Critique de Cricket 22 : de nouvelles fonctionnalités et des licences plus étendues améliorent l’expérience de jeu

Le monde du jeu vidéo a connu un essor considérable au cours des deux dernières années.

Un nombre croissant de fans de sport se sont tournés vers les jeux vidéo et le cricket n’a pas fait exception.

Une fois de plus, Big Ants Studio a répondu à l’appel des passionnés de cricket désireux de s’immerger dans une nouvelle représentation de leur sport bien-aimé.

Le cricket 22 est arrivé sur les étagères deux ans après le cricket 19 qui a été largement acclamé comme la meilleure version de jeu vidéo du sport sur le marché.

Alors, son successeur satisfait-il les fans ?

JEU

Big Ants Studio a toujours bien réussi en termes de gameplay avec ses produits de cricket. Et Cricket 22 est certainement leur meilleur effort à ce jour.

Le bâton propose trois types de tirs distincts : puissance, précision et défense tandis que vous sélectionnez également la direction de votre coup. Le timing et la sensation de frappe sont bons, même si les animations laissent place à des améliorations.

Le bowling, en revanche, est aussi bon que possible. Une variété d’options sont disponibles et le compteur à triple clic est facile à utiliser. C’est simple, efficace et surtout amusant.

LICENCE

L’une des plus grandes améliorations du jeu a été sa licence avec l’arrivée de la Nouvelle-Zélande, des Antilles et de l’Irlande.

Sur le circuit national, figurent la Big Bash League, la Caribbean Premier League et The Hundred.

Cela rend juste pour une expérience plus agréable. Il y a beaucoup de contenu à croquer à la fois du côté masculin et féminin des équipes.

MODE CARRIÈRE

Alors que Cricket 19 a bien fait de fournir un mode carrière digne du temps que les joueurs y ont investi, Cricket 22 en propose une version narrative profonde.

Les joueurs sont immergés dans ce monde virtuel alors qu’ils passent d’un modeste joueur de cricket de comté à la célébrité, perfectionnant leurs compétences et améliorant leurs attributs en cours de route.

Les cinématiques ajoutent un nouvel élément au mode carrière et bien qu’elles ne correspondent pas à certains des jeux de sport à plus gros budget du marché, c’est une première tentative solide.

VERDICT

The Ashes est le mode hérité des jeux de cricket de Big Ants Studios et ils restent fidèles à leurs racines en ajoutant de petits détails qui ont un grand impact sur l’expérience de jeu.

Bien que certains problèmes subsistent, le jeu a définitivement progressé.

Son gameplay est fort et agréable. Cricket 22 voit Big Ants Studios faire un pas de plus dans la bonne direction et est un jeu que tous les fans de ce sport apprécieraient.