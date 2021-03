Critique de film – Sortie française (2020) ⋆ .

]]>]]>

Sortie française, 2020.

Réalisé par Azazel Jacobs.

Avec Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Tracy Letts, Valerie Mahaffey, Susan Coyne, Imogen Poots et Danielle McDonald.

SYNOPSIS:

Frances Price (Michelle Pfeiffer) est fauchée. Avec son fils réticent Malcolm (Lucas Hedges) à la remorque, elle met en place un projet de vacances à Paris.

Cette pièce de personnage pittoresque de la plume de Patrick DeWitt, nominé au Booker Prize, est remplie de charme et de comédie noire corrosivement caustique. De son cadre ouvrant Sortie française repose carrément sur les épaules de Michelle Pfeiffer, qui savoure clairement chaque instant. En tant que Frances Price, elle est capable de se livrer à sa fantaisie et de jouer une mondaine calculatrice, sans égard pour la famille ou les amis. Les gens se fanent en sa présence car l’indifférence, la légère déception et la richesse choyée enlèvent toute humanité.

Les superlatifs semblent superflus lorsqu’il s’agit de décrire à quel point Michelle Pfeiffer est essentielle dans ce film. Parmi les autres membres de la distribution, qui apportent tous un soutien admirable, c’est Lucas Hedges qui mérite une mention spéciale. Sa retenue dans le rôle de Malcolm, fournit Sortie française avec un équilibre indispensable. Il joue peut-être le deuxième violon d’un acteur qui fait de son mieux pour dominer subtilement chaque scène, mais Malcolm fournit l’humanité.

En esquissant leur relation, entre les échanges souvent sauvages, il est révélateur que dans les moments calmes, une sorte d’amour existe encore entre eux. Des fleurs enflammées dans un café parisien ou le fait d’appliquer un pansement, font allusion à une fidélité durable plutôt qu’à un dévouement familial. Cette chimie discrète à l’égard des deux acteurs, apporte une chaleur Sortie française qui aurait pu être perdu entre de petites mains. Au-delà du tour de force qu’est Frances Price, Paris lui-même joue un grand rôle pour donner vie à cette histoire.

Chic, bohème et typiquement démodé dans son comportement, Paris sous-tend tout sentiment narratif. L’architecture, l’atmosphère et la culture tranquille d’une capitale européenne apportent une gravité sans distinction. Même à travers les éléments les plus ridicules, Sortie française conserve sa dignité basée uniquement sur l’emplacement. Pour cette raison, cette exploration délicate de la réconciliation, du châtiment et des relations familiales semble relatable.

S’appuyant dans une certaine mesure sur Woody Allen et Wes Anderson, il mêle un récit décalé à des échanges de personnages abstraits. Les deux tiers en font un acte de foi, apportant une distraction féline qui peut en perdre, mais même cela semble étrangement attachant. Il est également intéressant de noter qu’il se transforme d’un fondamental à deux mains en une pièce d’ensemble à peu près au même moment.

Ce n’est qu’alors que quelqu’un d’autre peut esquisser ses personnages au-delà de la caricature. Cela étant dit, Imogen Poots n’a que très peu à faire en tant que Susan, tandis que Madame Reynard de Valarie Mahaffey semble également perdue. Au-delà de ces inconvénients, une grande partie de l’attrait ici sera de regarder une star de cinéma de marque fléchir ses muscles d’acteur. Tous saluent Frances Price; le mondain décoloré avec morsure.

Évaluation du mythe scintillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Martin Carr

