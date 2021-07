Critique de Fear Street Part 2 1978 de Netflix: la trilogie de la terreur de Leigh Janiak le tue à nouveau avec des progrès horribles et confiants

Les suites peuvent être inquiétantes, surtout lorsqu’elles viennent du monde de l’horreur slasher. Bien sûr, l’histoire et l’univers peuvent être développés à travers une autre histoire, mais apporter de réels ajouts à la tradition et varier les meurtres sont essentiels pour garder le public intéressé lors de la gestion des séries de saignées cinématographiques suivantes. Dans le cas spécifique de Fear Street Part 2: 1978, le film a été conçu comme la partie centrale d’un récit conçu pour se dérouler sur trois longs métrages, mais on craint toujours qu’aucun fan de genre ne soit blâmé pour avoir réfléchi. Cependant, alors que Netflix publie le deuxième volet de la trilogie du co-scénariste / réalisateur Leigh Janiak, le public verra que la série l’a encore tué, faisant des progrès confiants et horribles.