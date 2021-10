Critique de «Back 4 Blood»: de retour en selle

Left 4 Dead a été laissé pour mort par Valve, ce qui a amené de nombreux fans à croire que leurs rêves de campagnes de meurtre de zombies en coopération à quatre joueurs pourraient ne jamais se révéler à la lumière du jour. Heureusement, Turtle Rock Studios, le développeur du L4D original, est revenu à cette formule gagnante avec Back 4 Blood.

Malgré les similitudes immédiates, Back 4 Blood n’est pas seulement un clone de Left 4 Dead avec des sensibilités modernes. Bien sûr, il y a les morts-vivants – appelés The Ridden cette fois-ci. Et vous les tuez par camion avec des armes de mêlée et des armes à feu. Cependant, il y a suffisamment de changements et de nouveaux éléments de gameplay pour faire bouger les choses.

Retour 4 Blood review : Histoire

D’accord, il y a une sorte d’histoire ici, je le jure. Il y a ce parasite, et il transforme ceux qui en sont infectés en morts-vivants. Vous jouez en tant que groupe appelé les Nettoyeurs. Ce groupe se regroupe pour combattre les zombies et tenter de sauver les quelques humains qui survivent encore.

Chacun des huit nettoyeurs jouables a son propre passé, ce qui influence ses améliorations individuelles et ses armes de départ. Par exemple, le Doc nommé de manière appropriée peut soigner chaque coéquipier de 25 points de vie une fois par niveau, a une efficacité de guérison de + 20 % et une résistance aux traumatismes de + 25 %.

Pour la plupart, cependant, ce n’est pas vraiment un jeu qui a besoin de beaucoup d’histoire. Il y a des cinématiques et tout ça. Mais pour la plupart, les gens vont déterminer leurs personnages préférés à partir de leurs buffs et armes par défaut et non de leur personnalité pétillante.

Retour 4 Blood review : Gameplay

Le gameplay de base de Back 4 Blood, du moins à première vue, est le même que celui de son prédécesseur spirituel, Left 4 Dead. En mode campagne, vous et trois autres survivants (que ce soit des humains ou des robots) parcourez 33 niveaux en tuant Ridden et en accomplissant des objectifs. Certaines de ces cartes nécessitent simplement que vous vous rendiez à la salle du coffre-fort. D’autres vous demandent de sauver des survivants, de défendre un lieu, de transporter des objets et d’autres objectifs.

L’une des choses qui maintient l’engagement de Back 4 Blood, course après course, est le directeur. Cette IA équilibre essentiellement le jeu, augmentant la difficulté lorsqu’un groupe se débrouille bien ou l’assouplissant lorsque les choses se compliquent. Contrairement à Left 4 Dead, le réalisateur de Back 4 Blood est plus transparent sur la façon dont cela affecte la fête. Le nouveau système de cartes comprend des cartes de corruption qui sont tirées au début de chaque niveau. Ceux-ci peuvent avoir des effets mineurs comme rendre tout brumeux ou plus importants comme faire apparaître plus de portes d’alarme dans un niveau qui peut alerter la horde.

Les joueurs peuvent également créer des jeux de cartes à utiliser dans la campagne. Il peut y avoir jusqu’à 15 cartes par deck. Chacun confère un certain avantage lorsqu’il est tiré au début du niveau. Cela signifie que les joueurs peuvent créer des decks en synergie avec un certain type d’arme ou se concentrer sur l’amélioration d’une statistique particulière.

Cependant, à partir de maintenant, il doit y avoir un certain équilibre avec certaines cartes. Par exemple, la carte Combat Knife transforme la mêlée ordinaire en un couteau qui peut tuer instantanément un Ridden de base en difficulté de base. Combinez cela avec Battle Lust qui fait que les tueries au corps à corps guérissent deux points de vie. Et vous pouvez voir à travers les zombies ordinaires avec abandon. Ce combo est trop beau pour ne pas être équipé, ce qui signifie qu’il y a moins d’incitation à expérimenter.

De plus, je n’ai pas apprécié le nouveau mécanicien Trama. Comme les joueurs subissent des dégâts réguliers dans Back 4 Blood, ils subissent également des dégâts de traumatisme. Les dommages causés par les traumatismes réduisent vos PV max, ce qui rend votre personnage de plus en plus faible au fur et à mesure que la campagne se poursuit. Vous pouvez guérir d’un traumatisme en trouvant une armoire de premiers soins dans un niveau, mais les objets de guérison normaux ne fonctionneront pas. Les traumatismes peuvent être trop punitifs (surtout dans les difficultés les plus élevées), et c’est assez mal expliqué dans le jeu.

Retour 4 Revue de sang : Difficulté

D’un autre côté, la difficulté dans Back 4 Blood doit être équilibrée ou ajouter un quatrième.

Survivor, la difficulté la plus simple se joue un peu comme « normale ». Le jeu est un défi lors de votre première course. Cependant, un groupe de joueurs chevronnés maîtrisera rapidement Survivor et sera prêt à progresser et à gagner plus de points de ravitaillement afin de pouvoir obtenir plus rapidement des cartes et des déverrouillages cosmétiques.

Le prochain mode de difficulté est Vétéran, et il y a un pic massif ici. Vétéran est plus comme « très dur ». Même ceux qui sont habitués à Survivor auront du mal à sortir d’un niveau vivant. Les Ridden mutants les plus durs apparaissent comme des fous ici. L’ajout de tirs amis rend l’élimination des hordes très pénible.

La difficulté la plus élevée, Nightmare, ne vaut même pas la peine d’être jouée. Les ennemis ont plus de santé et peuvent causer plus de dégâts, et les joueurs n’ont qu’une seule vie. Ce mode ne vaut la peine d’être joué que si vous voulez faire l’expérience d’une transmission instantanée d’imposants morts-vivants derrière vous et de marteler votre cerveau avant de pouvoir faire quoi que ce soit à ce sujet.

Idéalement, Turtle Rock Studios mettra à jour le jeu pour inclure une difficulté entre Survivor et Veteran, car le pic entre les deux sera trop lourd à supporter pour de nombreux joueurs.

Retour 4 Blood review : PvP

En plus de la campagne coopérative, il existe un mode PvP appelé Swarm. Dans Swarm, deux équipes de quatre jouent à tour de rôle en tant que Nettoyeurs ou Ridden.

Les nettoyeurs ont un travail ici : survivre. En plus des mutations contrôlées par les joueurs, les nettoyeurs doivent combattre des hordes de hordes. Plus le tour est haut, plus la horde est grande et il est inévitable que vous mourriez.

Pendant ce temps, c’est le travail des joueurs Ridden de s’assurer que les Nettoyeurs descendent rapidement. Chacune des mutations disponibles pour jouer sera familière aux joueurs de Left 4 Dead :

Spitter > Stinger Boomer/Réservoir > Reeker Chargeur/Réservoir > Tallboy

Chacune des mutations se présente sous forme de sous-variétés avec des capacités différentes qui peuvent être encore améliorées avec les points de mutation obtenus au cours d’un match. Les nettoyeurs peuvent également apporter leurs cartes dans Swarm et peuvent créer des decks séparés uniquement pour ce mode.

Le vainqueur de Swarm est déterminé par quelle équipe dure le plus longtemps en tant que Nettoyeurs. Malheureusement, le mode comporte beaucoup d’air mort avec 45 secondes entre les tours. Si Turtle Rock peut donner le ton pour ce mode, ce serait un excellent partenaire pour la campagne coopérative. Mais le temps d’arrêt peut rendre certains joueurs nerveux.

Retour 4 Blood review : Armes

L’une des choses les plus importantes pour un jeu comme Back 4 Blood, ce sont les armes. Les joueurs doivent se sentir puissants mais pas si forts que le frisson d’affronter la horde se dilue. Pour la plupart, Back 4 Blood réussit cette mission à quelques exceptions près.

Dans l’ensemble, les armes à feu sont charnues et même le pistolet de base sera un compagnon de confiance tout au long de la campagne. Les joueurs ont deux emplacements. Une arme principale (comme un fusil, une mitraillette, un LMG, un fusil de sniper ou un fusil de chasse) et une arme secondaire (pistolet, canon scié, arme de mêlée ou pistolet mitrailleur) peuvent être équipées. Les armes à feu ont également des emplacements pour les pièces jointes que vous pouvez trouver à travers les niveaux.

Le système de fixation permet aux joueurs de personnaliser les armes à leur guise, mais il est également mal implémenté. Le plus gros problème est que vous ne pouvez pas détacher les pièces jointes une fois qu’elles sont équipées. Alors, vous avez accidentellement mis une lunette ACOG sur votre fusil de chasse ? Dommage, j’espère que tu trouveras bientôt une autre arme qui te plaira.

Les armes et les pièces jointes sont également disponibles dans des raretés qui affectent leurs états. Encore une fois, cela fonctionne de la même manière que les autres jeux. Tous les joueurs doivent se rappeler quelle couleur est la meilleure que la précédente. C’est une chose statistique, et leur fonctionnalité ne change pas entre les raretés que j’ai remarquées.

Une bête noire que j’ai avec les pièces jointes dont la plupart des joueurs ne se soucieront probablement pas, c’est que certaines d’entre elles ne causent aucune différence esthétique lorsqu’elles sont équipées. C’est un peu loufoque quand tu lances une crosse sur un pistolet. Aucun changement n’a été apporté au modèle pour l’indiquer.

Retour 4 Revue de sang : Conclusions

Back 4 Blood est un digne successeur de l’héritage de Left 4 Dead et ne manquera pas de susciter des sourires chez les fans de ces titres emblématiques. Bien sûr, ce n’est pas parfait. Mais si Turtle Rock Studios continue de le mettre à jour, il a le potentiel de rester dans les mémoires tout aussi affectueusement que ses prédécesseurs.

Malgré ses défauts mineurs, Back 4 Blood est extrêmement amusant, surtout avec des amis. Ceux qui recherchent du plaisir multijoueur trouveront peu de jeux qui battent cela en 2021.

