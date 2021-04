Critique aux États-Unis à Gabriel Deck: “Est-il un joueur de la NBA? Non”

L’arrivée de Gabriel Deck en NBA pour renforcer le Thunder dans cette dernière ligne droite de la saison 2020/21 en a surpris beaucoup aux États-Unis. Surtout, par ignorance. Les supporters argentins ont mis un accent particulier sur une critique venant du portail ..

“Ce n’est pas un hasard s’il a signé pour 3,9 millions. Est-il un joueur de la NBA? Non. Il a échoué en essayant de faire bonne impression au Hoop Summit 2013, où il n’a marqué aucun point. Et personne l’a choisi au repêchage 2017. Il a 26 ans et vient de jouer en Espagne en tant qu’attaquant de puissance mais a un physique limité. De toutes les personnes à qui j’ai parlé, personne ne pense qu’il est un joueur de la NBA. scénario qu’il pouvait gérer intelligemment et la ruse nécessaire pour se tailler une niche dans la rotation, mais le seul avantage de Deck était qu’il était disponible grâce à sa clause de libération pendant la saison et c’est une rareté dans les contrats pour les équipes en Europe », a écrit l’analyste John Hollinger.

Hollinger a travaillé dans les deux points de vente les plus importants d’aujourd’hui et était autrefois directeur général des Grizzlies, il sait donc parfaitement le marché NBA.

Dans son style moqueur caractéristique, Hollinger a également fait un jeu de mots. “Gabriel Deck? Qu’est-ce que diable?”, Essayant d’expliquer ce que diable Deck est en train de faire dans l’Oklahoma après son passage au Real Madrid.