec Mel Brooks Introduction (2 minutes): Il y a longtemps, les studios créaient des bandes-annonces uniquement pour les propriétaires de théâtre, pour les vendre en réservant un film, et Brooks a tourné une introduction qui est incluse ici.

Une bande-annonce et une bande-annonce complète pour Boules spatiales, ainsi que des bandes-annonces pour quatre autres films liés à Brooks et Candy, complètent le disque.

Évaluation du mythe scintillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Brad Cook

