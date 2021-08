Critique de Final Fantasy Pixel Remasters: les remasters fidèles ne s’améliorent pas

Sauter dans les Final Fantasy Pixel Remasters sans avoir aucune expérience préalable avec les jeux originaux ou leurs ports était intéressant pour moi. Bien sûr, je n’avais rien à quoi les comparer, donc je ne peux pas dire s’ils sont dignes de “remasters” dans ce sens. Ce que je peux dire, c’est que les jouer comme s’ils venaient de sortir – sachant qu’ils sont plus âgés et qu’ils ont des mécanismes datés – m’a fait les apprécier davantage. Ils sont parfaits pour les appareils mobiles, et même si je pense que c’est une omission flagrante qu’ils n’ont pas été publiés sur consoles, je parierais qu’ils font partie des meilleurs jeux Android disponibles en ce moment.

Et vous n’avez même pas besoin d’utiliser certains des meilleurs contrôleurs mobiles pour les jouer. Les Final Fantasy Pixel Remasters ont des commandes tactiles parfaitement compétentes, sans doute en partie à cause de l’ancienneté et de la simplicité des jeux. En tant que personne ayant une relation controversée avec les commandes tactiles, c’est un gros plus dans mon livre. Les jeux natifs via le Play Store devraient avoir d’excellentes commandes tactiles, mais ce n’est pas toujours le cas. Quand je repense à mon expérience en jouant aux Pixel Remasters, cela me donne seulement envie de me lancer un peu plus dans les jeux.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Critique de Final Fantasy Pixel Remasters :

Final Fantasy Pixel Remasters

En bout de ligne : Pour une série aussi appréciée et emblématique, les Final Fantasy Pixel Remasters donnent aux joueurs une chance de découvrir la magie de la meilleure façon possible, avec des graphismes mis à jour et un nouveau son. La narration et le gameplay peuvent être datés, mais vous n’obtenez pas beaucoup mieux que cela en ce qui concerne les remasters fidèles.

Le bon

La nouvelle musique est un délice Excellentes commandes tactiles Les graphismes remasterisés sont à la fois modernes et rétro

Le mauvais

Choix de police impair Non disponible sur consoles

Final Fantasy Pixel Remasters : ce qui est bien

Source : Android CentralCategory Final Fantasy Pixel Remasters Titre Final Fantasy Pixel Remasters Développeur Square Enix Éditeur Square Enix Genre JRPG Configuration minimale Android 6.0 et versions ultérieures Taille du jeu 620 Mo / 606 Mo / 702 Mo Durée de jeu 7 heures Joueurs Prix de lancement pour un seul joueur 12 $ / 12 $ / 18 $

Alors que je n’avais jamais joué ou vu les trois premiers jeux Final Fantasy dans leur format d’origine, j’ai finalement recherché un gameplay sur YouTube pour les comparer. J’ai été agréablement surpris de voir combien de travail a réellement été consacré à Final Fantasy Pixel Remasters. Si je ne connaissais pas mieux, j’aurais supposé qu’ils ressemblaient à leurs homologues d’origine. Cela témoigne de l’équilibre parfait atteint par Square Enix en le gardant fidèle à l’esthétique d’origine tout en le modernisant. En fait, j’ai envoyé à mon amie des captures d’écran des jeux, et elle a dit qu’elles lui rappelaient Stardew Valley.

En parlant d’être agréablement surpris, j’ai apprécié les commandes tactiles plus que je ne le pensais. Je suis assez ouvert sur à quel point je déteste généralement les commandes tactiles sur les jeux mobiles, préférant utiliser des contrôleurs mobiles lorsque cela est possible. Cependant, les commandes tactiles n’ont jamais été un problème en raison de la simplicité du gameplay des trois premiers jeux Final Fantasy. Vous pouvez même passer de ses commandes analogiques émulées à un mode tap, vous permettant de toucher une zone de l’écran et de laisser votre personnage y accéder automatiquement. Ainsi, interagir avec des objets ou des personnes est aussi simple que de s’approcher d’eux et de toucher l’écran. Et parce que le combat est au tour par tour, en jouant notre résumé à une bataille Pokémon, vous n’avez pas besoin de schémas de contrôle avancés.

Source : Android Central

J’ai été agréablement surpris de voir combien de travail a été consacré à Final Fantasy Pixel Remasters.

Le Final Fantasy Pixel Remasters propose également un son nouveau et amélioré. Son OST est digne d’une place sur la liste de lecture Spotify de n’importe qui, avec des airs d’aventure apaisants pendant que vous explorez le monde et une musique de combat qui indique immédiatement un combat. Les instruments à vent légers, ainsi que quelques pianos et instruments à cordes, constituent une bande-son délicieuse, même si ce ne sont pas les chiptunes auxquels les gens peuvent être habitués.

Ce niveau de soin est également visible dans les graphismes et les batailles mis à jour. C’est aussi bon qu’ils le seront probablement jamais en mode pixelisé 2D, et c’est une énorme amélioration par rapport au désordre de la version 3D. Si vous ne souhaitez pas participer manuellement à l’une des batailles, il existe même une fonction de bataille automatique qui peut être activée et désactivée, vous permettant de simplement regarder l’action se dérouler.

Tout cela, combiné aux améliorations de la qualité de vie telles que les prix des articles moins chers, les mouvements en diagonale, la possibilité d’enregistrer rapidement n’importe où, des menus intuitifs et une mini-carte, fait de Final Fantasy Pixel Remasters un régal à jouer.

Final Fantasy Pixel Remasters : ce qui ne va pas

Source : Android Central

L’éléphant dans la pièce doit être la police des jeux. En fait, je n’avais pas de problème avec ça jusqu’à ce que je remarque que des gens sur les réseaux sociaux en parlaient. Je peux certainement voir pourquoi maintenant. Le lettrage est un peu trop serré et fin, ce qui le rend difficile à lire. De plus, avec tout le reste qui a l’air si beau, la police peut se démarquer comme un point sensible. Cela dit, personnellement, je n’ai pas trouvé la police extrêmement mauvaise comme d’autres, mais cela vaut la peine de le noter néanmoins, étant donné que c’est quelque chose que beaucoup de gens ont attiré l’attention.

Pour le meilleur ou pour le pire, être des jeux plus anciens signifie qu’ils ne vous tiennent pas la main. Il y a des gens qui diront que les jeux sont devenus trop faciles au fil des ans, mais en réalité, ils sont juste devenus plus accessibles. Il y aura des gens qui trouveront que le manque de « prise en main » ici brise l’affaire. Voulez-vous faire revivre et soigner des personnages ? Cela vous coûtera du Gil durement gagné. Et vous n’obtenez pas de waypoints pratiques pour vous diriger vers votre objectif. C’est à vous d’explorer le monde et de prendre note de l’endroit où vous devez aller.

Final Fantasy Pixel Remasters : faut-il y jouer ?

Source : Android Central

Autant j’ai apprécié les Final Fantasy Pixel Remasters, autant je ne suis pas sûr de dépenser 12 à 18 $ pour eux. C’est peut-être une partie de mon cerveau qui ne veut pas dépenser de l’argent pour des jeux Google Play Store alors que de nombreux autres excellents choix sont gratuits, bien que subventionnés par des microtransactions. Je mentirais si je disais que mon opinion ne changerait pas s’ils étaient sur PS5. Il m’est plus facile de justifier un achat sur console que sur mobile. Pourtant, de nombreux joueurs mobiles trouveront beaucoup à aimer ici, et lorsque je me mets à leur place, je peux plus facilement recommander les Pixel Remasters à leurs prix. En fin de compte, c’est à vous de décider si vous souhaitez dépenser un peu plus de 40 $ sur les trois premiers jeux.

4 sur 5

J’imagine que c’est ainsi que les fans de longue date voient les jeux à travers des lunettes roses, car les originaux sont décidément moins polis. Cependant, Square Enix s’est assuré qu’ils étaient parfaits pour les appareils mobiles, et cela est évident dans leurs commandes et leur gameplay. Même si vous n’êtes pas un fan de la série, les Final Fantasy Pixel Remasters vous offrent une chance de découvrir les classiques tels qu’ils se souviennent, prouvant pourquoi ils ont lancé l’une des franchises de jeux vidéo les plus réussies de l’histoire.

Final Fantasy Pixel Remasters

En bout de ligne : Square Enix aurait pu facilement faire le strict minimum et laisser les ports tels quels, mais il a fini par créer certains des meilleurs remasters classiques depuis des années avec les Final Fantasy Pixel Remasters. Les fans de la série devraient absolument les ramasser.

Passer à la personnalisation

Google Tensor SoC : tout ce que vous devez savoir

Google est sur le point de déployer son premier chipset personnalisé pour le prochain Pixel 6. Voici ce que vous devez savoir sur le Tensor SoC et pourquoi vous devriez être enthousiasmé par le Pixel 6.