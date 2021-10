Critique d’Alan Wake Remastered (PS5)

Alan Wake a toujours été un de mes vieux favoris. Je creuse le monde du jeu, les personnages, l’histoire, le combat, etc. Il a une naissance difficile mais quand il est sorti, c’était une expérience assez unique, surtout pour l’époque. Cette version remasterisée ne change pas grand-chose à la formule, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose à certains endroits.

Alan Wake est un jeu d’action-horreur à la troisième personne sorti à l’origine en 2010. Je n’appellerais pas cela un jeu d’horreur de survie car il n’y a vraiment pas de mécanismes de survie dans le jeu. Vous recevez généralement une bonne quantité de munitions/batteries avant chaque rencontre et pouvez amasser tout un arsenal en trouvant des secrets.

Alan Wake vous fait incarner le personnage principal, un écrivain d’horreur qui a développé un bloc d’écrivains. Vous êtes en vacances avec votre femme Alice dans la ville pittoresque de Bright Falls, dans l’État de Washington. Le but du voyage est qu’Alan se défoule un peu mais aussi qu’il se remette à écrire. Cependant, les choses se dégradent rapidement, quand Alice est bientôt kidnappée et qu’Alan doit la sauver et découvrir la présence sombre qui possède les gens et le poursuit.

Pour commencer, Alan n’a pas vraiment de pouvoirs surnaturels ou d’armure spatiale scifi cool pour l’aider. C’est un jeu qui se déroule vraiment dans le monde réel, donc votre arsenal principal est une lampe de poche et un pistolet, même si vous obtenez de temps en temps de meilleures armes. Vos ennemis sont protégés par les ténèbres qui les ont emportés, vous devez donc d’abord brûler ce blindage avec votre lampe de poche et une fois qu’il est parti, vous pouvez les tuer avec votre arme. C’est ainsi que vous éliminez la plupart des ennemis du jeu, du moins les humains.

Vous obtenez également d’autres objets utiles, d’autres armes comme un fusil de chasse ou un fusil de chasse au moins lorsqu’il s’agit d’armes normales. Vous pouvez également trouver des fusées éclairantes ou un pistolet lance-fusées à utiliser contre les Taken. Les fusées endommageront les ennemis pendant que vous le tenez, ou vous pouvez le lancer un peu pour fournir un peu de lumière. Le pistolet lance-fusées est essentiellement votre arme de « sortie de prison » car il peut éliminer ou endommager gravement tout ennemi sur lequel vous tirez, et peut endommager plusieurs ennemis en un seul coup. Vous n’aurez jamais un énorme surplus de munitions de fusées éclairantes, mais vous aurez généralement au moins quelques coups, si les choses deviennent trop velues.

La boucle principale du jeu consiste à passer d’une zone à l’autre, en luttant contre les ennemis pris alors que vous essayez d’atteindre des zones sûres (éclairées). Vous récupérerez les piles pour la lampe de poche, car son utilisation épuise rapidement la batterie, les munitions pour vos armes et les munitions pour fusées éclairantes/fusées éclairantes. Vous trouverez soit de petites zones éclairées, soit des endroits où vous pouvez démarrer un générateur pour créer de la lumière. Pendant que vous vous trouvez dans ces petites zones éclairées, vous regagnez de la santé. Dans l’obscurité, vous disposez d’une petite manœuvre d’esquive pour échapper aux blessures, mais elle est un peu capricieuse par endroits. Il y a quelques objets de collection à trouver dans le jeu, mais les plus importants sont les pages manuscrites.

Après l’enlèvement d’Alice, Alan a écrit un nouveau livre sur ce qui se passe, mais il ne s’en souvient pas et les pages sont dispersées dans la ville. Au fur et à mesure que vous jouez au jeu, vous trouverez des pages, parfois dans des endroits faciles à repérer, mais d’autres qui sortent des sentiers battus, qui aident à donner un aperçu de ce qui se passe. Certaines pages peuvent même prédire l’avenir et décrire des événements qui vont arriver bientôt à Alan.

Je dirais que le nœud principal de ce jeu, même maintenant, est qu’il évoque vraiment le sentiment qu’il s’agit d’un monde vécu et que les choses deviennent rapidement incontrôlables. Il y a des émissions de radio et de brefs épisodes télévisés à découvrir qui ajoutent de la saveur, la plupart des personnages ont des personnalités clairement définies, il y a de la bonne musique dans le jeu, et beaucoup d’environnements que vous rencontrez ont une portée épique, même si cela est un jeu principalement linéaire. Même 11 ans plus tard, il y a peu de jeux qui ont la personnalité d’Alan Wake et les prouesses techniques pour y parvenir.

Alors, qu’y a-t-il dans cette version remasterisée ? Eh bien, c’est le jeu de base Alan Wake, les deux épisodes de l’histoire DLC et une foule d’améliorations graphiques. Il n’a pas l’air meilleur que la version originale de la Xbox 360 et vous ne vous laisserez pas berner en pensant qu’il s’agit d’un jeu de génération actuelle, mais il résiste toujours assez bien.

Alors, quel est l’inconvénient? Eh bien, si vous voulez une expérience Alan Wake sur les consoles actuelles, il n’y en a vraiment pas. C’est 30 $, ce qui est un prix approprié, et le jeu est encore assez serré pour jouer. J’ai un os à choisir avec ça cependant.

Je dirais que ma critique générale de ce jeu ne concerne pas le jeu lui-même mais le package. Vous obtenez juste Alan Wake, le DLC et certains des éléments qui se trouvaient dans l’édition collector du jeu original (commentaire vidéo). Il y a un nouveau commentaire avec Sam Lake, mais c’est uniquement audio. La grande chose que j’aurais aimé qu’il soit inclus ici était American Nightmare d’Alan Wake, la suite téléchargeable de l’histoire parallèle de ce jeu. Ou diable, il y a aussi une préquelle de web-série en direct appelée « Bright Falls » qui a été faite lorsque le jeu original est sorti, pour aller un peu plus en profondeur sur la ville. Pourquoi ne pas l’inclure dans ce package ? Je serais heureux s’ils incluaient simplement une version 4K du clip de « War » de Poets of the Fall, qui est également une chanson dans le jeu. Le clip est extrêmement inspiré du jeu, mettant même en vedette Ilkka Villi dans le rôle de Max Payne. Même cela aurait été un plus, surtout avec la façon dont les chansons POTF sont utilisées dans d’autres jeux Remedy. Au lieu de « Alan Wake Remastered », cela aurait pu être « Alan Wake Collection » s’ils avaient inclus ce genre de choses.

Enfin, ils ont supprimé certains des exemples les plus flagrants de placement de produit dans le jeu. Alan Wake n’avait que des batteries Energizer, n’avait qu’un téléphone Verizon (et des panneaux d’affichage) et ne conduisait que des camions Ford. C’est parti, maintenant c’est juste des trucs génériques. C’est bizarre à dire, mais je considère en fait cela comme un changement légèrement négatif. Ne vous méprenez pas, la plupart des placements de produits étaient/est toujours dégoûtants. Mais ça ne me dérangeait pas un peu dans Alan Wake parce que le jeu se déroulait dans un monde réaliste, donc ça avait presque du sens ? Ce n’est évidemment pas la plus grosse affaire mais quelque chose que j’ai remarqué.

0 – 0,9 Torture 1 – 1,9 Extrêmement horrible 2 – 2,9 Très mauvais 3 – 3,9 Mauvais 4 – 4,9 Mauvais 5 – 5,9 Pas très bon 6 – 6,9 Moyen 7 – 7,9 Bon 8 – 8,9 Très bon 9 – 9,9 Incroyable 10 Pratiquement parfait