Critique de film – Riders of Justice (2020) ⋆ .

]]>]]>

Cavaliers de la justice, 2020.

Réalisé par Anders Thomas Jensen.

Avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Andrea Heick Gadeberg, Gustav Lindh, Roland Møller, Albert Rudbeck Lindhardt, Morten Suurballe, Jesper Ole Feit Andersen, Jacob Ulrik Lohmann, Rikke Louise Andersson, Gustav Dyekjær Giese, Henrik Olesen et Anne Birgitte Lind.

SYNOPSIS:

Markus, un militaire déployé, doit rentrer chez lui auprès de sa fille adolescente, Mathilde, lorsque sa femme meurt dans un tragique accident de train. Cela semble être de la malchance – mais il s’avère que cela aurait pu être un assassinat soigneusement orchestré, dont sa femme a fini par être une victime aléatoire.

Tout a commencé avec un vélo volé. L’adolescente Mathilde (Andrea Heick Gadeberg) a plâtré des notes autocollantes jaunes sur le mur de sa chambre pour former un organigramme, analysant les conséquences de chaque action qui a conduit à une tragique explosion de train qui l’a laissée indemne mais a coûté la vie à sa mère. En un mot, le vélo volé a retardé Mathilde d’arriver à l’école à l’heure, ce qui a poussé sa mère à la conduire, mais cela l’a également fait cadeau pour un appel téléphonique entre sa mère de soutien et son père soldat glacial Markus (Mads Mikkelsen, coqueluche une quantité impie d’âne ici) où il a révélé qu’il ne rentrait probablement pas à la maison avant trois mois, ce qui lui a permis de sauter l’école ensemble et de prendre le train condamné susmentionné.

En d’autres termes, Mathilde prend à cœur les paroles du service funèbre, le discours cliché selon lequel tout arrive pour une raison. Cavaliers de la justice n’est pas d’accord, présentant une paire de brainiacs nommés Otto et Lennart (Nikolaj Lie Kaas et Lars Brygmann, respectivement) qui croient que chaque événement est en corrélation avec un autre événement. Il y a une rime et une raison, et tout peut être compris à l’avance avec des données mathématiques. Naturellement, ils commencent à enquêter sur l’explosion du train, sans nécessairement déterrer des preuves concrètes et détaillées dans le processus. Pourtant, il suffit de continuer statistiquement pour dire que tout a été mis en scène pour assassiner un membre de haut rang du gang titulaire des Riders of Justice qui devait témoigner devant le tribunal contre son chef. Ils font équipe avec Emmenthaler (Nicolas Bro), troisième spécialiste de l’informatique inadapté et souffrant d’obésité morbide, utilisant une technologie de reconnaissance faciale avancée pour faire correspondre et localiser le coupable probable.

C’est là que le trio excentrique apporte ses découvertes à un esprit de vengeance vide et à sens unique, Markus. Refusant l’aide psychologique pour lui et Mathilde (la frustrant) et luttant pour nourrir sa fille et ressentir quelque chose, il saute pratiquement sur l’occasion pour commencer à chasser les ordures un par un. cependant, Cavaliers de la justice n’est pas un film de machisme agressif approuvant la masculinité et la vengeance toxiques. Il est indéniable que Markus fait à peu près tous les mauvais choix possibles. Dans un geste qui doit lui valoir le prix du pire père de l’année, lorsque Mathilde entre par inadvertance en contact avec le groupe et suppose qu’il a finalement laissé les psychologues venir, il court avec le mensonge.

En plus de travailler comme une comédie noire, cette dynamique s’avère infiniment fascinante, étant donné que tous les trois sont endommagés et transportent leurs propres bagages. L’un d’entre eux a bénéficié de tant d’heures de thérapie qu’il a suffisamment de connaissances pour tirer de la fausse conseillère Mathilde. Ils ont même sauvé un homme victime de la traite sexuelle en cours de route, le faisant ainsi partie du groupe. Les intimidés et abusés s’affrontent à certaines des plus basses racailles imaginables, avec le co-scénariste / réalisateur Anders Thomas Jensen (réunissant les membres de la distribution de ses efforts précédents et écrivant le scénario aux côtés de Nikolaj Arcel), généralement avec les nerds se sentant habilités par la violence pour le première fois, qui est l’un des multiples rasoirs, le script marche pour ne pas se délecter du carnage de la réalisation des souhaits.

Dans un geste brillant, les personnages d’Anders Thomas Jensen contredisent parfois l’hypothèse de prévisibilité. Ceux que vous vous attendez le moins à maîtriser les armes à feu, des absurdités aléatoires sont adoptées tout en étant toujours ancrées dans une histoire crédible qui respecte le drame le plus lourd, et le film lui-même est impossible à lire au-delà de ses thèmes touchants de liaison et de famille. La contradiction ambulante s’étend même à l’expérience du spectateur, car chaque meurtre viscéral que Markus réussit est à la fois quelque chose à encourager et à condamner; ce que vous voulez vraiment voir, c’est qu’il est émotionnellement vulnérable et s’occupe de sa fille pendant le processus de deuil. Au lieu de cela, il ne peut s’empêcher de donner à son doux petit ami Sirius (Albert Rudbeck Lindhardt) un œil au beurre noir pour ne pas rentrer à la maison à 23 heures.

Toutes les blagues ne débarquent pas (Emmenthaler a des effondrements verbaux sur la clarté de ses écrans d’ordinateur), mais celles qui ne sont pas agréablement compensées par des scènes de ce groupe hétéroclite qui s’occupe véritablement de Mathilde tandis que Markus agit dans une rage aveugle, parfois. contre ceux de son côté. Nous voulons que les corps s’empilent pour assouvir cette envie d’action et la nouveauté exaltante d’un fou barbu de Mads Mikkelsen, mais nous espérons également qu’il reviendra à la raison avant qu’il ne soit trop tard. En exécution, Cavaliers de la justice est anti-vengeance et pro-connectivité. C’est une œuvre d’art mortelle décalée avec seulement un amour pour les traumatisés et les étranges.

Évaluation du mythe scintillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur des revues de Mythes scintillantes. Vérifiez ici pour de nouveaux avis, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

]]>]]>