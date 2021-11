Critique : Avec Susanna Mälkki et Leila Josefowicz à la barre, le Concerto pour violon de John Adams s’envole

Dimanche après-midi, la principale chef d’orchestre invitée Susanna Mälkki a commencé son dernier concert de la saison avec le Los Angeles Philharmonic avec « Runner » de Steve Reich. Grâce au LA Marathon, ce fut une journée de coureurs. Reich, cependant, n’est pas l’un d’entre eux.

Dans une vidéo discutant de sa pièce de 2016 pour vents, percussions et cordes, le compositeur, qui a eu 85 ans le mois dernier, a déclaré que son choix d’exercice était le tapis roulant et le vélo ; le titre lui est venu de nulle part. Reich a d’abord résisté au nom. Mais il est resté à cause du besoin des interprètes de rythmer la partition d’environ 15 minutes. Non pas que ce maître inégalé du pouls ait jamais écrit un morceau qui n’a pas besoin d’un rythme sérieux – les étonnantes complexités rythmiques de la musique de Reich nécessitent un comptage spectaculaire.

Je ne semble pas être un coureur aussi chaud non plus. Coincé dans le trafic déclenché par un marathon, je suis arrivé au Walt Disney Concert Hall apparemment juste à temps. Mais j’ai perdu la course en quelques secondes, atteignant la porte de mon allée juste au moment où elle se refermait.

Il y a eu des compensations. D’une part, Nonesuch Records a enregistré les deux performances du week-end pour un album dont la sortie est prévue au printemps 2022. Une autre était la fascination de regarder « Runner » sur le moniteur du hall tout en entendant le son de l’orchestre saigner à travers les portes fermées de la salle et se mélanger. avec des bruits de circulation plus lointains à l’extérieur.

Je connais « Runner » à travers les diffusions de ses premières représentations en Europe (création en tant que partition d’une danse chorégraphiée par Wayne McGregor pour le Royal Ballet). Mais dans ce cas, ne pas être capable d’entendre très bien les détails a fait du push-pull de la modulation des mètres et des tempos une sensation physique qui dominait l’audition, comme des coureurs plus sensibles à leurs battements cardiaques qu’aux sons ambiants autour d’eux (à part peut-être acclamations rythmées). Curieusement, après avoir monté les escaliers en courant et l’avoir entendu de cette façon, « Runner » est en effet devenu plus une question de course que d’écoute passive, du moins sans la composante danse.

Pourtant, il ne faisait aucun doute que le Concerto pour violon de John Adams avec Leila Josefowicz en tant que soliste était l’attraction principale. Le concerto, qui a fait sensation lors de sa création en 1994 à Minneapolis et a atteint le LA Phil trois ans plus tard, est déjà un classique moderne largement joué.

De plus, à peine un an s’est écoulé au cours des trois dernières décennies sans que l’orchestre n’ait programmé quelque chose d’Adams, qui est le directeur créatif de LA Phil depuis 2009. Pour sa part, Josefowicz a joué le concerto d’Adams plus de 100 fois et l’a enregistré. Josefowicz, un boursier MacArthur, l’a absorbé comme aucun autre violoniste. En tant que membre de longue date de la famille élargie de LA Phil, elle est la violoniste incontournable lorsque l’orchestre a besoin d’une soliste audacieuse, exploratrice, réfléchie, dansante et spectaculairement virtuose. Des compositeurs dont Adams (dans son dernier concerto épique, « Scheherazade.2″), Esa-Pekka Salonen, Kaija Saariaho et bien d’autres jockeys pour écrire pour elle.

Quel que soit le nombre de fois où le violoniste a joué le concerto d’Adams (le concerto vécu est peut-être plus précis) et certains d’entre nous l’ont peut-être entendu, la performance de dimanche s’est avérée nouvellement révélatrice. Dans le premier mouvement aux longs membres, le violon solo trace une idée après l’autre (Adams a un jour comparé cela au raga indien) dans une mélodie en constante évolution et sans fin. Son imprévisibilité peut le rendre difficile à suivre, peu importe le nombre de fois que vous l’avez entendu, mais Josefowicz a rendu les choses faciles. Elle jouait chaque tournure de phrase, chaque geste, comme s’il s’agissait d’une nouvelle pensée ou d’un nouveau sentiment qui l’étonnait soudain.

Au cours du mouvement lent, intitulé «Body Through Which the Dream Flows», l’orchestre a entonné un canon à la Pachelbel tandis que le violon glissait au-dessus dans une mélodie d’un autre monde. Cela valait la peine de jeter un coup d’œil aux pieds de Josefowicz de temps en temps pour voir s’ils planaient à quelques centimètres du sol. D’un autre côté, si vous fermiez les yeux, il devenait difficile de déterminer d’où venait la voix désincarnée du violon.

De retour sur terre, le violoniste s’est transformé en un rocker encore extatique mais désormais intempérant dans le dernier mouvement électrisant. Josefowicz n’est pas vraiment un coureur non plus. Au lieu de cela, sa virtuosité surfe sur des vagues d’énergie jubilatoire. Cette fois, je me suis retrouvé à regarder l’orchestre pour voir comment ces musiciens pouvaient rester correctement assis.

La violoniste Leila Josefowicz avec la chef d’orchestre Susanna Malkki et le Los Angeles Philharmonic dans le concerto pour violon de John Adams au Walt Disney Concert Hall samedi soir.

(Luis Sinco / Los Angeles Times)

Mälkki les a gardés ancrés, bien que l’accompagnement d’orchestre ait ses propres problèmes. Les lignes instrumentales serpentent sur les lignes de mesure, se croisant de manière alambiquée. Ces couleurs instrumentales sont rarement stables, les combinaisons changeant sans cesse. Deux synthétiseurs vintage du début des années 90 ont ajouté un vernis électronique qu’il était préférable de garder subtil. Mais le chef a joué un rôle crucial, maintenant une base solide qui a permis à la soliste son ouverture exceptionnelle. Était-ce ainsi pour les générations précédentes d’entendre Jascha Heifetz dans sa pièce maîtresse, le concerto de Tchaïkovski ? Probablement.

Comme le Concerto pour violon d’Adams, le LA Phil a joué les « Danses symphoniques » de Rachmaninov, sa dernière pièce majeure, trois ans après sa création. (Rachmaninov est décédé à 70 ans peu de temps après, en 1943.) Peu de gens pensent qu’il a été un compositeur de LA, ou les Variations symphoniques une pièce de LA. Il n’a vécu ici que peu de temps et son nom est généralement une réflexion après coup dans toute discussion sur les émigrés de LA dans la première moitié du 20e siècle. Il n’était pas un progressiste révolutionnaire comme Schoenberg et Stravinsky l’étaient dans cette ville.

Mais il y avait des raisons de penser à Rachmaninov de cette façon dimanche. Une grande audace a célébré les performances de Mälkki des partitions russes de Tchaïkovski et Scriabine avec le LA Phil la semaine précédente, et il l’a fait encore plus cette fois avec Rachmaninov. Moderniste dans l’âme, Mälkki s’attaque au tonnerre le plus fort et le plus attirant que les timbales puissent produire. Elle commande des textures nettes et transparentes. Elle découvre chez Rachmaninov une pulsion rythmique essentielle presque comparable à celle de Stravinsky ou de Bartók. Dans cette performance, elle a révélé que le solo de saxophone lyrique, mélancolique et toujours aussi russe du premier mouvement des Variations était sans sentimental, toujours aussi pas russe et soniquement clair comme de l’eau de source. Elle a revitalisé un romantique russe devenu révolutionnaire.

C’est une année difficile, bien sûr, avec toute planification nécessairement de dernière minute pour le LA Phil. Un marathon Mälkki n’était guère une option. Même ainsi, à peine deux semaines dans la saison pour elle, c’est trop peu.