Critique de bande dessinée – Dragon Age: Dark Fortress # 1 ⋆ .

Calum Petrie passe en revue Dragon Age: Dark Fortress # 1…

Le monde vaste et profond de Dragon Age C’est une joie de se plonger dans, et toute chance de me plonger dans plus d’histoire, de traditions et de mythologie de cette propriété ne peut être qu’une bonne chose. À l’origine un jeu vidéo sorti en 2009, Dragon Age: Origines a été un énorme succès pour le développeur Bioware. Ils montaient un high de leur trilogie épique de science-fiction Effet de masse, tout en capitalisant sur l’utilisation de leur pedigree en tant que développeur de mondes de jeu riches et vastes pour créer un titre fantastique pour équilibrer les échelles.

Dragon Age a rencontré un succès commercial et critique, à tel point que deux autres jeux de la série ont suivi, avec un quatrième volet en préparation, ainsi qu’une foule de livres et de bandes dessinées pour élargir l’univers – y compris le nouveau Forteresse sombre série de Dark Horse Comics.

Nous ouvrons sur le champ de bataille d’Osagar, la nuit où le roi fut trahi par son conseiller Loghain abandonna son devoir et tourna le dos au roi. Pourtant, ce n’est pas l’objet de l’histoire, au lieu de cela, Ser Arron se souvient de son devoir et se précipite vers le roi. Bien que nous trouvions qu’il ne s’agit que d’Arron revivant un cauchemar et qu’un événement de son passé le hante encore à ce jour, 15 ans plus tard.

Le groupe de voyageurs se rend à Tevinter pour tuer une cible spécifique, et à ce stade, les joueurs of Dragon Age 2 remarquera Fenris car il a également figuré dans d’autres bandes dessinées de Dark Horse du Dragon Age chronologie. L’équipe doit cibler et tuer une personne dans le Castellum Tenebris, qui est une forteresse inquiétante qui n’a qu’une seule entrée – un pont d’eau. Le parti doit trouver un moyen d’entrer.

L’autre moitié de l’histoire est que le nouveau Lord Danarius et sa compagnie font ce que font les gens de Tevinter – utiliser la magie pour améliorer et augmenter leurs propres capacités. L’intrigue secondaire montre une hiérarchie de tromperies se déroulant dans ses modes les plus élémentaires, et les résultats pour les deux parties prennent un virage à gauche lorsqu’une autre situation survient et menace d’envoyer les plans de tout le monde en enfer.

Dragon Age: Dark Fortress # 1 ce fut un plaisir de lire, tout en me testant également sur ma connaissance des jeux (auxquels j’ai joué assez récemment). La plongée profonde dans les personnages aide vraiment à élargir toutes les parties du Dragon Age histoire, sans en faire un clin d’œil bon marché aux jeux.

Bien que différents des styles graphiques des jeux, les illustrations ici ne font certainement pas de mal à la bande dessinée. Au lieu de cela, l’utilisation étonnante des expressions faciales dans cette histoire est un témoignage de Fernando Heinz Furukawa; cette fois et le détail pour évoquer des émotions spécifiques sur un personnage dessiné sur à peu près chaque page doit être un signe du niveau de passion et de détail qu’ils prennent dans leur travail.

Forteresse sombre n ° 1 vaut bien une lecture pour les fans des aventures comiques, mais si vous prévoyez de l’utiliser comme point de départ, vous voudrez peut-être revenir en arrière et lire la précédente Dragon Age les bandes dessinées en premier ou vous pourriez être un peu confus quant à qui tout le monde est exactement. Dans l’ensemble, cependant, ce fut une ouverture amusante et j’attendrai avec impatience où la fête se terminera dans le prochain numéro.

Évaluation 8/10

