Critique de «Coming Home in the Dark»: thriller énervé néo-zélandais

Bien qu’il ait été réalisé en Nouvelle-Zélande, le thriller psychologique brut “Coming Home in the Dark” ressemble à un film de l’apogée de la vague “Ozploitation” australienne des années 1970 et 1980, lorsqu’une poignée de cinéastes créatifs et intrépides ont raconté des histoires intenses et violentes, souvent ancrée dans l’histoire compliquée du pays.

Réalisé par James Ashcroft (qui a également co-écrit le scénario avec Eli Kent, basé sur une nouvelle d’Owen Marshall), “Coming Home in the Dark” ne révèle pas de quoi il s’agit tout de suite. Le film commence comme l’histoire d’une famille ordinaire – le professeur de lycée Alan “Hoaggie” Hoaganraad (Erik Thomson), sa femme, Jill (Miriama McDowell) et ses fils adolescents Maika (Billy Paratene) et Jordan (Frankie Paratene) d’un relation précédente – qui sont sortis pour un pique-nique dans un endroit pittoresque lorsqu’ils sont accostés sous la menace d’une arme par un excentrique éloquent nommé Mandrake (Daniel Gillies) et son acolyte maussade Tubs (Matthias Luafutu).

Au début, cela ressemble à un acte de chaos aléatoire: deux psychopathes qui tombent sur des gens sympas au milieu de nulle part et décident d’en profiter. Mais alors que Mandrake oblige ses victimes à monter dans leur voiture et à faire un tour, il devient vite évident que lui et Tubs ciblent Hoaggie pour une raison.

Ashcroft met un peu trop de poids narratif sur le lien secret entre Hoaggie et ses ravisseurs. Bien que le film laisse assez rapidement entendre qu’il se passe plus de choses ici – lié à un vieux scandale national – une grande partie de la conversation dans la moitié arrière de «Coming Home in the Dark» devient répétitive, alors que Mandrake et Tubs poussent leur proie. Ils essaient de lui faire admettre qu’il y a des décennies, il a peut-être fait partie de quelque chose d’horrible ; mais le gain de toutes ces grillades n’est pas aussi cathartique qu’il était probablement prévu.

Pourtant, les parties de “Coming Home in the Dark” sur la confrontation à la culpabilité ne sont pas ce qui rend le film si déchirant. Au lieu de cela, ce qui compte, c’est qu’Ashcroft et ses acteurs – et en particulier Gillies en tant que Mandrake menaçante et charismatique – excellent à faire ressortir la tension d’instant en instant d’un crime en cours.

De la deuxième Mandrake et Tubs errent jusqu’à l’endroit de pique-nique de Hoaggie – déconcertant la famille en expliquant à quel point être un endroit si privé est à la fois un cadeau et un danger – «Coming Home in the Dark» met le public au défi de penser et de ressentir avec Hoaggie.

Peut-il agir contre Mandrake ? Y a-t-il même un mouvement à faire ? À quel point Hoaggie est-il complice de tout préjudice causé aux personnes qu’il aime ? Il s’agit finalement d’un film sur un homme pesant – et regrettant souvent – ​​ses choix de plus en plus restreints.

« Rentrer à la maison dans le noir »

Non classé

Durée de fonctionnement : 1 heure 32 minutes

En jouant: Disponible vendredi en digital et VOD

