Critique de film – The Resort (2021) ⋆ .

Le Resort, 2021.

Écrit et réalisé par Taylor Chien.

Avec Bianca Haase, Brock O’Hurn, Michael Vlamis, Michelle Randolph, Dave Sheridan, Dante Jimenez, Romualdo Castillo et Rodney Gemberling.

SYNOPSIS:

Quatre amis se rendent à Hawaï pour enquêter sur des informations faisant état d’une hantise dans une station abandonnée dans l’espoir de retrouver la tristement célèbre Half-Faced Girl. Quand ils arrivent, ils apprennent vite que vous devez faire attention à ce que vous souhaitez.

La seule chose qui fait peur Le Resort est que ce n’est pas un premier long métrage narratif du scénariste / réalisateur Taylor Chien, car il est difficile d’imaginer quelque chose de pire. Il s’agit d’une histoire de fantômes à bas prix qui ne présente presque rien de hanté, prenant tranquillement son temps pour que quoi que ce soit se passe. C’est aussi un échec absolu sur tous les fronts du cinéma, de l’écriture au jeu d’acteur à l’histoire en passant par le montage. Je donnerai le crédit là où le crédit est dû sur le seul effet de maquillage pratique décent à mi-chemin vers la fin, mais il faudrait être masochiste pour même arriver aussi loin sans tirer. Gardez à l’esprit que le film ne dure que 70 minutes sans fin de générique.

Quatre amis d’âge universitaire sont en vacances à Hawaï pour l’anniversaire de Lex (Bianca Haase), qui est une romancière d’horreur en herbe s’inspirant de Stephen King, espérant également trouver un moyen de se rendre sur une île voisine où sa station balnéaire est devenue assez célèbre pour loger des malfaiteurs. esprits. Stephen King est depuis longtemps un champion de l’écriture de ce que vous savez, alors Lex pense que si elle visite cet endroit et fait l’expérience de quelque chose de surnaturel pour elle-même, cela fera couler le jus créatif de son livre. La légende (principalement juste une décharge d’exposition d’une personne au hasard sur YouTube) parle d’une personne connue sous le nom de The Half-Faced Girl, une femme qui a été assassinée dans le village voisin qui est devenue un esprit vengeur dans l’au-delà. Non seulement c’est tout ce que vous devez savoir, mais c’est littéralement là que l’intrigue commence et se termine.

Le petit ami de Lex, Chris (Brock O’Hurn, qui ressemble un peu à Aquaman s’il aimait le heavy metal) parvient à sécuriser le passage vers l’île maintenant abandonnée (mis à part la sécurité, ce qui n’a absolument aucun sens pourquoi ils seraient même postés sur un site abandonné. île hantée dans laquelle personne ne peut entrer ou sortir, mais peu importe) d’un local à l’air ombragé avec un hélicoptère délabré. Le couple Bree et Sam (Michelle Randolph et Michael Vlamis) participe également à ce voyage, jouant à la fois le rôle de blonde idiote stéréotypée obsédée par Instagram et de véhicule d’humour grossier, dont aucun n’est vraiment amusant ici.

Il est évident que Le Resort n’a pratiquement pas de budget, même selon les normes de l’horreur indépendante, car 45 minutes du film (c’est fondamentalement les deux tiers, gardez à l’esprit) suivent ces personnages dans toute l’île en train de faire une variété de choses qui n’impliquent rien de fantasmagorique. Ils décident d’aller nager (avec des clichés lubriques maladroits de tout le monde, en particulier des femmes) et des conversations spirituelles manquant de perspicacité. Plus que tout, ça tue le temps, juste comme ça Le Resort peut techniquement atteindre la longueur requise d’un long métrage.

Entre la camaraderie et les tentatives de peur, des scènes révèlent que Lex a échappé à tout cauchemar qui l’attend, racontant son histoire à un détective à l’intérieur d’un hôpital local. Il y a une torsion ici, et très franchement c’est juste triste. Quelqu’un devrait être un amateur complet pour regarder des films d’horreur (ou des films en général) pour ne pas voir ce qui se passe avec cet aspect, alors que quiconque a déjà vu un film auparavant dans sa vie s’enfuira probablement cinq minutes après. Le Resort. Même au plus simple des niveaux techniques, le film échoue, montrant souvent des personnages en conversation avant d’effacer tout semblant de continuité les montrant dans des positions complètement différentes dans le plan suivant. La seule grâce salvatrice est qu’il s’agit d’un court séjour si votre curiosité prend le dessus sur vous.

Évaluation du mythe scintillant – Film: ★ / Film: ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur des revues de Mythes scintillantes. Vérifiez ici pour de nouveaux avis, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

