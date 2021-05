Critique Blu-ray – Duel 50th Anniversary Edition (1971) ⋆ .

Duel – Édition 50e anniversaire, 1971.

Réalisé par Steven Spielberg.

Avec Dennis Weaver, Jacqueline Scott, Eddie Firestone, Tim Herbert et Carey Loftin.

SYNOPSIS:

Un homme d’affaires itinérant est poursuivi à travers le désert californien par un énorme pétrolier apparemment déterminé à le tuer.

Au moment où Steven Spielberg a fait Duel en 1971, il avait déjà réalisé plusieurs épisodes d’émissions de télévision populaires – en effet, c’était son épisode « Meurtre par le livre » de Colombo cela l’a aidé à remporter son premier long métrage – et vous pouvez dire dès le départ que le jeune cinéaste allait être quelqu’un à regarder. Alors que Spielberg n’avait pas l’intention de diriger la télévision quand il était à l’université, il faisait des émissions de télévision comme Colombo, Galerie de nuit et Le nom du jeu après qu’Universal lui ait offert un contrat qui lui a donné l’expérience dont il avait besoin, et à cause de cela, Duel a l’impression d’avoir été réalisé par un réalisateur de thriller chevronné.

Mais c’était il y a 50 ans, d’où la “ 50th Anniversary Edition ” taguée sur le titre de ce disque, et on pourrait dire que depuis lors, Steven Spielberg a plutôt bien réussi, ayant influencé au moins deux générations de réalisateurs et devenant l’un des plus cinéastes à succès commercial de tous les temps, remportant des prix, créant des franchises et faisant généralement partie de l’enfance de la plupart des gens. Ce qui est bien, c’est que Spielberg reconnaît Duel comme le début de sa carrière cinématographique et en parle toujours avec affection, comme détaillé dans l’interview dans les reportages spéciaux, notant également qu’il lui a rendu hommage dans certains de ses futurs films, notamment en recréant une scène en 1941, en utilisant le même vieux couple marié qui figure à nouveau ici dans Rencontres du troisième type et en utilisant à nouveau les mêmes effets sonores dans Mâchoires; il admet même que c’était un peu une tape dans le dos, mais quand votre premier film est aussi fort que celui-ci, alors où est le mal?

Et en parlant de Mâchoires, en regardant Duel vous pouvez voir les graines de certaines de ses idées du tournage notoirement difficile qu’il a eu avec le thriller classique sur les requins. En effet, Mâchoires est fondamentalement Duel refait avec un requin au lieu d’un camion (d’accord, peut-être qu’il y a un peu plus mais les bases sont toutes là) traquant l’homme d’affaires David Mann (Dennis Weaver, qui a été personnellement choisi par Spielberg) à travers le désert californien. Mann se rend à une réunion mais se retrouve coincé derrière un énorme camion-citerne qui roule à une vitesse lente et régulière et il dépasse donc, obligeant le chauffeur du camion-citerne à le poursuivre et à essayer de le faire sortir de la route.

C’est aussi simple que ça et Spielberg le garde assez serré tout au long et ne montre que ce qu’il doit montrer, ce qu’il a également fait avec Mâchoires quelques années plus tard, mais Duel diffère en ce sens qu’il s’agit d’un homme contre une force apparemment imparable – le camion semble être l’antagoniste parce que Spielberg ne nous montre jamais le conducteur, et a également choisi un camion qui a l’air d’avoir un visage grâce à son positionnement des lumières/fenêtres – et non pas trois hommes avec des arcs de caractères. Bien qu’il ait été initialement filmé comme téléfilm pour une sortie américaine, à l’international Duel est sorti en salles et Spielberg a donc dû mettre plus de scènes pour remplir le temps d’exécution, et 90 minutes suffisent amplement pour ce qui est essentiellement un film de poursuite. Pas plus que cela et le film aurait pu risquer de perdre de son élan car la répétitivité du camion rattrapant David, David s’échappant puis le camion venant à nouveau vers lui a été fait juste assez pour garder le suspense et une autre remise des gaz aurait été un de trop. Dennis Weaver donne tout ce qu’il a en tant que gars ordinaire poussé au point de rupture, bien que la voix off du monologue intérieur qu’il fournit semble un peu faible par endroits. Il est là pour fournir au public quelque chose pendant qu’il conduit – parce qu’il ne se parlerait pas tout en faisant tourner la voiture sur ces routes à cette vitesse – mais les niveaux d’action et de tension sont tels qu’à quelques endroits, il est pas vraiment besoin.

Pour son 50e anniversaire Duel a été bien poli et bien rangé, la photo est impeccable et le soleil éclatant et le ciel bleu du désert sont particulièrement vibrants, et la Plymouth Valiant rouge de David Mann sortant des bruns et des bleus de son environnement est particulièrement frappante, ce qui était l’intention de Spielberg depuis le début. L’audio est également assez vif, les rugissements soudains des moteurs de véhicules s’avérant particulièrement efficaces pour créer quelques frayeurs. Les extras se présentent sous la forme de l’interview susmentionnée de Steven Spielberg sur la réalisation du film, d’une featurette sur le travail télévisé de Spielberg et d’une interview avec l’écrivain Richard Matheson sur la nouvelle originale. En prime, vous obtenez également une affiche recto-verso présentant d’excellentes nouvelles illustrations de l’artiste graphique Graham Humphreys qui aura fière allure sur votre mur.

Compte tenu de l’énorme travail de Steven Spielberg, il est facile d’oublier à quel point Duel est et dans quelle mesure le style aventureux formateur du cinéaste est déjà en place. Même si le réalisateur lui-même admet qu’il ne pouvait pas faire un film comme celui-ci de nos jours – surtout dans les conditions qu’il faisait il y a 50 ans, c’est-à-dire pas de temps, un budget limité et une arrogance/naïveté juvénile en abondance – il est plus que digne de s’asseoir à côté les films dirigés par Spielberg qui l’ont suivi au cours des deux décennies suivantes, même mieux que certains d’entre eux, donc si vous cherchez à mettre à niveau un ancien format, ou si vous ne l’avez pas encore vu, alors cette nouvelle édition Blu-ray étincelante est un achat indispensable.

Évaluation du mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★ ★

Chris Ward

