Critique de Fear Street Part 3 1666 de Netflix: la paranoïa et la possession amènent cette trilogie à une conclusion satisfaisante

Pour l’instant cependant, l’aventure de Fear Street est arrivée à son terme. Avec de nombreux fils de discussion et possibilités de futurs versements encore sur la table, tout dépend si le public en demande plus. Alors que Fear Street : Part 3 – 1666 recoud la dernière partie de ce projet visionnaire, il reste encore un univers terrifiant à explorer dans le sillage de cette trilogie. Pendant trois bonnes semaines, Netflix a livré la marchandise avec une nouvelle histoire conçue pour terrifier ; et comme nous l’avons vu dans ces films, l’héritage de Fear Street peut non seulement résister à l’épreuve du temps, mais il peut en même temps plaire à un public diversifié. C’est une malédiction qui devrait être saluée, ne serait-ce que pour récolter les cris des fidèles et des non-initiés.