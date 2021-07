Critique de bande dessinée – Transformers: Beast Wars #5 ⋆ .

]]>]]>

Ricky Church passe en revue Transformers: Beast Wars #5…

The Beast Wars démarre officiellement dans le dernier numéro d’IDW Transformers : la guerre des bêtes alors que les Maximals et les Predacons s’engagent dans leur première confrontation à part entière. Guerre des bêtes #5 est passionnant, bourré d’action et plein de grand art alors qu’Optimus Primal et ses Maximals prennent une position désespérée contre Megatron et les Predacons, tout en devant faire face à un Dinobot emprisonné dont les motifs sont toujours remis en question par les Maximals.

Eric Burnham écrit un numéro convaincant, qui ne lâche pas de la première à la dernière page alors que la tension monte continuellement. Sa maîtrise des personnages reste un point culminant de la série car ils ressemblent beaucoup à leurs homologues de dessins animés tout en laissant de la place à ses propres interprétations ou à de nouvelles caractérisations. Nulle part cela n’est plus évident que l’explication de Dinobot sur les raisons pour lesquelles il a aidé Nyx à échapper aux Predacons et sa vision de l’honneur des Predacon, quelque chose dont il se rend compte que Megatron et les autres manquent d’abondance. Le point de vue de Burnham sur Megatron est également parfait avec le chef Predacon jubilant joyeusement et décidant que la meilleure façon d’attaquer les Maximals est simplement de marcher jusqu’à leur base de manière intimidante. L’utilisation de l’humour par Burnham est également exposée car elle est assez bien équilibrée. Instances du sarcasme de Rattrap ou Dinobot, en clin d’œil à l’original Guerres des bêtes première, pensant qu’il aurait peut-être dû défier Optimus pour le leadership étant donné son inexpérience avec le commandement et d’autres moments de ce type viennent naturellement aux personnalités individuelles du personnage.

Quand il s’agit de l’action, il est vraiment efficace. L’action équilibre chacun des personnages au point que personne n’est laissé de côté ou n’est plus concentré que les autres. De Cheetor sautant autour de Scorponok et Waspinator au premier affrontement d’Optimus et Megatron, les combats sont vraiment divertissants. L’illustration de Josh Burcham sur la vitesse de Cheetor autour des Predacons est particulièrement bien animée, mais c’est la rencontre de Rattrap avec Tarentulas qui est la plus mémorable du problème. Burcham donne l’impression d’être tout droit sorti d’un film d’horreur alors que Tarentulas traque Rattrap, créant une atmosphère effrayante avec ses couleurs sombres qui rendent les Tarentules vraiment effrayantes. Son utilisation du langage corporel est efficace et la chorégraphie de la bataille est claire et concise, ce qui permet de dire très facilement ce qui se passe et qui combat qui. Parmi les quelques problèmes à ce jour, Guerre des bêtes #5 peut-être le plus beau de tous grâce aux visuels de Burcham.

Transformers : Beast Wars #5 marque un avant-dernier numéro formidable et passionnant de l’arc de l’histoire de “Savage Landing”. L’écriture de Burnham est à la hauteur de l’équilibre entre les caractérisations et l’action, tandis que l’œuvre de Burcham est détaillée avec les mouvements et les couleurs de son personnage. Compte tenu des enjeux et des appariements de la bataille, Guerre des bêtes #5 met parfaitement en place le point culminant du premier cliché pris dans la guerre des bêtes.

Note : 9/10

