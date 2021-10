Plus tôt cette année, le hit Netflix de Zack Snyder « Army of the Dead » a servi une variation sur l’histoire classique des zombies, mélangeant des éléments d’une image de casse. Maintenant, la préquelle, « Army of Thieves », bouscule le genre du casse en mélangeant quelques zombies – mais pas assez pour distinguer le film des centaines de films de câpres européens tout aussi aérés qui l’ont précédé.

Matthias Schweighöfer a tous deux réalisé le film et reprend son rôle de Ludwig Dieter : le maître intello et hurlant de coffre-fort qui dans « Army of the Dead » est responsable d’une grande partie de la comédie au sens large. Ici, Schweighöfer et le scénariste Shay Hatten (qui a co-écrit l’histoire avec Snyder) essaient de maintenir un certain équilibre tonal en faisant de nouveau partie d’une équipe de Dieter.

« Army of Thieves » est une histoire d’origine pour Dieter, le présentant comme un caissier de banque socialement maladroit nommé Sebastian qui, en tant que passe-temps, publie des vidéos pratiques sur Internet sur l’ouverture de coffres-forts. Il s’avère qu’il a un adepte secret en Gwendoline (Nathalie Emmanuel), qui dirige un groupe d’escrocs internationaux qui comprend le fan de films d’action hyper-macho Brad Cage (Stuart Martin), le wisecracker Rolf (Guz Khan) et whip-smart, ice- cool Korina (Ruby O. Fee).

Comme son prédécesseur, ce prequel arbore un style flashy et une sensibilité désinvolte, avec des séquences d’action musclées et des éruptions de violence caricaturales. Ce film se veut amusant, pas sombre. Avec ses effets high-tech, sa partition puissante de Hans Zimmer (co-écrite avec Steve Mazzaro) et son intrigue démesurée et paysanne – dans laquelle l’équipe de Gwendoline envisage de pénétrer dans quatre coffres-forts légendaires en tant que système financier mondial. bobines des débuts d’une épidémie de zombies en Amérique – « Army of Thieves » a le punch d’un blockbuster à l’ancienne.

Malheureusement, il a aussi le ballonnement. La durée d’exécution de plus de deux heures est au bord de l’excès, étant donné qu’il n’y a pas grand-chose pour distinguer les différents braquages, à part leurs emplacements. Et les références répétées au compositeur Richard Wagner ressemblent à une tentative superficielle d’ajouter une personnalité excentrique à l’histoire – tout comme les apparitions trop occasionnelles de zombies, qui ne font pour la plupart que hanter les rêves de Dieter, comme une prémonition.

Les fans de « Army of the Dead » sont susceptibles de trouver beaucoup de choses à aimer dans la préquelle ; et les fans de contes de braquage pourraient trouver celui-ci assez agréable. Schweighöfer a une présence à l’écran mémorable, et ce film est bien fait, comme le sont si souvent les images stéréotypées. Mais celui-ci ne justifie jamais pleinement son existence, ni sa dépense. C’est un grand film avec des idées étriquées.

« L’armée des voleurs »

Évalué : TV-MA

Durée de fonctionnement : 2 heures, 9 minutes

En jouant: disponible sur Netflix le 29 octobre