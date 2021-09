Critique de Cendrillon d’Amazon : ce conte de fées Jukebox à la mode nouvelle s’adapte comme une basket confortablement portée

Cette génération a de nombreuses histoires de Cendrillon. Si vous pouvez le croire, au cours des 25 dernières années, elle a été interprétée par Drew Barrymore, Brandy, Hilary Duff et Lily James – chacune sa propre version distincte des chiffons de la jeune fille riche sauvée par une nuit magique et une pantoufle de verre égarée. Cela dit, cela fait un moment que Cendrillon n’a pas chanté une chanson, et cette nouvelle itération avec Camila Cabello est vraiment la Cendrillon d’une pop star. Dans un décor indescriptible à l’ancienne, préparez-vous à des reprises animées de chansons de Madonna, Queen et Jennifer Lopez et de sa fée marraine s’exclamant “Yas future reine, yaas!” alors qu’elle s’habillait pour le bal.