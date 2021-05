Critique 4K Ultra HD – Super 8 (2011) ⋆ .

]]>]]>

Super 8, 2011.

Réalisé par JJ Abrams.

Avec Joel Courtney, Elle Fanning, Kyle Chandler, Gabriel Basso, Noah Emmerich, Ron Eldard, Riley Griffiths, Ryan Lee, Caitriona Balfe et Zach Mills.

SYNOPSIS:

Super 8 est la lettre d’amour cinématographique de JJ Abrams à ces films halcyon Lucas / Spielberg des années 70 et 80. (Spielberg l’a même produit.) Il est maintenant disponible en 4K UltraHD Blu-ray avec un superbe transfert d’image mais pas de nouvelles fonctionnalités bonus, bien qu’un code pour une copie numérique soit également inclus.

En tant que Gen Xer né en 1970, j’étais carrément dans la démo, comme on dit, pour la sortie de George Lucas et Steven Spielberg dans les années 1970 et 80, y compris les films qu’ils n’ont pas dirigés mais produits. Comme beaucoup d’enfants de cette époque, j’étais également fasciné par les rapports d’OVNIS et les histoires de créatures comme Bigfoot, qui étaient nourries par la culture pop de cette époque. Avec le recul, je peux imaginer les baby-boomers qui dirigeaient des studios de cinéma et de télévision à l’époque se disant: «Ces enfants stupides aiment beaucoup de conneries bizarres, mais continuez à leur en donner plus parce que cela nous rapporte de l’argent!»

Le réalisateur / producteur JJ Abrams était également dans cette démo, alors il a décidé de créer une sorte de lettre d’amour cinématographique à cette époque sous la forme de Super 8, avec une aide à la production de Spielberg. Sorti en 2011, Super 8 raconte l’histoire d’un groupe d’enfants en 1979 qui ont été témoins d’un horrible accident de train lors du tournage d’un film de zombies. Le train transportait une cargaison de cubes étranges, ainsi qu’une créature qui s’échappe pour faire des ravages dans la ville fictive de Lillian, dans l’Ohio.

Si vous connaissez les films qui ont inspiré Abrams, il n’est pas difficile d’imaginer où l’histoire va à partir de là: les militaires se présentent pour essayer de prendre le contrôle de la situation et les enfants deviennent des détectives amateurs, en utilisant la couverture de leur projet de film. pour essayer d’apprendre ce qui se passe réellement dans leur ville. Cependant, contrairement à la plupart des films de la variété Lucas / Spielberg, Super 8 a une teinte beaucoup plus sombre – il n’y a pas ET– comme le lien entre les enfants et la créature, par exemple. (Oui, il y a un moment comme celui-là, mais je parle de la façon dont la relation entre ET et les enfants est une si grande partie de ce film.)

Mais il y a beaucoup de reflets d’objectif, qui sont devenus une marque de fabrique de JJ Abrams à un tel point qu’il semble penser que presque toutes les scènes ont besoin d’une strie bleu violacé sur au moins une des prises de vue. Parfois, la séquence s’étend sur les visages des enfants dans un moment dramatique, ce qui n’a pas beaucoup de sens pour moi. Je souhaite vraiment qu’il atténue cela.

L’histoire ne tient pas non plus aussi bien qu’elle le devrait, ce qui semble être une autre caractéristique d’Abrams. Je sais qu’il aime ses boîtes mystères, mais il a tendance à les utiliser à un tel point qu’il n’est pas difficile de commencer à se demander, par exemple, pourquoi la créature n’agit pas seulement pour quitter la Terre dès qu’elle s’échappe. De plus, comment quelqu’un conduit-il un camion de front dans un train, entraînant une explosion de feu, mais survit-il? Et pourquoi ce personnage semble-t-il important dans l’histoire pour disparaître?

Malheureusement, aucune des 14 scènes supprimées qui durent environ 13 minutes au total n’éclaircit ce point. Ce ne sont pas vraiment des scènes de toute façon – ce sont pour la plupart des moments mineurs de personnages, dont certains auraient dû rester dans le film, mais aucun d’entre eux n’aurait résolu les problèmes que j’ai soulevés.

Ces scènes supprimées ont été portées à partir de la version Blu-ray 2011, ainsi que le reste des fonctionnalités bonus de cette édition, pour ce nouveau Blu-ray 4K Ultra HD de Paramount. Avant de les aborder, cependant, je noterai que la qualité d’image 4K sur ce disque est superbe. C’est un film avec beaucoup de scènes sombres, à la fois la nuit et sous terre, et c’est là que le Blu-ray 2K peut parfois avoir du mal. C’est aussi là qu’un transfert 4K solide peut briller, et Super 8 fonctionne admirablement ici, avec des niveaux de noir profond et une clarté étonnante dans les gros plans.

Passant au reste des fonctionnalités bonus, rien de nouveau n’a été créé pour cette édition, alors gardez cela à l’esprit si vous envisagez une mise à niveau du Blu-ray. Il n’y a pas de deuxième disque Blu-ray, contrairement à beaucoup de versions 4K de nos jours, mais il existe un code pour une copie numérique du film. Voici ce qui complète le plateau:

Commentaire audio avec JJ Abrams, le producteur Bryan Burk et le directeur de la photographie Larry Fong: Steven Spielberg ne fait pas de commentaires, donc ce n’est pas une surprise qu’il ne soit pas venu ici, et Abrams le reconnaît dans cette piste. Les commentaires de groupe peuvent être aléatoires, mais celui-ci est une très bonne discussion du film, de son inspiration à divers aspects de la production. Il y a un bon mélange de détails techniques et de trucs généraux dans les coulisses ici. Featurettes (98 minutes): il s’agit d’un groupe de huit featurettes qui, comme la piste de commentaire, couvrent la réalisation de Super 8 du début à la fin. Il y a un peu de choses répétées dans le commentaire, mais la plupart sont du nouveau matériel. Abrams, Burk et Fong réapparaissent ici, avec d’autres membres de la distribution et de l’équipe et même quelques invités surprises, comme le légendaire spécialiste des effets visuels Dennis Muren. C’est un bon documentaire complet, et il y a une fonction pratique «Play All» que j’apprécie. J’aurais aimé que les jours des longs métrages documentaires reviennent, mais je suppose que huit points semblent mieux sur l’emballage qu’un seul.

Déconstruire le crash du train: Il s’agit d’une carte interactive qui utilise des clips vidéo et du texte, y compris des extraits de script, pour montrer comment cette première scène dramatique est née. Je ne l’ai pas mentionné dans ma critique du film, mais je pensais que l’accident de train avait duré beaucoup plus longtemps que nécessaire, et parfois il était difficile de dire où se trouvait le train par rapport aux personnages. Si vous ressentez la même chose que moi, cette fonctionnalité bonus aide à atténuer une partie de cette confusion, mais il ne devrait pas être nécessaire de regarder cela pour le comprendre.

Évaluation du mythe scintillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Brad Cook

