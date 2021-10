Critique d’Alan Wake Remastered – Cela m’a fait réaliser que j’avais raison d’aimer tellement l’original

j’adore l’original Alan Wake. Pour moi, c’est l’un des meilleurs jeux de l’ère Xbox 360 et il a sorti Remedy Entertainment de l’ombre de Max Payne. Oui, c’était marrant, avec de vraies lignes maladroites prononcées par “Je suis un écrivain” Alan Wake, et oui, le nom est juste sur le nez, mais c’est un jeu débordant d’atmosphère et de mécanismes de jeu de premier ordre. J’espère que ce Remaster donnera aux gens une autre chance de voir le jeu comme je le vois, car il mérite d’être rappelé : en haute estime.

En tant que remaster et non remake, si vous vous lancez dans le jeu sans avoir vu l’original depuis plus d’une décennie, il est facile de penser que peu de choses ont changé. Les choses ressemblent à ce dont je me souvenais, bien que mon cerveau sache que le jeu Xbox 360 n’a pas été rendu à une résolution aussi élevée – je joue sur Xbox Series X.

Regardez de plus près et comparez à l’original, cependant, et il y a des améliorations claires, notamment dans les modèles de personnages, les objets et les textures. Les choses sont plus détaillées, moins angulaires et arborent beaucoup plus de détails. Alan Wake Remastered ne ressemble pas à un jeu développé à partir de zéro pour une sortie en 2021, mais il a toujours l’air impressionnant et dégage plus que son ambiance d’émission de télévision légèrement dingue.

Ce n’est pas exactement Twin Peaks, mais ce n’est pas non plus les X-Files, qui ressemblent principalement à un épisode massivement prolongé de The Outer Limits. Quelque chose d’étrange se passe à Bright Falls, et Alan en est au centre – tout à l’heure avec un manteau plus détaillé et un meilleur visage.

Le système de combat d’armes et de lumière de base est toujours intact. Les ennemis sont affaiblis par la lumière, et je ne me lasse jamais de faire exploser un ennemi avec la torche d’Alan puis de l’abattre avec un fusil de chasse, accompagné d’un coup au ralenti. Au fur et à mesure que les mécanismes de jeu avancent, cela fait du bien et fait du combat un véritable moment fort.

“Je suis un écrivain.”

Il y a des signes clairs qu’Alan Wake approche de son adolescence, notamment dans la façon dont les personnages se comportent en dehors des cinématiques, en train de traîner maladroitement comme des mannequins. Dans ma tête, c’est pour une raison liée au comportement des PNJ dans les jeux PC de l’ère Half-Life 2, et la femme d’Alan, Alice, sur le ferry au début du jeu en est un parfait exemple en action.

Bien que je sois un fan de l’écriture si mauvaise que c’est bien, certaines lignes passent dans la catégorie “c’est juste mauvais”, et il y a des interactions de personnages bizarres qui pourraient au mieux être qualifiées de mauvais feuilleton. Cela fait partie de ce qu’est Alan Wake, donc je suis content que ceux-ci n’aient pas été rangés, mais je m’attends à une suite complète, si cela se produit, sera beaucoup plus lisse.

Une autre chose dont je suis heureux qu’elle reste intacte ici est la fin des chansons de chapitre, suivie des montages “Précédemment sur”. Alan Wake n’était pas un jeu épisodique, mais cette structure a vraiment joué dans l’ambiance du jeu. La musique sous licence a donné à l’ensemble du jeu une crédibilité supplémentaire et les pistes ont toujours bien noué chaque chapitre.

Alan Wake est plein d’ambiance.

Si vous vous posez la question, les deux DLC du jeu original, The Signal et The Writer, sont inclus, et les deux valent la peine d’être joués. Le spin-off autonome, American Nightmare, n’est pas inclus, ce qui est dommage, mais c’était sa propre chose, plus orientée vers l’action, donc ce n’est pas une énorme surprise.

Alan Wake était et est toujours un jeu d’action et d’horreur parfois bizarre, avec de jolis décors, des combats amusants et ce que j’espère être un sens un peu ironique de l’importance de soi. Je pense qu’il résiste remarquablement bien 11 ans après sa sortie originale et ce Remaster est le meilleur moyen de découvrir ce que je considère comme un classique moderne.

Disclaimer : Testé sur Xbox Series X, avec une copie du jeu fournie par l’éditeur. Également disponible sur Xbox One, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.