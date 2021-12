Critique de Flee : l’un des meilleurs films de 2021

Vers la fin de Flee, le sujet principal Amin – qui a fui Kaboul, en Afghanistan, avec sa famille dans les années 90, alors qu’il était un jeune adolescent – ​​est dans un aéroport. Il réfléchit à sa propre aversion à s’installer, à rester au même endroit, à construire une maison avec son fiancé Kasper. Cette réticence surprend le public, puisque « chez lui » est tout ce qu’il désire depuis qu’il est enfant. Mais « quand tu t’enfuis quand tu es un enfant », explique-t-il, tu es constamment sur ses gardes. Vous avez peur de faire confiance à qui que ce soit. Même votre partenaire. Même votre meilleur ami.

C’est donc au crédit de l’ami d’enfance d’Amin, le réalisateur Jonas Poher Rasmussen (qui a fait ses études secondaires avec Amin au Danemark), qu’il convainc Amin de partager avec lui son histoire extraordinaire et poignante pour Flee, l’un des meilleurs documentaires de l’année – et peut-être son meilleur film d’animation.

L’animation est assez courante dans les documentaires contemporains, généralement utilisée comme un outil fantaisiste pour illustrer une histoire ou un schéma. Il est beaucoup plus rare de regarder un long métrage documentaire qui, comme Flee, est presque entièrement animé. D’autres l’ont fait – Valse avec Bashir, nominé aux Oscars en 2008, en est un brillant exemple. Mais animer un film demande beaucoup de temps et de travail, et le faible budget généralement alloué aux projets documentaires (surtout ceux qui ne sont pas en anglais) peut le rendre prohibitif.

Le réalisateur Jonas Poher Rasmussen s’inclut dans le film alors qu’il interviewe Amin.Neon

Dieu merci, les cinéastes de Flee ont réussi. L’animation dans Flee est en grande partie simple et réaliste, mais avec un style légèrement nerveux qui empêche les choses de se sentir comme si elles visaient le territoire de Adult Swim. Des dessins occasionnels au fusain et des inserts vidéo granuleux ajoutent de la profondeur à l’histoire, mais l’imagerie cohérente relie les événements de la vie d’Amin, reliant le présent et le passé plutôt que de se sentir comme une histoire lointaine.

À l’heure actuelle, Amin poursuit des études postdoctorales à Princeton mais vit avec Kasper pendant les mois de congé au Danemark, où Amin est arrivé des décennies plus tôt en tant que réfugié. Son père a été enlevé à sa famille au début des années 1990, lorsque le gouvernement afghan soutenu par Moscou s’est effondré, les moudjahidines ont pris le relais et les conditions sont devenues extrêmement dangereuses. Il est parti avec sa mère et ses frères et sœurs et s’est retrouvé à Moscou. Ils ont tenté de partir pour la Norvège mais ont été contrecarrés, passant des mois et des mois coincés dans un appartement pendant qu’un frère aîné essayait de trouver un moyen de payer pour les faire sortir.

Tout cela est raconté par Amin dans une interview avec Rasmussen, qui l’a enregistré. La voix d’Amin est utilisée comme piste vocale principale du film, l’animation prévue pour illustrer l’histoire qu’il raconte. Mais Rasmussen rend également le présent dans l’animation, enregistrant les conversations qu’il a avec Amin sur ses difficultés à raconter l’histoire, ses espoirs pour l’avenir, les souvenirs qu’ils partagent du lycée, ses expériences d’acceptation de son homosexualité dans une culture traditionnelle qui non seulement le rejetterait, mais menacerait également sa vie. Rasmussen enregistre les conversations entre Amin et Kasper au sujet de la maison que Kasper veut acheter. Vous pouvez entendre des plats tintement en arrière-plan.

L’animation est à la fois un choix esthétique et pratique. Certains d’entre eux aident simplement à protéger l’identité de certains des réfugiés du film ou des personnes qui leur sont venues en aide, mais il y a plus que cela. La plupart des événements décrits par Amin n’auraient jamais pu être filmés ; donner au public même un aperçu astucieux de ces événements les rend encore plus durs. Une séquence inoubliable implique un bateau plein de réfugiés, dont Amin, tentant de traverser le golfe de Finlande et rencontrant des ennuis. Un bateau de croisière apparaît à l’horizon et les réfugiés commencent à applaudir, en supposant que le bateau rempli de riches touristes les sauvera certainement. Mais leurs acclamations se transforment en horreur lorsque les touristes se tiennent froidement sur le pont, prenant des photos des personnes dans les bateaux. Une annonce arrive : la police estonienne a été alertée, et les réfugiés seront récupérés et renvoyés à Moscou. C’est dévastateur. Et cela n’aurait pas le même impact dans un conte fictif, ou si la scène était rendue comme une reconstitution ou simplement Amin parlant à la caméra.

Un jeune Amin visite un club.Neon

Et c’est la puissance de l’animation. Nous sommes conscients qu’il existe un certain degré d’éloignement entre nous et l’histoire, simplement parce que nous ne pouvons littéralement pas voir leurs visages. Au lieu de cela, nous interagissons avec la vie d’Amin comme s’il s’agissait de la grande tradition de la narration, un récit dont le sens va au-delà des simples faits.

Amin a peur d’être blessé, de perdre sa famille, d’être seul et d’être rejeté pour son homosexualité – et la plupart de ses peurs se réalisent. Il aspire à la sécurité et à la maison, un endroit où personne ne viendra l’emmener. Et pourtant, quand il le trouve, il n’arrive pas à y croire. Au moment où Rasmussen et Amin discutent de son histoire, cela fait presque 20 ans, mais pour Amin, c’est comme si c’était hier. Il est devenu instruit et a réussi, a renoué avec la plupart de sa famille et a trouvé le véritable amour. Mais même après avoir trouvé la sécurité et une stabilité relative, les expériences précédentes d’Amin ne cesseront jamais d’atteindre son présent.

L’histoire d’Amin a un sens profond au-delà des faits spécifiques de sa vie. Partout dans le monde, les gens sont obligés de fuir leurs maisons. S’ils ont beaucoup de chance, ils pourraient se réinstaller dans un endroit où ils pourront vivre une vie meilleure. Mais cela ne veut pas dire que le traumatisme s’estompe. À la fin, il semble que raconter son histoire – la dire à haute voix dans un espace sûr, enfin – a peut-être aidé Amin à guérir un peu plus. Peut-être que le partager avec le public ouvre également le même espace pour les autres.

