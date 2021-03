Critique de film – Shiva Baby (2021) ⋆ .

]]>]]>

Bébé Shiva, 2021.

Écrit et réalisé par Emma Seligman.

Avec Rachel Sennott, Molly Gordon, Polly Draper, Danny Deferrari, Fred Melamed, Dianna Agron, Jackie Hoffman, Sondra James, Deborah Offner, Vivien Landau, Glynis Bell et Ariel Eliaz.

SYNOPSIS:

Lors d’un service funèbre juif avec ses parents, une étudiante rencontre son papa de sucre.

Faisant ses débuts en écriture / réalisatrice, Emma Seligman a choisi de développer son court métrage. Bébé Shiva collaborant à nouveau avec la star de cette expérience, Rachel Sennott. À seulement 77 minutes, Bébé Shiva peut encore paraître courte, mais en réalité, son humour situationnel maladroit et l’angoisse écrasante qui en découle en font une expérience qui dure une éternité, qui est ici l’un des plus hauts compliments que l’on puisse faire à un film.

Danielle (Rachel Sennott) est une étudiante ambitieuse avec un papa de sucre pour le financement. Comme Bébé Shiva s’ouvre, nous avons un aperçu de cet arrangement de sexe et d’argent jusqu’à ce qu’un appel téléphonique de maman interrompt l’acte rappelant à Danielle un Shiva (pensez-y comme une réunion pour pleurer la perte d’un être cher) ils aimeraient qu’elle y assiste plus tard. Elle recueille son argent auprès de Max (Danny Deferrari), un gars relativement gentil et compréhensif tout bien considéré et qui est en route. Ce n’est pas la dernière qu’elle verra de lui aujourd’hui.

C’est un petit monde, car à la surprise de Danielle, Max se présente également au Shiva avec tout un tas d’autres révélations en cours de route. Comme vous pouvez l’imaginer, chacune de ces révélations non seulement compromet moralement ce qui était censé être une relation transactionnelle normale, mais transforme également le Shiva en une fête alimentée par une paranoïa cauchemardesque. Complet avec une musique accablante appropriée et des photographies claustrophobes, la comédie maladroite d’Emma Seligman s’avère être tout autant un film d’horreur. Si Darren Aranofsky décide un jour de faire une comédie, cela ressemblera à quelque chose comme Bébé Shiva.

Max n’est pas la seule arrivée inattendue qui met Danielle à bout, car son ancienne partenaire Maya (Molly Gordon) est également là, permettant des interactions nous informant d’une crise dans l’identité et les rêves futurs de Danielle. Servant de bruit de fond parfait, une collection d’autres personnages juifs allant des parents de Danielle (Polly Draper et Fred Melamed respectivement) à des personnes âgées malentendantes en passant par des parents séparés faisant de petites conversations maladroites. Ces interactions impliquent tout, de l’argumentation parentale dysfonctionnelle typique à la perte de téléphones portables en passant par la demande de l’emplacement de la salle de bain au moment le plus inopportun. Sagement, l’humour tombe sur le casting entourant Rachel Semmott, qui a le devoir plus lourd de traiter émotionnellement les secrets qu’elle découvre, ce qu’elle fait de sa vie et comment garder les choses secrètes ou si ses actions doivent même rester cachées.

Bébé Shiva réussit largement parce que Rachel Semmott est en effet une révélation ici; il y a une panique croissante dans sa performance qui fait avancer le film alors que nous attendons avec curiosité comment elle joue cela tout en nous regardant avec effroi ce qui pourrait mal tourner. Encore une fois, c’est scintillant et scandaleusement drôle dans une égale mesure, avec un scénario précis et une excellente direction d’Emma Seligman qui suggère qu’elle est une vétéran plutôt que quelqu’un qui fait son premier film. Mis à part la cinématographie exiguë pour mieux refléter la paranoïa exposée, il y a même une palette de couleurs changeante au fur et à mesure que la journée passe et devient plus suffocante.

La dynamique Sugar Daddy est également soigneusement gérée afin de ne pas faire honte ou forcément promouvoir le mode de vie. Bien sûr, il y a un certain nombre de parents bien intentionnés avec des perspectives dépassées qui paniqueraient s’ils savaient ce que Danielle faisait en ligne, mais même Maya a du mal à l’accepter. La résolution à cela est simple et sincère; Danielle explique pourquoi elle aime être un bébé en sucre, ce à quoi Maya répond qu’elle n’a jamais pensé à cela de cette façon. Il y a beaucoup de moments d’humour large, mais Emma Seligman opte pour la subtilité là où cela compte le plus, se préparant pour un coup final réconfortant. Cela ne veut pas dire que tout est bien résolu parce que si quelque chose Bébé Shiva vous laissera penser à ces personnages et vous demander ce qu’ils feront ensuite. C’est une histoire tendre, angoissée et drôle de passage à l’âge adulte avec une orientation sexuellement positive, une authenticité juive et une approche ancrée des manigances qui donnent à chacune de ces 77 minutes une véritable émotion.

Évaluation du mythe scintillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur des revues de Mythes scintillantes. Vérifiez ici pour de nouveaux avis, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

]]>]]>