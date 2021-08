Critique d’Assassin’s Creed Valhalla Siege of Paris: Un bon moment

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Assassin’s Creed Valhalla a toujours été un jeu énorme, et pourtant Ubisoft continue de le rendre plus grand. Son dernier DLC, Le siège de Paris, trouve l’assassin viking Eivor affrontant un roi fou, aidant une rébellion française et sauvant un clan de vikings dont le chef est déterminé à mener une guerre sans fin et des effusions de sang. Inutile de dire qu’elle est très fatiguée de tout ça, mais je ne suis pas fatigué du Valhalla. Ce dernier DLC insuffle une nouvelle vie au jeu, même s’il souffre de problèmes de performances gênants.

Le siège de Paris commence avec la visite de quelques Danois dans la colonie grandissante d’Eivor. Ils viennent apporter des cadeaux, construire une maison et organiser un grand festin. Tout est très beau, peut-être un peu trop beau. Les vikings en visite expliquent qu’ils ont besoin d’aide pour combattre une armée française en pleine croissance dirigée par un roi dangereux et fou, Charles le Gros. Bien qu’hésitant au début, Eivor se rend compte que ce monarque mortel pourrait un jour constituer une menace pour son clan en Angleterre, et accepte de se rendre en France pour aider les vikings et les rebelles à renverser le gros chat royal. Cependant, une fois que vous y êtes et que vous commencez à parler aux gens des deux côtés du conflit, il devient clair que la colère, la vengeance et l’effusion de sang ont aveuglé beaucoup en France. Eivor doit donc équilibrer les différents acteurs du conflit, tout en essayant de sauver à la fois les innocents vivant à Paris et les vikings à la recherche d’un endroit où vivre en paix.

Si cela semble un peu compliqué, ça l’est, mais n’ayez crainte. La campagne d’environ 10 heures dans Siege est bien écrite et exprime ses complexités de manière facile à suivre, même si la situation dans laquelle se trouve Eivor est un gâchis. Il est également intéressant de noter que Siege of Paris passe beaucoup de temps à expliquer comment, que les vikings s’installant en Angleterre soient pacifiques ou violents, leur présence signifie que des générations de familles perdront des terres et des ressources. Eivor elle-même semble fatiguée de tout cela, disant à un moment donné à son corbeau de compagnie qu’elle ne s’attendait pas à finir par parcourir le monde juste pour voir plus de rois et de thegns se plaindre et s’entretuer. En tant que personne avec plus de 130 heures dans ce jeu et son DLC, je peux comprendre. Idem, Danois. Même.

Mais si vous ne vous souciez pas de la narration, des arcs de personnages, etc., ne vous inquiétez pas. Siege of Paris, contrairement au dernier DLC se déroulant en Irlande, est plus vivant et rempli de choses à faire. Vous trouverez des quêtes secondaires, de nombreuses zones cachées à explorer et tout un système où vous aidez les rebelles à renverser le royaume. Si Wrath of The Druids et son décor irlandais étaient trop calmes et ennuyeux pour vous, Siege of Paris sera probablement plus dans votre timonerie. Il y a plus de gens à rencontrer, à tuer et à qui parler, ainsi qu’une chance de vivre une romance légère.

La grande star de ce DLC est le retour des missions «Black Box» vues pour la dernière fois dans des jeux AC plus anciens et plus furtifs. Ces missions comportent de vastes zones et une cible ou un objectif unique qui est caché quelque part dans l’espace. Vous devez explorer et trouver comment tuer votre cible ou atteindre votre objectif. Ces missions offrent une grande liberté dans votre approche, laissant les super-assassins ninja se frayer un chemin et laissant les imbéciles maladroits frapper et poignarder leur chemin jusqu’à la fin désordonnée. J’aime beaucoup ces missions ; ils ressemblaient plus au classique Assassin’s Creed. Il n’y en a pas trop dans le DLC, mais suffisamment pour que je pense que les joueurs qui manquent l’action plus sournoise des jeux précédents seront satisfaits.

Le véritable siège de Paris est également génial, impliquant de multiples quêtes et une accumulation passionnante jusqu’à un point culminant explosif. Lorsque le siège commence, il est bruyant, exaltant et ne ressemble à aucune autre série de quêtes présentée dans le jeu principal. À partir de ce moment, toutes vos décisions et actions se dirigent rapidement vers une finale mémorable. Je ne vais rien gâcher, mais croyez-moi, c’est une grande histoire autonome qui vaut la peine d’être vécue par vous-même.

J’aimerais pouvoir terminer le blog ici, en disant que j’ai beaucoup aimé ce DLC et que je pense que cela vaut la peine d’être acheté si vous voulez toujours jouer plus à Assassin’s Creed Valhalla, ou si vous manquez l’action plus furtive des classiques. Cependant, ce nouveau DLC fonctionne comme de la merde pour moi depuis que j’ai commencé à y jouer il y a quelques jours. J’ai joué sur PS5 en utilisant le mode 60fps du jeu, et il plongeait souvent bien en dessous de ce point. Le déchirement de l’écran et le ralentissement audio étaient également répandus dans certaines zones de la carte, comme Paris. D’autres ont également signalé ces problèmes.

C’est dommage car Valhalla et son premier DLC ont plutôt bien fonctionné en mode 60fps. Espérons qu’un futur correctif puisse résoudre certains de ces problèmes afin que cette excellente extension puisse briller plus vivement.