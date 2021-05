Critique de film – Surge (2021) ⋆ .

]]>]]>

Monter, 2021.

Réalisé par Aneil Karia.

Avec Ben Whishaw, Ellie Haddington, Ian Gelder et Chris Coghill.

SYNOPSIS:

Situé plus de 24 heures à Londres, Monter est un thriller dépouillé sur un homme qui entreprend un voyage audacieux et imprudent d’auto-libération.

Si vous avez déjà été curieux de savoir à quoi ressemble l’anxiété, regardez Monter pendant 30 minutes, et vous l’aurez compris. Il n’y a pas eu de film depuis un certain temps avec ce type d’énergie; ce niveau de pure sensation d’excitation est rare de nos jours. Même dans les drames les plus pleins d’action, ils ne me dérangent pas autant que le premier film d’Aneil Karia.

Maintenant, dire si ce sentiment est bon ou mauvais est subjectif. Cet écrivain apprécie le sentiment d’être à bout pendant un film, tandis que d’autres voient le cinéma comme un moyen de se détendre. Donc pour ceux qui veulent se détendre, ce n’est pas pour vous. Pour ceux qui ont besoin d’une photo expresso d’un film, Monter est la voie à suivre. Malheureusement, le film ne peut pas résister à son rythme insensé et commence à s’user au bout d’un moment.

Mais en revenant un peu, Monter est un nouveau psychodrame du cinéaste Aneil Karia. Karia est connue pour un court métrage primé aux BAFTA et un travail à la télévision, et il entre dans le monde du cinéma avec une déclaration assez audacieuse. Même lorsque le film ne fonctionne pas beaucoup pour moi, le niveau de savoir-faire et le talent brut exposés vous permettent de continuer. Il en va de même pour l’acteur principal, Ben Whishaw, qui peut transformer même les scènes les plus effrénées en quelque chose que vous voulez regarder.

Whishaw joue le rôle de Joseph, un garde de sécurité de l’aéroport sur sa dernière chaîne. Vivant seul, fatigué de son travail et sans argent, Joseph s’engage sur un chemin qui le mène à une folie totale. Être à court d’argent pour quelque chose qu’il veut est suffisant pour l’envoyer au bord du gouffre, et il vole une banque. Voyant comment cela se passe, Joseph transforme sa vie apparemment dénuée de sens en quelque chose de plus divertissant.

Nous avons vu ce récit d’innombrables fois, en particulier dans Tomber de Joel Schumacher. Bien que cela n’atteigne pas tout à fait ce niveau, les deux films présentent des performances de plomb similaires. S’il n’y avait pas les talents de Ben Whishaw, Monter ne serait pas proche de son niveau de succès. L’acteur se lance dans cette performance, rendant chaque instant crédible et honnête. Bien que je ne sois jamais vraiment triste pour Joseph, Whishaw vous rapproche le plus possible de la compréhension.

Monter tombe le plus en deçà de sa cinématographie et de son montage, malheureusement. L’aspect général du film est sale et désordonné, ce qui peut ajouter à l’ambiance recherchée par Aneil Karia, mais cela se révèle principalement bâclé. Tout le travail de la caméra donne l’impression que tout est tourné en gros plan moyen, le gardant serré et devant tout le monde. Encore une fois, un choix esthétique, mais il se présente surtout comme plutôt amateur qu’artistique. Ajoutez à cela l’aspect délavé de tout, et cela commence à ressembler à un indie à petit budget qui n’a jamais vu de correction des couleurs ou un plan large.

Le montage l’est un peu aussi, ce qui est un choix et est excusable jusqu’à un certain point. Mais on commence à sentir que le montage saccadé et frénétique commençait à gêner l’histoire et les performances plutôt que de les élever. Celles-ci pourraient toutes être des circonstances du style d’histoire qu’ils veulent raconter, mais j’aimerais voir les cinéastes aborder cela avec plus de politesse.

Quand le script est aussi fort qu’ici, Monter emballe un bon coup là-bas, je souhaite que le côté technique soit au même niveau que les autres départements. Le film perd peu de temps sur quoi que ce soit, passant à un rythme soutenu et juste la bonne quantité de flux et de reflux. C’est impressionnant à voir et facilite la visualisation, mais cela fait également ressortir les moments les plus faibles comme la cinématographie bâclée.

Aneil Karia et Ben Whishaw devraient devenir un duo puissant dans les films. Pensez à la dynamique de type Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. Karia et Whishaw semblent parler le langage cinématographique de l’autre, et c’est un lien complexe à former. Si Monter m’a donné n’importe quoi, c’est génial de voir ces deux se connecter à un autre niveau.

Whishaw offre une autre performance exceptionnelle dans sa liste naissante de rôles importants, et Aneil Karia se sent comme une star en devenir avec sa mise en scène. Donnez simplement à ces deux plus de temps pour grandir, et nous pourrions regarder en arrière Monter comme point de départ solide pour deux futures méga-stars.

Évaluation du mythe scintillant – Film ★ ★ ★ / Film ★ ★ ★

EJ Moreno

