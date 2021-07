Critique de bande dessinée – Wynd #8 ⋆ 10z viral

Calum Petrie donne son avis sur Wynd #8…

Dans la série de bandes dessinées magnifiquement stylisée Wynd de James Tynion IV et Michael Dialynas, nous avons déjà été introduits dans un monde merveilleusement étoffé de fantaisie et de xénophobie. La série continue de pousser des visuels ridiculement merveilleux sur la page tout en livrant une histoire au bon rythme pour la garder agréable.

Le deuxième arc nous a emmenés à travers la mer où Wynd, Oakley, Thorn et le Prince Yorik ont ​​réussi à voyager vers des rivages lointains. Le voyage n’a pas été sans son bon nombre d’essais et de tests, principalement le prince Yorik étant un petit idiot intitulé. Bien que des mesures drastiques du roi de Pipetown aient conduit à une alliance avec les vampires, qui sont impitoyables et traqueront le prince, sans laisser personne d’autre en vie comme témoin.

Des événements récents ont lieu alors que Wynd est parti chercher de l’aide et s’est porté volontaire en tant qu’éclaireur avancé pour obtenir de l’aide médicale et une escorte des Faeries. Le dos de ce jeune homme est contre le mur alors que Thorn est blessé et inconscient à cause de sa blessure alors que le reste du groupe doit rapidement rester devant les vampires. L’action ici est considérablement accélérée par rapport au premier arc de la série, où la tension est très liée à la poursuite et à la course constante contre la montre.

Dans ce numéro, la sécurité du royaume des fées semble être une bouffée d’air frais pour Wynd alors que les autres sont amenés dans la capitale pour se mettre à l’abri des vampires. Wynd obtient également un aperçu supplémentaire de la rivalité légendaire entre le vampire et la fée, découvrant que l’humanité s’est en quelque sorte insérée au milieu d’une guerre qui précède l’existence de leur espèce. La chute d’histoire offre un très bon aperçu de l’histoire du monde racontée par d’autres, peignant l’élément humain de l’histoire sous un meilleur jour.

Le revers de l’histoire implique Pipetown et la reine travaillant en secret pour envoyer de l’aide au prince. Son conseiller de confiance recrute deux prisonniers pour l’aider, dont l’un est le père de Thorn et l’autre un ami de Wynd et Oakley. Les rôles tournent car ils ont quelqu’un de fidèle au trône parmi eux et leur voyage ne semble pas être long.

J’ai très hâte de continuer avec cette série car elle est amusante, rafraîchissante et agréable. Le danger et la violence sont réels dans les émissions, mais très bien cachés parmi les merveilleuses couleurs et le style artistique. Les personnages sont tous merveilleux à leur manière, tout en réussissant à rebondir les uns sur les autres pour des moments perspicaces.

Notation – 7/10

Calum Petrie – Suivez-moi sur Twitter @Cetrie