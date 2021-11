Critique de Cowboy Bebop: l’adaptation de Netflix a du cœur, du style et quelques aspérités

L’action en direct de Netflix sur Cowboy Bebop s’accompagne de beaucoup d’attentes.

Une grande partie de ceux-ci viennent des fans existants, bien sûr – ceux qui ont adoré l’anime original avec son mélange de noir et de science-fiction infusé de jazz et de corgi et espèrent que la nouvelle série lui rendra justice. Ensuite, il y a ceux qui viennent au salon sans attentes existantes, qui recherchent simplement de superbes câpres spatiales. En plus de cela, le Bebop de Netflix est également le dernier d’une liste croissante de tentatives visant à transformer l’anime classique en émissions ou en films d’action réelle. Pour la plupart, ceux-ci ont été un désastre sans réserve, qu’il s’agisse du film Americanized Death Note ou de la version oubliable de M. Night Shyamalan Le dernier maître de l’air.

Cowboy Bebop, cependant, a offert des lueurs d’espoir à l’approche de ses débuts. Il y a la séquence de générique d’ouverture douloureusement élégante, une distribution prometteuse mettant en vedette Daniella Pineda, John Cho et les cheveux de John Cho, et la nouvelle très importante que Yoko Kanno reviendrait pour composer le thème principal.

Pour déterminer si la série satisfera ou non l’un de ces publics, nous avons fait appel au fan de longue date de Bebop Ash Parrish et au nouveau venu Andrew Webster pour se gaver des 10 épisodes et faire rapport. Allons-y, cow-boys de l’espace.

André: Je dois admettre que la série ne m’a pas happé au début, ce qui était surprenant. Il y a beaucoup de choses que j’aime : de la bonne musique ; un monde rétrofuturiste ; des éléments de noir, des westerns et même un soupçon de films de samouraïs ; et des personnages définis par le mystère. La série Netflix est centrée sur un trio de chasseurs de primes – appelés cowboys, dans cet univers – qui forment une alliance difficile. Il y a Spike (Cho), le badass prototypique au passé sombre et mystérieux. Jet Black (Mustafa Shakir), son partenaire sérieux qui était flic et fait de son mieux pour être un bon père. Bientôt, ils sont rejoints par Faye Valentine (Pineda), une amnésique qui cherche à savoir qui elle est vraiment.

C’est une excellente configuration, mais quelque chose s’est senti… décalé, au moins au début. Une partie de cela était l’esthétique – l’étrange barbe de Jet qui est évidemment une perruque ou le costume étrange de Spike. L’action semblait raide et le CG avait l’air bon marché. Pendant ce temps, tout le monde s’est comporté comme une caricature plate dans les premiers épisodes. Il semblait que la série s’attendait à ce que je connaisse et comprenne déjà ces personnages.

Mais les choses ont changé au fur et à mesure que je passais du temps avec eux. Le point culminant de Cowboy Bebop pour moi a été la dynamique de famille retrouvée entre Jet, Faye et Spike. La façon dont Jet ne peut s’empêcher d’être un père, emmenant tout le monde au bowling et les forçant à s’amuser, ou la façon dont Spike essaie de faire ce qu’il faut mais continue de se laisser entraîner dans son ancienne vie. Je suis passé de ne pas me soucier de ces personnages à pleurer quand Faye obtient enfin le moindre indice sur son passé. Cela m’a pris du temps et j’ai regardé au-delà des aspérités de la série, mais j’y suis arrivé.

Ash, qu’est-ce que c’était que d’en venir à ça de l’anime ?

Cendre: J’ai ressenti ce que tu as ressenti au début. Cowboy Bebop a été une expérience si formatrice pour moi en tant qu’adolescent en regardant secrètement l’anime longtemps après mon heure de coucher. Je peux définitivement affirmer que je ne deviendrais pas la personne que je suis maintenant sans ce spectacle. Son esthétique, de la narration de style noir à sa bande-son jazzy, est devenue la base d’où proviennent la plupart de mes goûts, de mon style et de mes ambitions. Mais au lieu de reculer d’horreur lorsque la série a été annoncée, ce qui est compréhensible chaque fois qu’un anime devient actionné dans la vie, j’étais prudemment optimiste. Si le spectacle échouait, au moins j’aurais de la nouvelle musique de Yoko Kanno. Si le spectacle réussissait, j’aurais enfin une adaptation en anime qui valait vraiment la peine, et j’aurais une nouvelle musique de Yoko Kanno. Je ne pouvais pas perdre.

Mais mon optimisme prudent s’est dégonflé après les deux premiers épisodes. Je n’aimais déjà pas que le générique d’ouverture soit une reproduction plan pour plan du générique de l’anime, et les premiers épisodes semblaient amateur – comme si Netflix organisait une représentation de théâtre communautaire Cowboy Bebop plutôt qu’une production ostensiblement d’un million de dollars. Ce n’était pas la faute des acteurs ; J’ai juste senti qu’ils faisaient de leur mieux avec un dialogue moins que stellaire.

John Cho (et ses cheveux) ne peuvent rien faire de mal, et il incarne parfaitement le genre de nonchalant et de sage que je connais Spike Spiegel. Vous seriez pardonné si vous entendiez Mustafa Shakir dans le rôle de Jet Black et pensiez que vous écoutiez Beau Billingslea du dub anime. Faye de Pineda était le personnage principal, cependant. Ce n’est pas la Faye Valentine que je connaissais mais une meilleure, mise à jour pour les sensibilités du public moderne. Elle est plus drôle que son homologue d’anime, et sa sensualité est transformée pour qu’elle se sente plus compétente et moins comme un objet à regarder.

La transformation de Faye est la première preuve que Cowboy Bebop est une représentation fidèle de l’esprit de la série et non une simple récréation à la lettre. De nombreux personnages ont reçu des mises à jour rafraîchissantes qui se traduisent mieux dans une émission en direct de 2021 qu’un simple copier / coller d’un anime de 1996. En particulier, Cowboy Bebop l’anime n’était pas particulièrement gentil avec les personnages queer, les présentant comme des blagues à ridiculiser ou des filous à repousser. Gren, des deux épisodes de Jupiter Jazz, était un homme devenu intersexe après avoir été expérimenté en prison. Il y a un échange particulièrement désagréable lorsque Faye le surprend nu sous la douche et lui demande : « Qu’est-ce que tu es ? » d’un ton dégoûté et alarmé. Live-action Gren, joué par l’acteur non binaire Mason Alexander Park, conserve leur même queerness de genre mais ne souffre pas de la même queerphobie et fait plutôt partie intégrante de la distribution (tout en étant également la mieux habillée).

Lorsque l’histoire a échoué pour moi au début, les personnages m’ont gardé accroché. On a donc beaucoup parlé du casting, mais qu’avez-vous pensé de l’univers de Cowboy Bebop ?

Image: Geoffrey Short / Netflix

Image : Kirsty Griffin / Netflix

Image: Geoffrey Short / Netflix

André : Je ne comprends pas comment ils ont fait fonctionner cet univers. Il se passe tellement de choses, toutes tirées de tant d’inspirations très évidentes, et pourtant cela semble cohérent. Nous avons vu des émissions comme Firefly lutter pour y parvenir, par exemple; les éléments occidentaux et de science-fiction de cette émission ont fonctionné ensemble, tandis que la tentative d’ajouter des aspects de la culture chinoise semblait forcée. Mais ici, tout semble transparent. Lorsque le méchant principal, Vicious (joué par un Alex Hassell merveilleusement menaçant et maniaque) brandit un katana, cela ne semble pas déplacé, même s’il est une blonde avec un accent anglais.

Je pense que la raison en est l’attention portée aux détails dans la construction du monde. L’univers ressemble à un lieu réel et vécu avec l’histoire. Vous pouvez le voir dans les rues sombres et sales de New Tijuana ou sur les vieux ordinateurs Macintosh et les téléphones portables ressemblant à des téléavertisseurs que tout le monde possède. (Entre Cowboy Bebop et Loki, ce fut une bonne année pour le matériel rétro.) Le Bebop lui-même ressemble à un camion spatial délabré à l’extérieur et à un dortoir à l’intérieur. Vous pouvez voir diverses cultures exposées partout : Jet se détend dans un jardin de bonsaï, écoute Coltrane, garde une réserve de rhum jamaïcain et est toujours à la recherche de nouvelles recettes de boulettes. J’ai également adoré certains des éléments de construction du monde les plus décalés, comme l’émission de style publi-reportage loufoque que les cow-boys regardent pour se tenir au courant des nouvelles primes.

La seule chose qui le laisse tomber est le travail inégal de CG. Les décors, les accessoires et les costumes de Cowboy Bebop sont presque uniformément bons (je me suis même réchauffé au costume de Spike), mais les divers effets semblaient pour la plupart bon marché et déplacés. Cela est particulièrement vrai pour à peu près toutes les scènes qui se déroulent dans l’espace. Il passe très rapidement d’un western noir granuleux à un film de science-fiction conçu pour la télévision.

Pourtant, il y a quelque chose d’indéniablement élégant à ce sujet, même lorsque la portée de la série s’étend parfois au-delà de sa portée.

Maintenant à propos de cette musique…

Cendre: Quelqu’un a-t-il mentionné la musique de Cowboy Bebop ?! Lorsque ce projet a été annoncé pour la première fois, je me souviens avoir déclaré haut et fort que cette entreprise échouerait sans équivoque sans la musique de Yoko Kanno. Si elle refusait de participer ou si les producteurs de l’émission négligeaient de considérer son implication, alors le projet devrait cesser, point final, car Bebop n’est pas Bebop sans sa musique. La bande originale, produite par Kanno et interprétée par son groupe de jazz The Seatbelts, est le sixième homme de Bebop. La musique fait partie intégrante des moments déterminants de Bebop; Spike marchant jusqu’à l’église dans « The Ballad of Fallen Angels » n’a tout simplement pas le même impact sans l’orgue hurlant de « Rain » qui l’accompagne.

J’étais heureux, jazzé si vous voulez, d’entendre mes chansons préférées au monde remixées et réutilisées pour un nouveau spectacle. J’ai eu le plus grand sourire lorsque Spike est apparu pour la première fois et que « Spokey Dokey » jouait dans ses écouteurs. L’une de mes plus grandes préoccupations au début était que le nouveau Bebop serait une recréation coup par coup de l’anime. Je suis tellement content que ce ne soit pas ça du tout, mais il y a un moment que je ne gâcherai pas quand le spectacle est une récréation coup par coup jusqu’à la musique, et cela fonctionne si parfaitement que je me suis levé et j’ai crié. À ce moment-là, Cowboy Bebop a compris sa mission.

Je souhaite que la série ait déterré certaines de ses pistes moins connues comme « Want It All Back » – qui aurait fait une excellente chanson de séquence de poursuite – au lieu de s’appuyer sur d’anciens standards. Je suis aussi très ennuyé de ne pas avoir entendu « What Planet Is This » une seule fois pendant tout le spectacle. Occasion manquée. Il y a une nouvelle chanson qui apparaît dans l’avant-dernier épisode qui suinte Kanno. J’ai entendu ses vibrations maussades et synthétiques et j’ai immédiatement reconnu Kanno à son meilleur. Ce sera un crime de la plus haute importance si Netflix ne sort pas la bande originale. Mieux encore, une tournée nord-américaine de The Seatbelts parrainée par Netflix. Une fille peut rêver.

André: La meilleure chose que je puisse dire à propos de la série est la suivante : malgré l’action parfois guindée, les perruques loufoques et le CG inégal, cela m’a finalement convaincu de me gaver de l’anime. Cela n’a pris que 23 ans.

Cowboy Bebop commence à diffuser sur Netflix le 19 novembre.