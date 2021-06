Critique Blu-ray – Lake Mungo (2008) ⋆ .

Lac Mungo, 2008.

Réalisé par Joël Anderson.

Avec Rosie Traynor, David Pledger, Martin Sharpe, Talia Zucker et Cameron Strachan.

SYNOPSIS:

Une famille en deuil commence à vivre des événements étranges après la mort de leur fille adolescente.

Un rapide coup d’œil à l’un de ces «films d’horreur les plus effrayants de tous les temps» qui apparaissent sur Internet toutes les cinq minutes fera toujours apparaître les mêmes noms avec un ou deux titres dans le champ gauche pour des raisons de controverse.

Et tandis que de tels shockers à feuilles persistantes comme L’Exorciste, Le massacre à la tronçonneuse du Texas et Le brillant sont là pour une raison et le seront probablement toujours il y a un autre titre, plus contemporain mais probablement moins vu qui s’est glissé au cours des dernières années, et grâce à Second Sight Films 2008s Lac Mungo peut maintenant être vu dans un magnifique pack Blu-ray en édition limitée contenant des extras.

Filmé comme un faux documentaire Lac Mungo suit la famille Palmer qui pleure la mort mystérieuse de leur fille adolescente Alice (Talia Zucker). À la recherche de réponses sur comment et pourquoi elle est morte, les Palmer commencent à voir des images d’Alice sur des photographies et croient que le fantôme de leur fille les hante, mais alors que la vérité commence à se dévoiler, la famille découvre quelque chose de plus sinistre derrière la tragédie.

Tandis que Lac Mungo établit extrêmement bien ses prémisses et est tout à fait crédible en tant que documentaire sur une hantise potentielle, au moment où le récit dépasse les rebondissements et diverses erreurs de direction au point où tout deviendra clair, le film s’essouffle et est incapable de vivre à la hauteur à tout ce que votre esprit a évoqué. En effet, il semblerait que l’esprit du scénariste/réalisateur Joel Anderson ait été incapable de parvenir à une conclusion satisfaisante, terminant le film par une révélation/révélation qui, s’il s’agissait d’un épisode de Contes de l’inattendu peut avoir fait le travail mais après une accumulation si efficace Lac Mungo est, sinon entièrement déçu, du moins un peu défait par une faible gifle face à un point culminant par opposition au solide coup de poing qu’il méritait.

En fouillant dans le riche catalogue d’extras fournis par Second Sight, vous pouvez voir que le seul crédit de réalisateur de Joel Anderson a en effet fait impression, notamment sur les cinéastes Aaron Moorhead et Justin Benson (L’infini/Printemps) qui ont très envie de parler de Lac Mungo et son influence inquiétante. Il existe également des essais vidéo de l’écrivain Josh Nelson et du cinéaste Joseph Wallace qui examinent le film sous différents angles et proposent des choses que vous avez peut-être manquées lors d’un premier visionnage, ainsi qu’un commentaire d’archive du producteur David Rapsey et du directeur de la photographie John Brawley. , un tout nouveau commentaire audio d’Alexandra Heller-Nicholas et Emma Westwood, des interviews des acteurs et de l’équipe, des scènes supprimées, un livret de collection présentant diverses interprétations de différents écrivains, des cartes d’art et un magnifique étui rigide contenant de nouvelles illustrations pour tout garder, donc à part une contribution de Joel Anderson, c’est un package aussi complet que vous pourriez espérer obtenir pour ce film.

Quand il s’agit de ça Lac Mungo est un exercice pour prouver que la caméra peut mentir et que ce qui est vu n’est pas toujours ce qui est réel, même si nous savons tous que toute réalisation de films est vraiment l’art de la manipulation. La ruse de Joel Anderson pour vous faire vous concentrer sur une chose dans le cadre tout en manquant quelque chose d’autre est ce qui se trouve au cœur et cela fonctionne extrêmement bien jusqu’au point où l’accent du récit change et de nouvelles révélations apportent une ambiance différente, quelque chose de moins surnaturel et plus psychologique et ancré, à quel point le charme est rompu et rien de moins que la finale fantasmagorique qu’on nous avait tous promis pendant la première heure ne suffira tout simplement pas – et ce n’est pas le cas. Néanmoins, pour la plupart Lac Mungo vous attire avec des performances convaincantes, un format documentaire authentique sur le crime et des images effrayantes et suggestives – c’est juste dommage qu’il ne maintienne pas la forte atmosphère macabre jusqu’à la toute fin et opte plutôt pour une explication fragile et insatisfaisante pour envelopper tout ça.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★

Chris Ward

