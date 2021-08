Critique d’Arcsmith : se détendre avec des énigmes d’ingénierie difficiles

La plupart des meilleurs jeux de puzzle VR évoluent dans l’une des deux directions suivantes : ce sont soit des aventures basées sur une histoire qui ajoutent des énigmes pour s’appeler des « jeux » au lieu de sims ambulants, soit des casse-tête sans histoire. Arcsmith essaie de faire la corde raide entre les deux catégories – un gameplay scientifique d’essais et d’erreurs mélangé à des rythmes d’histoire – et y parvient surtout.

Fabriqué par Bithell Games (Thomas Was Alone, John Wick Hex), Arcsmith fait de vous un apprenti du maître mécanicien (ou Arc-smith) Korith Dinn sur une station spatiale éloignée. Alors que vous construisez des dispositifs de sauvetage pour les astronautes fuyant une guerre, vous et Korith vous retrouvez involontairement entraînés dans le conflit.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

C’est la prémisse derrière le véritable attrait de ce jeu : ses énigmes d’ingénierie déchirantes. Avec chaque nouveau schéma assigné à construire, je heurterais un mur logique et je ferais erreur après erreur – jusqu’à ce que quelque chose soit toujours cliqué dans mon cerveau et la voie à suivre est devenue claire. Une fois que j’ai dépassé le didacticiel déroutant et maîtrisé les commandes, j’ai trouvé qu’Arcsmith était l’un des puzzles VR les plus satisfaisants auxquels j’ai jamais joué, même si ce n’était pas une expérience parfaite.

Forgeron d’arc

En bout de ligne : Construisez des appareils futuristes qui équilibrent correctement la puissance et la chaleur (et, espérons-le, semblent bien le faire). Devenir un maître d’Arcsmith sur une bande-son élégante, encouragée par des PNJ amicaux, alterne entre une difficulté frustrante et (une fois que vous avez réussi et trouvé des solutions) intensément satisfaisante. C’est l’un de mes jeux de réflexion préférés de l’année.

Le bon

Large gamme de défis de conception et de composants Courbe de difficulté naturelle Personnages charmants Bande originale de Boppin’ electronica Mode post-jeu Sandbox

Le mauvais

Quelques pépins mécaniques Au départ difficiles à maîtriser

Avis sur Arcsmith :

Je ne suis (pas) trop vieux pour cette merde

Arcsmith : Qu’est-ce qui m’a fait mal au cerveau (dans le bon sens)

Source : Michael Hicks / Android Central

Au cœur de chaque puzzle mécanique se trouvent des additions et des soustractions simples. Pour construire un support d’antimatière fonctionnel, un incubateur de spores ou toute autre machine de science-fiction, vous devez vous assurer que la quantité exacte d’énergie nécessaire atteint son noyau sans surchauffer l’appareil. Si vous allumez votre création avec trop de jus ou de chaleur, la partie surchargée se cassera et vous devrez essayer une nouvelle configuration.

Vous pouvez insérer les composants du bloc Lego-esque dans n’importe quel sens tant que les calculs sont vérifiés; il n’y a pas de solution ou de conception « bonne » pour chaque projet. Mais le jeu vous évalue en fonction du nombre de pièces que vous utilisez, en particulier du nombre de radiateurs bloquant la chaleur – la simplicité est donc l’objectif.

Au fur et à mesure que vous progressez, certains composants devront pointer dans des directions particulières, tels que des panneaux absorbant la lumière du soleil orientés vers le haut ou des émetteurs de rayons lumineux construits à un angle pour pointer vers un autre composant. La symétrie et l’équilibre comptent autant que la logique. Et plus un projet nécessite de puissance, plus il est difficile de supprimer la production de chaleur sans que la conception ne se transforme en un désordre déformé.

Source : Michael Hicks / Android Central

J’adore les jeux de réflexion, mais je trouve que beaucoup d’entre eux nécessitent des sauts de logique, des conjectures aléatoires ou l’abandon et la recherche d’une solution. Arcsmith est légitimement difficile, d’autant plus que vous apprenez l’ingénierie électrique de base derrière chaque puzzle; mais chaque conception de machine a un sens fondamental, vous pouvez donc toujours trouver la solution avec persistance.

Chaque puzzle Arcsmith a une logique interne qui est satisfaisante à comprendre.

Arcsmith a une conception de jeu VR à l’ancienne où vous restez attaché à un endroit au lieu de vous déplacer. Certains trouveront cela restrictif ; J’ai trouvé cela relaxant, me permettant de me concentrer sur les énigmes. Le jeu garantit que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main et que les commandes sont intuitives.

J’ai également apprécié que le jeu ne me réprimande jamais, ne me précipite pas ou ne me punisse jamais si je continue à faire des erreurs. Il n’y a pas de statistiques pour le nombre de tentatives infructueuses. Vous continuez jusqu’à ce que vous perfectionniez votre conception.

Source : Jeux de Bithell

Écouter la bande-son d’un autre monde m’a permis de rester calme et concentré pendant les énigmes les plus difficiles.

Après chaque énigme, vous êtes récompensé par quelques minutes de discussion avec votre patron Korith Dinn et son assistant robot aimable (mais succinct) Toolie, ainsi que quelques rafales d’informations radio occasionnelles. La voix agissant dans le jeu est de premier ordre, m’investissant dans une histoire assez simpliste sur un ordre galactique diabolique affrontant une flotte indépendante, plus le mentor réticent de Korith avec une histoire mystérieuse.

La bande originale d’Arcsmith (que vous pouvez écouter sur Bandcamp) est superbe. Il propose une variété de rythmes électroniques et hip-hop discrets, la plupart avec des voix en langage extraterrestre pour une ambiance de construction mondiale. Ils m’ont aidé à rester calme et concentré pendant les conceptions les plus difficiles. J’aurais aimé qu’il y ait un bouton de saut dans le jeu pour les pistes que je n’aimais pas, mais cela ne cadrerait pas avec les prémisses de la diffusion radio.

Avec suffisamment de puzzles pour donner au jeu une longueur décente, ainsi qu’un mode bac à sable après le jeu, Arcsmith vaut vraiment la peine d’être acheté si vous aimez les défis.

Pas un jeu pour tout le monde

Arcsmith : Qu’est-ce qui m’a donné mal à la tête (dans le mauvais sens)

Source : Michael Hicks / Android Central

J’ai trouvé les trois premières missions de construction difficiles au point d’être frustrées. Les didacticiels dans le jeu vous indiquent quoi faire, mais une fois que vous êtes passé au jeu principal, vous ne pouvez pas lire l’ancien texte du didacticiel pour vérifier le fonctionnement des choses. De plus, même si j’ai apprécié les didacticiels, certaines personnes n’aimeront pas le jeu riche en texte par rapport à d’autres qui sont plus explicites.

Arcsmith a une courbe d’apprentissage abrupte et peut décourager les joueurs impatients.

Pour tester si votre machine fonctionne, vous devez allumer l’alimentation, prendre rapidement votre tablette dans le jeu et la pointer vers des pièces spécifiques pour voir les niveaux de puissance et de chaleur. D’après mon expérience, vous disposiez généralement d’environ dix à vingt secondes pour l’examiner avant qu’il ne surchauffe, ce qui n’était pas toujours suffisant pour diagnostiquer un problème. Pendant que vous essayez toujours de comprendre comment fonctionnent les pièces, cela pourrait devenir assez frustrant.

En clair, si vous choisissez d’obtenir Arcsmith, poussez à travers les bits d’ouverture. Cela s’améliore avec le temps mais demande un peu de patience. Les plus jeunes n’auraient probablement pas la vie facile avec ça, à moins qu’ils ne se lancent sur votre téléviseur et que vous les aidiez à les traverser.

Source : Jeux Bithell

Attacher des pièces ensemble nécessite plus d’efforts qu’il ne le devrait. Lorsqu’ils fonctionnent correctement, ils s’emboîtent rapidement. D’autres fois, des pièces s’emboîtaient de travers puis tombaient ou refusaient de se réunir jusqu’à ce que je les laisse tomber, les ramasse et essaie à nouveau sous un angle différent. Au fur et à mesure que les conceptions devenaient plus compliquées et que les pièces devaient se fixer à un port spécifique pour fonctionner, le délai de fixation devenait de plus en plus fastidieux. J’espère que les développeurs pourront corriger cela d’une manière ou d’une autre.

Mis à part la mécanique, j’ai déjà mentionné que l’histoire du jeu en chiffres se déroule de manière standard. Peut-être que mes attentes étaient trop élevées à cause de combien j’aimais Thomas Was Alone, mais l’histoire ne m’a pas obligé autant que les énigmes. Et les énigmes semblent pour la plupart déconnectées de l’histoire; Je voulais plus de moments où je pouvais voir un client satisfait, par exemple.

Arcsmith : Est-ce que c’est bon pour votre cerveau ?

Source : Jeux de Bithell

Contrairement aux jeux de réflexion plus expérientiels comme Myst et Sam & Max, Arcsmith vous enracine dans un bureau et garde votre esprit concentré sur votre apprentissage d’ingénierie. Il y a une intrigue, mais en tant que protagoniste silencieux, vous ne pouvez pas vraiment y participer. Ce type de jeu ne plaira pas à tout le monde.

Malgré cela, Arcsmith a beaucoup d’attrait pour les fans de jeux de puzzle qui veulent changer de rythme. Au lieu de pointer et de cliquer sur votre environnement ou de combiner des objets aléatoires jusqu’à ce que quelque chose colle, vous devez maîtriser les règles du monde, le jeu indiquant clairement si vous progressez vers votre objectif. J’ai envie de construire des machines de plus en plus complexes depuis que j’ai commencé à jouer, et j’ai hâte de replonger dedans.

4 sur 5

Malgré quelques aspérités, Arcsmith est l’une de mes expériences VR préférées de l’année, et j’espère que les développeurs ajouteront d’autres DLC d’après-jeu avec de nouvelles inventions à créer.

Forgeron d’arc

En bout de ligne : Lors de votre premier jour en tant qu’Arcsmith, vous et votre mentor réticent aiderez à fabriquer des outils dont les réfugiés ont désespérément besoin fuyant un conflit interstellaire – et découvrirez que la guerre se dirige vers vous. Ce jeu de puzzle vous donnera des heures d’épreuves mécaniques à surmonter, chacune augmentant progressivement jusqu’à ce que vous soyez prêt à tout fabriquer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

HBO au maximum

Ce sont les meilleurs films sur HBO Max en ce moment

HBO Max propose désormais aux abonnés une variété de films originaux et de films préférés des fans, y compris les nouvelles versions de WarnerMedia. Voici un aperçu complet des meilleurs films sur HBO Max ce mois-ci.

nous sims pour la vie

La simulation de vie bien-aimée My Time at Portia arrive enfin sur Android

My Time at Portia est un jeu de simulation de vie immersif et expansif. À l’origine pour PC et sorti plus tard sur Nintendo Switch, le succès de My Time at Portia a culminé dans une version mobile fidèle. Obtenez l’expérience complète My Time at Portia à portée de main !