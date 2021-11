Critique de film: ‘Ragtime’ montre que Woke Hollywood n’est pas nouveau

Howard Rollins dans Ragtime. (Clips vidéo/YouTube)

Le film de 1981 de Forman, réédité, montre que le réveil d’Hollywood n’est pas nouveau.

La réédition de Ragtime par Paramount, l’adaptation de Milos Forman du chef d’œuvre littéraire d’EL Doctorow, vous fait réaliser que les films américains sur la culture, la politique, la race et la responsabilité sociale ont stagné au cours des 40 dernières années.

Le roman du jamboree de Doctorow était bien de son temps. L’intrigue à plusieurs personnages et la perspective satirique de l’histoire américaine du XXe siècle – le passé ressenti personnellement dans le présent – ​​étaient un complément fortuit à l’épopée cinématographique de Robert Altman Nashville et à la confession-célébration prismatique de A Chorus Line de Broadway. Les trois points de repère ont été créés en 1975. Ainsi, lorsque le film de Forman est sorti en 1981, il se sentait embarrassant en retard.

Le Tchécoslovaque Forman (connu pour ses films natifs The Fireman’s Ball, Loves of a Blonde) était sujet à des projets discordants – ses films d’immigrants américains Décollage, Vol au-dessus d’un nid de coucou, et les catastrophiques Cheveux et Amadeus. Même The People contre Larry Flynt, son entreprise la plus pertinente, a prouvé qu’il n’avait pas l’instinct de transmettre l’ironie américaine, ce qui a donné le pouvoir au film d’Altman, la pièce maîtresse de Broadway par Michael Bennett et Marvin Hamlisch, et le livre de Doctorow. Chacun anticipait la conscience bicentenaire.

L’insuffisance de Forman anticipe parfaitement la culture politiquement correcte d’aujourd’hui. En essayant de faire la bonne chose hollywoodienne sur l’histoire de Doctorow, Forman est tombé dans les mêmes pièges qui entravent les films contemporains. La panoplie ludique de Doctorow du melting-pot américain – diverses classes et races se croisant audacieusement – ​​a culminé dans une double tragédie analogue au smash-up Trayvon Martin-George Floyd. Elle a révélé le danger inhérent au mélange culturel et à l’incompréhension qui mettent la démocratie à l’épreuve. Ou, comme le dit Doctorow, « il y a des correspondances que vous voyez, nos vies correspondent, nos esprits se touchent comme des notes en harmonie, et dans le destin humain total, nous sommes sœurs ».

Ce discours est venu de l’anarchiste Emma Goldman, l’un des personnages de la vie réelle que Doctorow a mélangé à ses personnages fictifs pour compléter sa description de l’expérience amérindienne et immigrante. Sa tendance à l’expliquer par la politique de gauche est la même tendance qui infecte les récents agitprop littéraires inférieurs tels que Between the World and Me, The Underground Railroad et Citizen: An American Lyric.

Dans The New Republic, le critique Stanley Kauffman a déclaré que Doctorow « dépeint le climat idéologique du milieu du siècle : montrant comment le radicalisme politique avait été introduit dans ce pays depuis l’Europe centrale et orientale, comment il avait prospéré sous les pressions économiques des années trente, et comment les qualités à prédominance anglo-saxonne et doucement mélioristes de ce pays avaient été irrévocablement modifiées.

Mais peu de choses ont changé depuis Ragtime de Forman. L’idée hollywoodienne du progrès a été moins subtile et moins imaginative. (« Changez ! » crient les fanatiques des médias.)

La sortie Blu-Ray de Ragtime par Paramount comprend une interview avec Forman dans laquelle il explique son lien avec l’histoire de Doctorow : « J’ai vécu trop d’années dans un pays communiste où avaler votre fierté était une nourriture de tous les jours. Pourtant, la sympathie communiste et l’exploitation de la politique raciale qui ont joué un grand rôle dans l’Americana de Doctorow persistent. Incapable de reproduire le rythme ragtime tour de force du roman et son délicieux catalogue culturel (tout de Freud à Houdini, ici réduit à de fausses séquences d’actualités), Forman s’installe dans la formule hollywoodienne – la manipulation narrative communiste.

Les personnages blancs assortis du film sont tellement moins intéressants que son protagoniste noir, Coalhouse Walker (effectivement joué par Howard Rollins), qui cherche à se venger de l’humiliation qu’il subit de la part d’un groupe de pompiers volontaires irlandais.

L’intrigue secondaire de Coalhouse Walker (un hommage au roman de 1808 sur la justice sociale de Heinrich Von Kleist, Michael Kohlhaas) a donné à Doctorow son point culminant narratif, mais l’histoire raciale de Forman est facile et condescendante, tout comme les histoires condescendantes de justice sociale d’aujourd’hui, que ce soit The Nickel Boys ou Judas and the Black Messiah (le pire film de 2021 à ce jour).

Dans les scènes de Coalhouse Walker, il est évident que le libéral Forman ne se rapporte pas aux acteurs noirs ou aux patois américains. L’ingénieuse guerre des mots de Doctorow entre Walker fictif et le pionnier social Booker T. Washington (Moses Gunn) devient le terrible choc de l’éveil générationnel de Forman.

Gunn’s Washington persévère en disant : « Mes ennemis sont conquis parce qu’ils m’honorent et me respectent. Cela contraste avec la déification actuelle des criminels noirs. Mais Walker rétorque : « Vous parlez comme un ange, M. Washington. C’est dommage, nous vivons sur terre. Cet échange ne résonne pas après l’exploitation de Black Lives Matter. Mais cela n’a pas fonctionné en 1981 non plus. Cela ressemble toujours à une réflexion après coup bienveillante. Le ragtime reste un échec artistique et politique.

L’évaluation culturelle cinématographique de Ragtime est le fiasco terne (basé sur un best-seller, avec une distribution de grandes stars comprenant James Cagney, Pat O’Brien, Donald O’Connor et Norman Mailer) que les gens blâment à tort sur Bonfire of the Vanities de De Palma . Ragtime tourne mal dès le générique d’ouverture lorsque Forman saute la syncope de Scott Joplin pour une valse folle de Twyla Tharp. Cela se résume à un manque d’intelligence cinématographique.

Malheureusement, Forman laisse de côté l’anticipation mémorable de Doctorow sur la démocratie cinématographique :

Une idée de film. Une bande d’enfants qui étaient des copains, des blancs noirs, des gros maigres, des riches pauvres, de toutes sortes, des petits gamins espiègles qui vivraient de drôles d’aventures dans leur propre quartier, une société de gueux, comme nous tous, une bande, s’attirant des ennuis et sortir à nouveau. En fait pas un film mais plusieurs faits de cette vision.

Doctorow a envisagé l’Amérique comme une version de Our Gang et The Little Rascals. Altman a peut-être conservé un tel esprit, mais selon le scuttlebutt de l’industrie, le producteur Dino De Laurentiis a délibérément confié le projet au mauvais réalisateur. (Doctorow a participé au brillant Buffalo Bill d’Altman et les Indiens en tant que test pour leur propre version de Ragtime et De Laurentiis les a punis pour le flop au box-office de Buffalo Bill.) Ragtime nous montre maintenant que le réveil d’Hollywood allait toujours dans la mauvaise direction.

Armond White, critique culturel, écrit sur les films pour National Review et est l’auteur de New Position: The Prince Chronicles. Son nouveau livre, Make Spielberg Great Again: The Steven Spielberg Chronicles, est disponible sur Amazon.

