Critique de Cowboy Bebop de Netflix – Un remix jazzy

Lorsque Netflix a annoncé pour la première fois son remake en direct de l’anime classique Cowboy Bebop, les fans étaient naturellement sceptiques. L’action en direct occidentale n’a pas le plus grand bilan en termes de rendre justice à l’anime en tant que matériau source – en vous regardant, Ghost In The Shell et Dragonball Evolution – mais le casting de ce projet particulier était suffisant pour inspirer certains espérer. Les bonnes nouvelles ont continué à arriver après que l’emblématique Yoko Kanno, qui a également marqué l’anime, ait été invitée à fournir de la musique.

Maintenant, à l’approche de la date de la première de l’émission, nous espérons pouvoir dissiper certains de nos soucis car nous sommes ici pour signaler: Cowboy Bebop de Netflix est une frénésie jazzy et élégante – bien que certainement pas un remake coup pour coup de l’anime, malgré ce que la recréation très fidèle du générique d’ouverture de la série a pu vous faire croire. Cela signifie que votre kilométrage variera absolument, en fonction des attentes que vous vous fixez et, surtout, de votre relation actuelle avec l’anime. Cela fait plus de 20 ans que l’émission originale a fait ses débuts, et il est probable que si vous êtes aux États-Unis, vous l’ayez rencontré pour la première fois en regardant le bloc Adult Swim de Toonami tard dans la nuit, à l’époque où l’anime était extrêmement difficile à trouver. Si tel est le cas, vous voudrez peut-être vérifier votre propre relation (et votre mémoire) avec la série et ce que vous attendez de cette nouvelle version avant de mettre le pied sur le gaz.

Parce que si vous êtes prêt à entrer avec un esprit ouvert, vous êtes prêt pour quelque chose d’amusant.

Comme l’anime qui l’a précédé, Cowboy Bebop se concentre sur la vie d’un groupe hétéroclite de chasseurs de primes dans un futur cyberpunk lointain. Il y a Spike Spiegel (John Cho), un homme au passé sombre qui cherche un nouveau départ, Jet Black (Mustafa Shakir), un ex-flic paternel et désabusé, et Faye Valentine (Daniella Pineda), une amnésique essayant de la bluffer façon de découvrir son passé. L’équipage est à la fois aidé et entravé par un casting tentaculaire – deux personnages du passé de Spike, Vicious (Alex Hassell) et Julia (Elena Satine), la principale d’entre elles.

Alors que Cho, Shakir et Pineda ont apparemment le plus à faire en tant que personnages principaux, absolument tout le monde se sent parfaitement choisi. Ceux qui connaissent déjà ces noms de l’anime les reconnaîtront immédiatement et ceux qui les rencontrent pour la première fois trouveront quelque chose à aimer (ou à détester, selon le cas) dès le départ. Cho, en particulier, parvient à incarner le genre de charisme facile mais mortel pour lequel Spike est connu si naturellement qu’il semble impossible de l’imaginer joué par un autre acteur en direct.

Il y a quelques écarts majeurs par rapport au matériel source en termes d’arcs de personnages principaux et d’intrigues globales. L’histoire se concentre sur Spike essayant de dépasser son passé et de retrouver son ex-amante Julia, tout en essayant de joindre les deux bouts en tant que chasseur de primes en cours de route, mais il y a beaucoup de surprises à trouver. L’émission prend soin d’élaborer sur certaines des parties les plus mystérieuses de l’anime – la réalité de la relation de Spike avec Julia, pour une, et sa connexion avec Vicious – tout en permettant également aux autres personnages de développer leurs propres histoires. également. Les choses finissent par atteindre un point critique avec chaque intrigue disparate entrant en collision avec celle de Spike, c’est à ce moment-là que la série décolle vraiment.

En plus de la distribution stellaire, Cowboy Bebop retire presque tous les arrêts en termes de conception de la production. Il y a quelque chose d’étrangement cyclique dans une émission d’action en direct occidentale inspirée d’un anime qui était déjà fortement influencé par l’esthétique occidentale, mais plutôt que de tomber dans ce qui aurait pu facilement être une boucle de rétroaction de tous les mauvais types de rappels et de hochements de tête, l’émission se construit un monde à la fois familier et nouveau. Les bandes-annonces et les teasers ont peut-être amené les fans à croire que le projet comprendrait une sorte de structure profondément méta de rupture de quatrième mur et de bande dessinée qui ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité, et est peut-être un faux pas majeur de la part du équipe de marketing. Il y a des morceaux d’esthétique vintage de grindhouse, une dystopie de science-fiction junky et cols bleus, et bien sûr, de bons vieux tropes occidentaux de l’espace à l’ancienne, tous mélangés dans un cocktail agréable (et extrêmement regardable).

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de faux pas à trouver. Alors que Cowboy Bebop est, dans l’ensemble, extrêmement économique avec sa durée de saison de 10 épisodes et conserve un mélange relativement sain d’histoires de poursuite de primes uniques avec les intrigues de personnages globales, il y a des moments où les choses se perdent dans les mauvaises herbes. En termes simples, et sans rien gâcher, il se passe beaucoup de choses dans la série, et bien que les intrigues fortement mises à jour et remixées aident à simplifier un peu les choses, le rythme ne sert pas toujours son propre agenda. Il peut être difficile de savoir qui est qui, quoi est quoi et pourquoi tout cela est important. En plus de cela, il y a aussi une poignée de moments – principalement ceux utilisés dans la plupart des supports marketing – où on a l’impression d’essayer un peu trop fort de réussir une photo mémorable de l’anime, qui peut sembler moins charmante et plus distrayant. Ces moments ressortent encore plus grâce au volume d’œufs de Pâques amusants et subtils pliés dans le spectacle qui n’essaient pas d’être des remakes en gros de scènes ou de séquences de l’anime.

Heureusement, dans la seconde moitié de la saison, la série a déterminé exactement ce qu’elle doit mettre en valeur et conduit à la maison une finale extrêmement forte – avec un cliffhanger et un teaser potentiels de la saison 2. Il a jeté les bases, construit un monde incroyablement dense et conçu des intrigues surprenantes, qui méritent toutes plus de temps sous les projecteurs. Avec un peu de chance, le spectacle continuera et sera autorisé à faire exactement cela.