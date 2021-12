Critique : Car Thing de Spotify offre une expérience similaire à CarPlay pour moins de 100 $

La stratégie automobile d’Apple et de Google s’articule autour de CarPlay et Android Auto. Y a-t-il de la place pour un autre participant? Spotify le pense, et il a sorti son Car Thing (oui, c’est le nom réel) qui peut être ajouté sur n’importe quelle voiture prenant en charge les entrées Bluetooth ou AUX. J’ai passé plus de temps à utiliser Spotify ces derniers temps, alors je l’ai acheté pour le comparer à CarPlay. Continuez à lire pour en savoir plus à ce sujet.

Processus d’installation

Le matériel réel est beaucoup plus petit que ce à quoi je m’attendais, mais ce n’est pas négatif. Cela me rappelle l’unité externe XM Radio que j’avais au début des années 2000. Il peut être monté de plusieurs manières, mais j’ai trouvé le plus simple à l’adaptateur de plateau de CD. Je me souviens encore de l’époque où il fallait payer un supplément pour avoir un lecteur CD dans une voiture, et nous avons bouclé la boucle où c’est juste un moyen d’installer une technologie plus récente dans votre véhicule. Les autres options incluses sont le support de ventilation et le support de tableau de bord.

Une fois qu’il est monté dans votre voiture, vous devrez brancher l’adaptateur de voiture sur la prise CC de votre voiture. La boîte comprend un cordon tressé USB C vers USB-A qui se branche sur la prise CC incluse. Ma voiture est équipée d’une prise USB-A intégrée, mais Car Things a refusé de fonctionner lorsqu’elle y était branchée. Au lieu de cela, il a affiché un message sur l’utilisation de la prise CC incluse.

Configuration de la voiture

Une fois qu’il est installé, vous ouvrez l’application Spotify, accédez à Paramètres> Voiture. Ensuite, vous suivrez le processus de configuration pour y connecter votre application Spotify via Bluetooth. C’est un processus simple qui ne prend que quelques minutes. Si vous avez déjà connecté un haut-parleur Bluetooth à votre iPhone, vous n’aurez aucun problème avec la configuration.

Utiliser Car Thing

En tant qu’utilisateur de CarPlay, je ne savais pas trop à quoi m’attendre lors de l’utilisation de Car Thing, mais j’y suis allé en m’attendant à ce que ce soit la meilleure façon d’utiliser Spotify dans la voiture.

Il comprend quatre boutons au-dessus du matériel qui servent de préréglages à votre podcast, albums, listes de lecture, stations de radio, etc. préférés. Leur réglage n’est pas différent de la façon dont vous placeriez votre station de radio préférée dans votre autoradio intégré. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez que votre mix Discover Weekly soit le préréglage 1, lancez la lecture de la liste de lecture et maintenez le bouton 1 enfoncé jusqu’à ce qu’il se règle. Je trouve que cet aspect de Car Thing est la meilleure façon de l’utiliser.

Je m’attendais à ce qu’elle fonctionne un peu comme l’application Spotify pour CarPlay, mais ce n’était pas aussi facile d’après mon expérience. J’ai eu du mal à utiliser le cadran et le bouton inclus pour trouver dans ma bibliothèque le contenu que je voulais lire. Il prend également en charge la saisie vocale. Vous pouvez dire « Hey Spotify » pour demander des chansons, des albums, des listes de lecture, etc. spécifiques. Cela a bien fonctionné et j’ai trouvé plus facile de l’utiliser sur le cadran.

Cependant, la meilleure façon d’utiliser le produit est les boutons prédéfinis sur le dessus. Trouvez vos listes de lecture préférées et ajoutez-les aux préréglages et changez de piste directement à partir de Car Thing. Sinon, il est plus facile de trouver cet album ou ce podcast spécifique à partir de l’application iPhone avant de commencer à conduire.

Même si vous n’utilisez pas Car Thing pour modifier le contenu en cours de lecture, l’écran est toujours un excellent moyen de voir ce qui est en cours de lecture pendant que vous conduisez.

Chose de voiture contre CarPlay

Si CarPlay est intégré à votre voiture, l’application Spotify CarPlay est une bien meilleure expérience. Si vous n’avez pas CarPlay, je recommande l’option Intellidash Pro plutôt que Spotify. C’est plus cher, mais c’est une meilleure expérience globale.

Alors, à qui s’adresse le produit idéal ? C’est idéal pour quelqu’un qui souhaite dépenser moins de 100 $ pour une expérience Spotify personnalisée dans une voiture. Est-ce mieux que CarPlay ? Je ne pense pas, mais c’est du matériel solide pour seulement 79,99 $. Il est facile à installer et constitue un bel ajout pour une expérience Spotify uniquement dans la voiture.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :