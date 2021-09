Critique de «Certified Lover Boy»: Drake’s Hollow Prestige

Drake ne change pour rien au monde ; le monde change autour de Drake. Tel un artefact enrobé d’ambre, l’ADN du rappeur torontois persiste à travers le temps, les guerres, les pandémies et les changements climatiques. Aubrey Graham persévère, peu importe le nombre de strip-teaseuses à la retraite, d’ex qui se marient ou de vieux amis qui se tournent vers de nouveaux ennemis. Son développement arrêté n’est pas un bug de la machine, mais la caractéristique principale. Attendre autre chose de notre suzerain culturel actuel, c’est passer à côté de l’essentiel. Soit vous appréciez le spectacle d’un homme de 34 ans qui se rase un cœur dans le cuir chevelu, soit vous ne le faites pas. La croissance est généralement réservée et moralement hissée sur les masses conscientes et à court d’argent, tandis que nos idoles les plus fascinantes existent pour rester stagnantes.

Ainsi Certified Lover Boy, le sixième album studio de Drake et le premier depuis 2018, est à la fois un monument impressionnant des merveilles financières de la stase et un examen involontaire d’un artiste indifférent à l’idée de la maturation (ou peut-être incapable de le faire). À travers 21 chansons et 86 minutes, CLB oscille entre un album parfaitement bien mais sans conséquence d’un grand artiste à une démonstration époustouflante d’auto-parodie inconsciente. Comme l’univers cinématographique Marvel, une nouvelle saison Bachelor, la mort et les impôts, le succès de Drake semble souvent inévitable et trop important pour être combattu de manière significative. Chaque hit est plus massif les uns que les autres, chaque mème en engendre un autre, et chaque nouvel album est destiné à étrangler une variété de charts de manière commercialement horrible. L’esthétique change, mais la formule sous-jacente le fait rarement. C’est comme si les leçons tirées du tâtonnement créatif de Thank Me Later de 2010 étaient gravées dans son cervelet, et à la suite d’un tel faux pas, il a câblé un certain niveau de qualité indéniable dans sa musique. Même à ce nadir créatif actuel dans la discographie de Drake, les projets peuvent être inégaux (Views), gonflés (Scorpion) ou oubliables (Dark Lane Demo Tapes), mais ils ne sont jamais vraiment mauvais. Une chanson double platine comme “Laugh Now Cry Later” serait le plus gros succès d’un autre rappeur, mais pour Drake, cette distinction ne vaut même pas la peine de figurer sur l’album même qu’il était censé promouvoir.

De manière typique, sur Certified Lover Boy, Drake distille le très indifférent (être un multimillionnaire bien-aimé au sommet de la musique) en très identifiable (les humains se sentant méprisés par les autres humains). Le sommet de l’album est facilement ses deux premières chansons. Au cours de l’intro d’échantillonnage des Beatles-via-Masego, “Champagne Poetry”, Drake brise le quatrième mur en mentionnant son statut de roi des légendes IG malavisées, avant de rendre sa place sur le trône du rap extrêmement déprimante et isolante :

Sous une photo vit certaines des plus grandes citations de moi

Sous moi je vois tous les gens qui se réclament de moi

Et au dessus de moi je ne vois personne

Une chanson plus tard, sur « Papi’s Home », Drake transforme une chanson de Montell Jordan de 1995 à la résonance émotionnelle sur un père mauvais payeur réunissant son fils en un petit traité dans lequel il s’excuse d’avoir abandonné ses fils musiciens. Si cela semble trop subtil, Drake invite également Nicki Minaj – la reine des bars “vous les salopes, c’est mes fils” – à consacrer l’affaire. Ces chansons sont théâtrales, ironiques et acrobatiques sans s’enliser dans l’égoïsme, qui sont toutes les caractéristiques du meilleur travail de Drake. Malheureusement, toute cette bonne volonté s’arrête dramatiquement une chanson plus tard.

Le CLB est assiégé par des milliers de petites coupures, insignifiantes et évitables. Lorsque le projet déraille, c’est généralement à cause d’un choix que Drake aurait sagement esquivé sur n’importe quel autre album. Le premier raté arrive sur “Girls Want Girls”. La chanson downtempo produite par Oz et Ambezza est un plat classique de Drake – une ode faussement romantique à frapper une foule de femmes sans visage – mais c’est la pièce maîtresse du crochet qui reste la plus déroutante. “Dis que tu es une lesbienne, ma fille, moi aussi” est une réplique grinçante qu’aucun homme cisgenre n’a jamais vendue au cours de l’histoire enregistrée, il est donc inexplicable pourquoi Drake pense qu’il réussirait là où tant d’autres ont échoué à juste titre. Malgré cela, la chanson semble être le premier succès de l’album, affichant les meilleurs numéros du premier jour pour n’importe quelle piste de l’histoire de Spotify (la société mère de The Ringer). Cela en dit autant sur nous que sur Drake. Vous n’êtes pas censé remettre en question le marionnettiste de la romance moderne. Il est facile de laisser passer l’artiste responsable de la bande-son d’une décennie de textes risqués et de sous-titres IG passifs-agressifs, car son imprudence charmante et vulnérable a toujours fait partie de la marque. Hélas, les choses ne s’améliorent guère à partir de là.

Aussi évident que cela puisse paraître à ce stade de la carrière de Drake, il n’a jamais été un bastion du progrès ou de l’autonomisation des femmes. Et comme principe directeur général, nous devrions vivre notre vie en attendant très peu des célébrités, mais cela dit : Bon sang, Drake. La première grande controverse entourant CLB est survenue lorsque les fans et les critiques ont remarqué un crédit de R. Kelly qui apparaît sur «TSU». La chanson commence par un extrait du DJ de Houston Ron C parlant du single “Half on a Baby” de R. Kelly en 1998, malgré le fait que le chanteur de Chicago soit actuellement jugé pour trafic sexuel et racket. En réponse à un article d’Independent publié sur Instagram, le principal collaborateur de Drake, Noah « 40 » Shebib, a tenté de dissiper la confusion :

“La voix de Kelly n’est même pas présente, mais si nous voulions utiliser Ron c pour parler, nous étions obligés de l’autoriser”, a écrit 40. «Ça ne me convient pas, laisse-moi juste dire ça. Et je ne suis pas ici pour défendre les paroles de Drakes, mais j’ai pensé que je clarifierais qu’il n’y a pas de présent r Kelly et c’est un peu trompeur de l’appeler un co-parolier… avec lui est juste incroyablement dégoûtant.

Même si Drake et son équipe ne veulent rien avoir à faire avec R. Kelly l’humain, il est toujours impossible de démêler le fait que “TSU” attire l’attention et un avantage financier possible sur R. Kelly en tant qu’entité commerciale.

Sur Apple Music, Drake a décrit son dernier album comme “Une combinaison de masculinité toxique et d’acceptation de la vérité qui est inévitablement déchirante”, et c’est cette déclaration qui semble la plus déroutante. La musique de Drake est bonne pour beaucoup de choses, mais déballer les effets néfastes de la masculinité moderne avec n’importe quel type de nuance n’en fait pas partie. Le meilleur exemple de cela arrive sur l’avant-dernier morceau de CLB, “Fucking Fans”. La chanson est censée fonctionner comme une quasi-excuse à un ex-amant anonyme, mais les paroles se transforment en quelque chose de si mesquin et cruel qu’il est surprenant qu’elle soit sortie sur un label majeur. Au lieu que quelqu’un dans la pièce supprime le fichier ProTools de « Fucking Fans », les auditeurs passent quatre minutes à entendre des paroles comme :

J’étais dehors, putain de fans, j’étais sans vergogne

Ouais, et je sais que

Tu étais à la crèche en train de lire des histoires qu’ils t’ont envoyées

La plupart étaient des conneries, mais j’en ai fait une partie

Difficile pour moi de justifier les femmes dans lesquelles j’étais

Les meilleures chansons de Drake éclairent plus sur leur auteur que sur les gens qui l’entourent. “Fucking Fans” tombe tellement à plat parce que Drake se délecte de sa dépravation alimentée par les célébrités au lieu de dire quoi que ce soit de significatif à ce sujet. Les pires moments de CLB sont lorsque Drake semble divorcé de la réalité. Dans quel monde comparer le parking du lycée le plus populaire des États-Unis à un club de strip-tease semble-t-il une quête qui en vaut la peine ?

Tout au long de CLB, Drake est inébranlable dans son besoin d’enflammer les usines de mèmes d’Internet au lieu de simplement faire des chansons passables. Drake se baissant jusqu’à construire une chanson entière autour du hit de 1991 de Right Said Fred “I’m Too Sexy” est une profondeur que je n’aurais jamais pensé le voir partir, et aucun clip assisté par Kawhi Leonard ne peut me convaincre du contraire. Les échantillons “Get Throwed” (“N 2 Deep”) et “Niggaz Ain’t Barin’ Dat” (“Pas d’amis dans l’industrie”) sont plus divertissants pour les flips que tout ce que Drake fait avec eux. Même la pochette de l’album contenant 12 emojis de femmes enceintes semble divorcée de tout ce qui ressemble à une vision cohérente ou à un point de vue esthétique. Mais lorsque la pochette de l’album inspire des milliers de mèmes, le pari a clairement porté ses fruits.

Et puis il y a la querelle de Kanye. À ce stade, la prise de bec de Drake et Kanye est comme regarder The Prestige. Ce sont deux magiciens dépassés qui se disputent éternellement des affronts mineurs et des transgressions mélodramatiques que le monde a traversées il y a longtemps, et s’ils doivent blesser André 3000 en cours de route – comme ils l’ont fait avec le kerfuffle “Life of the Party” de ce week-end – alors ainsi soit-il. Les deux hommes ne peuvent s’empêcher d’exister comme les deux faces de la pièce la plus insupportable et la plus lucrative du monde. Et tandis que Kanye a évité d’aborder le bœuf directement sur son nouvel album, Donda, préférant proférer de vagues menaces sur Instagram en publiant l’adresse personnelle de Drake et des discussions de groupe avec Virgil Abloh, la querelle s’infiltre dans presque toutes les crevasses de Certified Lover Boy. Cela vient le plus en évidence sur “7am on Bridle Path”, lorsque Drake consacre quatre minutes à un bœuf qui a ruiné plus d’albums qu’il n’en a aidé. Drake a-t-il raison de dire que Kanye est « là-bas dans le déni » ? Probablement. Cela fait-il plusieurs lunes depuis que nous avons vu Kanye « revenir correct » ? Absolument. Mais il n’y a pas beaucoup de plaisir à patauger dans un bœuf de dix ans où presque tout le monde à l’extérieur est d’accord.

Le moment le plus révélateur et le plus utile de CLB se produit beaucoup trop tard. Sur la dernière chanson de l’album, “The Remorse”, Drake passe près de six minutes dans une chape remplie de fierté, relativisant des années de affronts. Il qualifie une personnalité de la radio de « visage de citron » pour avoir toujours douté de lui et envoie des subliminaux à Kanye le lendemain. Et pourtant, ce sont les moments les plus doux, comme Drake remarquant que ses amis ont fait carrière à plein temps en le gardant ensemble, ou la réalité que même le rappeur le plus titré au monde peut être convaincu que son temps est presque écoulé, cette coupe le plus profond. C’est une évaluation lucide du type de paranoïa inhérent à rester assis au sommet de votre vaisseau pendant si longtemps ; ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que vous soyez repoussé.

CLB est prisonnier de l’une des illusions les plus réussies au monde et c’est peut-être son péché capital. On ne juge plus les albums de Drake par rapport à ses pairs, mais par rapport à son propre héritage. Drake est toujours l’un des rappeurs les plus talentueux au monde, et par poussées tout au long de son sixième album studio, il est clair qu’il opère toujours à un niveau peu élevé. Mais selon les mots de Michael Caine, « Faire disparaître quelque chose ne suffit pas ; vous devez le ramener. À la fin de Certified Lover Boy, il est difficile de dire ce que Drake peut nous rendre (le cas échéant). Après des années à s’émerveiller de la façon dont une ancienne star du feuilleton s’est transformée en rappeur le plus titré du monde, cela ne suffit pas. Le même tour de magie ne peut pas fonctionner éternellement.

