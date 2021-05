Critique: Chipolo ONE Spot réduit les prix des AirTags avec une intégration Find My robuste et une conception robuste

Il y a quelques semaines, Apple a lancé un nouveau «Find My Certification Asst». aujourd’hui conçue pour permettre à des entreprises tierces de tester le fonctionnement de leurs accessoires avec l’application Find My. Cette nouvelle intervient après qu’Apple a annoncé à la WWDC 2020 qu’il ouvrirait le réseau Find My aux produits tiers. Avant le lancement des AirTags, Apple a annoncé que Chipolo serait l’un des premiers partenaires de l’intégration de Find My. J’ai reçu une unité avancée avant la sortie de juin, et je peux dire avec certitude qu’elle est tout aussi bonne que les AirTags, à moins que vous ne souhaitiez la puce U1 pour un suivi précis des articles. Lisez la suite pour en savoir plus sur le Chipolo ONE Spot.

Bien avant que Chipolo ne devienne partenaire d’Apple pour l’intégration de Find My, j’utilisais leurs produits pour garder une trace de mes clés et de mes AirPods Pro. J’ai été fan de leur iOS en plus de sa conception robuste. Une fois les AirTags sortis, j’étais ravi de les utiliser pour profiter des avantages du réseau Find My. Plus tôt cette année, mes clés ont été volées, pour finalement apparaître dans les bois derrière ma maison un jour plus tard (sans la clé de mon camion). Je les ai localisés uniquement parce que je les avais marqués comme perdus dans l’application Chipolo, donc quand je me suis suffisamment rapproché d’eux pour que Bluetooth se connecte, j’ai reçu un e-mail qu’ils avaient été trouvés, donc j’ai pu déclencher le haut-parleur sur les appareils pour conduis-moi vers eux.

Chipolo ONE Spot

L’édition Find My de Chipolo ONE est identique à ses modèles précédents. Si je les ai tous assis à la suite, vous ne pourrez probablement pas dire qui a utilisé l’application Chipolo via Bluetooth et qui était connecté au réseau Find My.

Le déballage du Chipolo ONE Spot vous donne un manuel d’instructions rapide et un emballage simple. Étant donné que le produit fonctionne avec l’application Find My, vous n’avez pas besoin de télécharger l’application Chipolo pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin est d’ouvrir Find My App, de choisir l’onglet Articles et de cliquer sur Ajouter un nouvel article. Lorsque l’application recherche, maintenez le bouton du Chipolo enfoncé pour lancer le processus de connexion. Une fois qu’il est associé, vous aurez la possibilité de le nommer et de choisir un emoji à lui attribuer.

La grande question lorsque l’on compare Chipolo ONE Spot et AirTags est de savoir quelle est la meilleure affaire. Chipolo ONE Spot est de 28 $, alors que les AirTags sont de 29 $. Le coût des AirTags n’inclut aucune sangle ou trou de serrure, ce qui ajoute des coûts. Sur le plan logiciel, la principale différence est qu’AirTag comprend une puce U1 alors que le Chipolo ne le fait pas.

Chaque AirTag est équipé de la puce U1 conçue par Apple utilisant la technologie Ultra Wideband, permettant la recherche de précision pour les utilisateurs d’iPhone 11 et d’iPhone 12. Cette technologie avancée peut déterminer avec plus de précision la distance et la direction d’un AirTag perdu lorsqu’il est à portée. Au fur et à mesure que l’utilisateur se déplace, Precision Finding fusionne les entrées de la caméra, de l’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope, puis le guide vers AirTag en utilisant une combinaison de son, d’haptique et de rétroaction visuelle.

Pour dire les choses simplement, l’application Find My ne pourra pas vous guider avec précision vers vos clés ou autres objets perdus, mais vous pourrez toujours faire du bruit sur l’appareil une fois qu’il est à portée. En dehors de cette fonctionnalité, Chipolo ONE Spot et AirTags sont identiques du côté logiciel. Une fois qu’ils sont tous les deux couplés, vous profiterez essentiellement des mêmes fonctionnalités en dehors de la prise en charge de la puce U1 pour un suivi précis.

Le Chipolo ONE Spot est classé IPX5 (les conditions de basse pression telles que la pluie ne l’affecteront pas), où l’AirTag est classé IP67 contre la résistance à l’eau et à la poussière. Si vous envisagez de le mettre sur vos clés, il peut être plus sûr d’opter pour le produit Chipolo plutôt que pour les AirTags en raison de sa conception robuste. Un bonus est le trou de serrure intégré, vous n’aurez donc pas à acheter un étui pour l’attacher à vos clés. Comme les AirTags, il comprend une batterie remplaçable par l’utilisateur afin que vous puissiez l’utiliser pendant des années sans avoir à la jeter une fois la batterie épuisée.

Je pourrais voir un monde où j’utilise ces deux produits à l’avenir. J’utiliserai probablement Chipolo sur mes clés, mais des AirTags sur mes bagages et mon sac d’ordinateur portable. Grâce à l’intégration de l’application Find My, ils apparaîtront tous les deux côte à côte. Les deux produits font exactement ce qu’ils prétendent, il ne s’agit donc que de savoir si vous voulez l’option la plus robuste (Chipolo) ou la plus élégante (AirTags). La plupart des fans d’Apple se retrouveront avec les deux.

Chipolo ONE Spot peut être précommandé pour 28 $ ou vous pouvez acheter un pack de quatre pour 90 $.

