Critique Blu-ray – Prophétie (1979) ⋆ .

Prophétie, 1979.

Réalisé par John Frankenheimer.

Avec Talia Shire, Robert Foxworth, Armand Assante, Richard Dysart, Victoria Racimo, Kevin Peter Hall, Tom McLoughlin et George Clutesi.

SYNOPSIS:

Un scientifique et sa femme enquêtent sur les raisons pour lesquelles les habitants d’une réserve amérindienne et la faune environnante sont affectés par des mutations génétiques.

Ah, 1979 ! L’année où le cinéma nous a donné notre première bataille avec un Xenomorph, notre première rencontre avec le Tall Man et un séjour dans la maison hantée la plus célèbre du monde, et plus de quarante ans plus tard, nous regardons et réévaluons toujours ces classiques du genre. 1979 est aussi l’année qui nous a Prophétie, une entrée moins connue mais non moins digne dans le sous-genre « nature qui court à la folie » qui s’est avérée immensément populaire dans la post-Mâchoires Hollywood, et bien qu’il ne soit peut-être pas aussi connu ou sur autant de listes de « plus grands films d’horreur des années 70 » que Extraterrestre, Fantasme ou alors L’horreur d’Amityville les bonnes personnes d’Eureka Entertainment l’ont jugé digne d’une mise à niveau HD.

Pour une crédibilité totale des années 1970 Prophétie est réalisé par John Frankenheimer (La connexion française), écrit par David Seltzer (Le présage) et étoiles Talia Shire (Rocheux/Le parrain) et Robert Foxworth (Damien : Présage II) comme Maggie et Robert Verne. Robert est un médecin vague mais d’après son introduction, où il aide à sauver un bébé qui a été mordu par un rat dans un bidonville d’un quartier à prédominance noire de la ville, nous savons qu’il est un humanitaire qui n’est pas t préoccupé par la couleur ou la classe et veut juste faire la bonne chose. C’est pourquoi on lui demande de se rendre dans une région des terres amérindiennes où se trouve une papeterie et dont les employés abattent la plupart des arbres et détruisent la région pour les habitants.

Mais le bon docteur est un homme juste et malgré ses tentatives de médiation entre les deux factions belligérantes, il commence bientôt à reconstituer ce qui se passe réellement lorsqu’il entend le chef autochtone John Hawks (Armand Assante – l’allée du paradis) que les bébés de la tribu naissent déformés et que la faune qui vit dans la région prend des proportions anormalement énormes. Bien sûr, le patron de la papeterie Bethel Isley (Les choses Richard Dysart) ne sait rien à ce sujet et est catégorique sur le fait que la papeterie n’utilise aucun produit chimique pour traiter le bois qu’elle a coupé, mais l’énorme créature mutante ressemblant à un ours – connue sous le nom de Katahdin par l’aîné de la tribu – qui apparaît et menace de les prendre tout bas qu’il cherche son ourson prouve le contraire.

Comme dernier hourra pour l’éco-horreur des années 1970 Prophétie est étonnamment horrible par endroits et malgré les messages environnementaux qui frappent le spectateur au-dessus de la tête toutes les quelques minutes – oui, nous savons que les grandes entreprises sont mauvaises et ne se soucient pas des petites gens mais, comme le souligne Bethel Isley une fois que le Dr Verne a acculé, nous devons chercher notre papier quelque part – et quelques idées et techniques de tournage datées ici et là, c’est assez captivant. Cela s’explique en grande partie par le fait que Robert Foxworth était un homme viril de la fin des années 70, avec ses cheveux bouclés épais, sa barbe ultra-masculine proto-Kurt Russell et sa gamme de gros tricots étoffant le trait de caractère de ne pas vouloir amener les enfants dans un tel un monde dur, ce qui est malheureux car sa femme veut désespérément un bébé, mais dans cet esprit, manger l’énorme poisson que Robert a attrapé dans le lac contaminé n’était peut-être pas une si bonne idée rétrospectivement. Pourtant, construit le développement du caractère et Prophétie a beaucoup de cela ainsi que le carnage de l’acte final.

Mais Robert Foxworth étant viril, bien qu’avec un côté sensible, n’est pas tout ici car Richard Dysart est merveilleux en tant que patron de papeterie visqueuse qui prétend ne rien savoir de ce que fait son entreprise, et bien que John Hawks apparaisse d’abord comme antipathique merci à Armand Assante et à sa menace menaçante, une fois que la pleine horreur de ce qui se passe s’installe, il devient plus qu’un simple personnage unidimensionnel. En fait, le seul acteur qui n’a pas grand-chose à faire est Talia Shire, qui pleure plusieurs fois et a des points d’intrigue potentiellement charnus à affronter, mais tandis que Maggie Verne a quelques battements de personnage ici et là, elle est vraiment seulement dans le film pour nous donner une exposition sur son mari et sa vision du monde.

Heureusement, une fois que Katahdin apparaît à un peu plus de l’heure, la créature mutante n’est pas aussi ridiculement mauvaise que certains des monstres tordus qui sont apparus dans certains de ces films de l’époque. D’accord, cela ressemble un peu à une version à la bougie fondue d’un ours recouvert de confiture, mais au lieu d’une monstruosité animatronique pesant sur la créature, elle a été jouée par trois personnes différentes – l’acteur de Predator extrêmement grand Kevin Peter Hall le joue dans les plans longs quand il doit dominer les autres acteurs, Charles Flemmer pour quelques plans et Vendredi 13 Partie VI : Jason Lives réalisateur / artiste mime professionnel Tom McLoughlin pour les gros plans plus animés – le montage est suffisamment rapide et énergique pour ne pas s’attarder afin que nous ne voyions pas les jointures dans le costume, et il a certainement l’air mieux et plus crédible que la version des années 1976 de King Kong c’était probablement encore dans la mémoire à l’époque.

Les extras se présentent sous la forme de commentaires audio gracieuseté de Richard Harland Smith et des scénaristes Lee Gambin et Emma Westwood, ainsi que d’entretiens avec David Seltzer et le toujours joyeux Tom McLoughlin qui contiennent quelques pépites d’informations amusantes pour les curieux. Globalement, cependant, Prophétie dure environ dix minutes de trop grâce à une scène de cachette prolongée où John Frankenheimer va trop loin avec l’écran partagé et la mise au point pour illustrer la panique et la frustration de se cacher d’un monstre d’ours géant avec une rancune mais c’est toujours très bien fonctionnalité de créature pour mettre fin à une décennie et un ajout digne à la gamme de versions «Eureka Classics», et, espérons-le, commencera maintenant à apparaître dans quelques autres de ces listes «Best of the Decade» que tout le monde aime. Si rien d’autre Prophétie est un joyau qui est certainement mûr pour la (re)découverte.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

Chris Ward

