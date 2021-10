Critique de film : ‘Illustrious Corpses’ fait honte aux films politiques américains

Cadavres illustres (via IMDb)

Ce thriller de 1976 plonge le spectateur dans la paranoïa politique de Francesco Rosi.

Pourquoi n’avons-nous pas d’artistes du cinéma politiquement informés ? Cette question est suscitée par la sortie Blu-Ray de KINO des Illustrious Corpses de Francesco Rosi, de 1976, l’un des innombrables films d’art italiens réalisés dans une perspective politique mais qui transcendent la politique.

Dans le drame subtilement spectaculaire de Rosi, l’inspecteur Amerigo Rogas (Lino Ventura) enquête sur les assassinats en cours de plusieurs juges fédéraux (chacun joué par une célèbre star de cinéma européenne). Alors qu’un meurtre en plein jour se succède, Rogas doit envisager un certain nombre de possibilités derrière les meurtres mystérieux. La mafia? Des étudiants radicaux ? La tension monte et la paranoïa devient la seule rationalisation.

Rosi ne prétend pas avoir tout compris, contrairement aux cinéastes politiques actuels d’Hollywood qui blâment, prennent parti et pontifient. La différence vient du sens de l’histoire qui pèse sur les événements du thriller de Rosi. Cela ressort immédiatement de la scène d’ouverture dans laquelle Vargas (Charles Vanel), l’un des juges condamnés, explore les catacombes sous les palais de justice, où sont exposées les momies d’anciens magistrats. On dit que le juge Vargas aimait parler aux momies. « Les morts révéleraient les vivants », divulguant des secrets familiaux et nationaux. Et Rosi zoome sur chaque gouffre sans yeux, béant et pourri.

Le titre italien original du film Cadaveri Eccellenti se moque de la façon dont le passé hante le présent, une autre différence ingénieuse par rapport à la récente vague de films politiques américains (l’atroce Judas et le Black Messiah and Vice, pour deux exemples) qui utilisent le passé de manière sarcastique pour justifier la politique à la mode. attitudes. Mais Rosi suit sciemment l’inspecteur Rogas à travers le paysage urbain et les villages de l’Italie moderne, où la mélodie du parrain des fanfares funéraires derrière le cortège de chaque juge sonne comme un chant funèbre pour une société effondrée.

Illustrious Corpses vient de terminer un engagement de sa restauration 4K au Film Forum, un lieu politiquement engagé où le titre américain du film suggérait que le concept de Rosi offrait une leçon de raisonnement politique. Cela devrait être instructif pour les artistes-activistes et leurs partisans qui n’ont pas l’appréciation de longue date de Rosi sur la façon dont la vie reflète la politique. La richesse de Salvatore Giuliano, The Moment of Truth, Hands Across the City et Illustrious Corpses de Rosi provient d’histoires qui traitent toutes de la formation de la conscience politique. C’est la grande leçon des premiers films néoréalistes italiens (Open City, Bicycle Thieves, Shoeshine, La Terra Trema) dont la compassion pousse le spectateur vers l’illumination politique.

En 1976, après de brillants films d’agit-prop comme La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo et Z de Costa-Gavras, les films de Rosi ont commencé à remettre en question le cynisme évident de l’époque. Illustrious Corpses adopte une approche astucieuse de la même paranoïa réformiste qui était également apparente dans The Conversation de Coppola (qui est presque une pièce d’accompagnement). Ici, Rosi stylise la paranoïa politique dans les extrêmes du thriller – son énergie cinétique a clairement influencé le montage dans JFK d’Oliver Stone. L’abstraction visuelle de chaque séquence de kill-shot interroge les institutions dont nous héritons mais auxquelles nous ne faisons plus confiance, révélant une nouvelle instabilité qui rend ce film particulièrement pertinent aujourd’hui.

Rosi intensifie la méfiance que nous ressentons envers nos médias corrompus et notre classe politique déconcertante qui nous mentent, gardent leurs secrets et refusent de tenir pour responsables les forces malveillantes qu’ils défendent et excusent. (Max Von Sydow joue un juge qui met en garde « le pouvoir judiciaire est fort, mais le parlement est faible. ») Une séquence extraordinaire de Rogas visitant le ministère de la Justice montre plusieurs moniteurs en noir et blanc, instruments de surveillance du gouvernement qui font partie des médias tromperie qui entrave l’enquête de Rogas. Cela est souligné par un message trompeur et diviseur social du président.

Pour un contraste parfait, KINO a le cinéaste Alex Cox (Sid et Nancy, Repo Man, Straight to Hell) fournissant des commentaires sur DVD qui sont un festin auditif et informatif, donnant au film un contexte politique et historique. Peut-être plus que les autres chefs-d’œuvre de Rosi, Illustrious Corpses fait honte aux cinéastes activistes américains. Les maîtres du cinéma italien enquêtent sur les valeurs fondamentales : morales, spirituelles et personnelles plus que politiques. Les poseurs politiques américains ont beaucoup à apprendre d’eux.

