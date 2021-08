Critique de BellBottom: l’animateur pacy d’Akshay Kumar est une montre digne d’un grand écran

in

L’action de fiction lâche est basée sur une série de détournements d’avions d’Indian Airlines dans la vie réelle dans les années 1980. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Bell Bottom d’Akshay Kumar ne se prend pas trop au sérieux, est conçu comme un artiste rapide, ne perd jamais de vue cet objectif et met volontiers en avant des situations et des personnages exagérés.

L’action de fiction lâche est basée sur une série de détournements d’avions d’Indian Airlines dans la vie réelle dans les années 1980. Alors qu’Akshay Kumar le présente en tant qu’agent R&AW, un tas d’actes de soutien sont également à l’honneur. Le film embrasse l’esprit optimiste et idiot et constitue une sortie digne sur grand écran au milieu de Covid-19.

L’action du film se déplace entre Londres, Delhi, Lahore, Dubaï et Islamabad, alors que le chef de R&AW (Adil Hussain) a déclaré lors d’une réunion du cabinet dirigée par la PM Indira Gandhi (Lara Dutta) que le seul « analyste vedette » BellBottom (Akshay) peut sauver le otages.

Un avantage de prétendre que l’histoire n’est « inspirée » que d’événements réels est la liberté de la farcir de faux-semblants : BellBottom et sa femme (Vaani Kapoor) échangent un dialogue affectueux, il y a une chanson ; BellBottom montre comment utiliser Coke de différentes manières.

Dutta ressemble et sonne un peu à Indira Gandhi – à l’exception du contrôle tonitruant. Ses ministres et diplomates sont également présentés comme des bavards ; il en va de même pour les Pakistanais aussi. Seul R&AW gagne la partie. Le réalisateur Ranjit M. Tewari met Akshay aux commandes et le héros à la moustache acérée livre, menant son groupe au combat.

Le critique de cinéma Taran Adarsh ​​a attribué au film une note de quatre étoiles et l’a qualifié de montre captivante. Il a fait l’éloge de l’écriture étanche de la seconde moitié, tandis que la première heure était consacrée à l’accumulation.

Le public semble être d’accord avec le point de vue d’Adarsh, le film se dirigeant vers une collection de Rs 3 crore le jour de l’ouverture.

