Critique de Godzilla vs Kong: plein de trous, mais amusant comme l’enfer

Godzilla vs Kong ressemble à 65% d’un bon film. Pas 65 pour cent de bonne qualité; il se sent tronqué, comme s’il avait été réduit à la taille d’une coupe beaucoup plus longue, peut-être plus cohérente sur le plan narratif. Des acteurs mémorables (Lance Reddick, par exemple, ou Julian Dennison de Hunt for the Wilderpeople) apparaissent de nulle part, inexpliqués, et passent étrangement peu de temps à l’écran. La plupart des principaux points de l’intrigue sont plus logiques que réellement logiques. Et c’est plus vif que prévu, se terminant sous la barre des deux heures. Une légère perplexité règne partout.

Mais vous ne devriez pas prendre cela pour signifier que c’est un slog. Au contraire: j’ai adoré regarder ce film. J’aurais aimé pouvoir le voir sur un écran IMAX. Après la double misère de ses plus récents prédécesseurs – Kong: Skull Island et Godzilla: King of the Monsters de 2017, qui ont brûlé mes rétines sans justifier son existence – Godzilla contre Kong est un soulagement bienvenu et grandiose. Ce qui manque à Godzilla contre Kong dans la logique narrative, c’est le plaisir visuel, voire l’imagination. Et cela fait trop défaut dans une industrie dominée par les films qui sacrifient les images au profit des rythmes de l’histoire.

L’intrigue est fondamentalement là dans le titre, et comme le film combine deux «univers cinématographiques» – pour emprunter le terme marketing exaspérant – il passe beaucoup de temps à couper entre des groupes de personnes sur diverses quêtes liées aux titans titulaires. Kong vit sur Skull Island dans un dôme en forme de Truman Show, surveillé par son maître de monarque Ilene Andrews (Rebecca Hall) et sa fille adoptive, Jia (Kaylee Hottle), une fille Iwe que Kong a sauvée lorsque ses parents ont été tués. (Le monarque, comme vous vous en souvenez peut-être, est l’organisation scientifique secrète qui surveille et protège les titans comme Kong et Godzilla, qui, selon lui, sont vitaux pour l’existence continue de la Terre.) Jia est sourde et communique avec Kong via la langue des signes.

Kong sur Skull Island.Warner Bros.

Pendant ce temps, en Floride, un théoricien du complot nommé Bernie (Brian Tyree Henry, qui devrait être dans tout) travaillait chez Apex Cybernetics mais dirige maintenant un podcast paranoïaque sur ce que fait Apex. Madison Russell (Millie Bobby Brown), maintenant un peu plus une adolescente arrogante, est une fan du pod, à la grande consternation de son père directeur adjoint Monarch, le Dr Mark Russell (Kyle Chandler). Godzilla n’a pas été entendu depuis des années, mais il a soudainement atterri en Floride et attaque l’installation de Pensacola Apex, ce qui semble être un mouvement hors du personnage pour les humains qui ont pris l’habitude de penser à lui comme un protecteur de humanité. Maintenant, Godzilla doit être arrêté. Avec Bernie et son copain Josh Valentine (Dennison), Madison est déterminée à enquêter sur les raisons pour lesquelles Godzilla a attaqué, et le trio tombe sur des trucs assez sauvages – bien que rien ne choque les aficionados du film Godzilla.

Il se passe beaucoup plus de choses ici. Alexander Skarsgård incarne un ancien scientifique du monarque incroyablement beau nommé Dr Nathan Lind, qui est assis autour de théoriser sombrement sur le fait que la terre est creuse. L’organisation Monarch a besoin de lui pour se rendre au centre de la planète pour trouver une nouvelle source d’énergie qui, selon eux, s’y trouve, et pour des raisons qui ne sont que moyennement claires, Kong est leur meilleur moyen de la trouver. Lind fait donc équipe avec Andrews et Jia pour monter à bord d’un énorme navire et amener ensuite une technologie sophistiquée développée par Monarch au centre de la terre.

Et, eh bien, il y a encore beaucoup plus. C’est impressionnant, d’une certaine manière, ce qui est emballé dans ce film. Les écrivains Eric Pearson et Max Borenstein, qui ont écrit le meilleur opus de la série Legendary Monsterverse, Godzilla de 2014, tressent désespérément beaucoup de brins, et parce que tout bouge si vite, il est facile de laisser les trous de l’intrigue s’estomper. Le réalisateur Adam Wingard s’est fait les dents dans l’horreur à petit budget (You’re Next, The Guest) et ne semble pas tout à fait savoir quoi faire avec les acteurs; révélateur, ce sont les plus drôles (Henry et Dennison en particulier) qui ressemblent le plus à des personnes réelles et moins à des appareils d’exposition.

Mais Godzilla vs Kong passe sous silence ces lacunes avec une excellence visuelle. La plupart des scènes de combat à succès sont visuellement incompréhensibles, avec apparemment très peu de réflexion sur l’emplacement de la caméra, ce qui doit être vu et comment garder le public enraciné dans l’espace et le temps. Ce n’est pas le cas avec Godzilla contre Kong, qui le cloue absolument. Une scène de combat se déroule en mer, une autre contre un paysage urbain néon. Il y a des culbutes, des coups et des fracas, et à tout moment je pourrais suivre l’action. C’est génial.

Godzilla et Kong se brisent! (Sur un bateau.) Warner Bros.

Dans le Godzilla 2014, la plupart des scènes de combat ont été tournées du point de vue de l’œil humain; Parfois, le public ne voit que Godzilla marcher (ou tonner) du niveau de la rue, à moitié bloqué par des gratte-ciel. Ici, la perspective se déplace vers les monstres, favorisant fortement Kong; il est, après tout, le primate dans le combat. Le passage à la perspective des monstres permet de souligner à quel point les humains sont minuscules et sans importance dans cette méga-bataille. Ils pensent qu’ils peuvent faire quelque chose – voler de l’énergie, tirer des armes, créer des technologies – mais les titans sont sur terre depuis longtemps avant l’arrivée des humains, et il y a de fortes chances qu’ils soient toujours là, errant, quand nous serons disparu.

Et puis il y a la séquence de la terre creuse, qui semble s’inspirer à la fois de Jules Verne et de 2001: A Space Odyssey. Narrativement, c’est un peu gênant. Mais si vous me disiez que c’était écrit dans l’histoire juste pour que nous puissions avoir ces scènes, je serais satisfait. En dehors de la science-fiction (et cela fait un moment qu’il n’y a pas eu un grand blockbuster de science-fiction), il est rare de voir quelque chose de vraiment impressionnant dans ce qui est, fondamentalement, un film sur de grands monstres qui se battent.

La seule déception qui persiste vraiment est le désintérêt manifeste de la machine hollywoodienne pour la réflexion sur les dimensions métaphoriques de Godzilla et de Kong. (Je sais, je sais. Restez avec moi.) Depuis que Godzilla est apparu dans les films japonais dans les années 1950, la créature a alternativement été lue comme représentant la bombe atomique, l’impérialisme américain, les catastrophes naturelles, l’amnésie japonaise à propos de sa propre histoire impérialiste, et beaucoup plus. Certains des films de Godzilla sont légers et étranges; d’autres sont un peu plus sombres. De même, les divers épisodes de Kong ont varié des caricatures très racistes aux allégories sur le colonialisme et la destruction occidentale. Et King Kong et Godzilla se sont même battus auparavant, dans un film japonais de 1962 massivement populaire. Il y a une riche histoire avec laquelle travailler.

King Kong! Warner Bros.

Godzilla vs Kong fait quelques gestes vers certains thèmes populaires de quasi-apocalypse à succès: le potentiel de destruction de l’environnement, ou pour que nos technologies se retournent contre nous. Les deux sont des tropes communs dans les histoires d’apocalypse contemporaines. Le film ne passe pas trop de temps à les expliquer, et même dans ce cas, il en fait peut-être plus que nécessaire. Nous connaissons l’exercice: menace secrète, probablement d’une société maléfique; les héros ordinaires font irruption et essaient de le réparer; menace évitée, du moins pour le moment.

Mais compte tenu de la riche histoire de Godzilla et de Kong, il est triste de voir une histoire aussi confuse, sans couche allégorique attachée. La bêtise est bien, mais ce sont des moments graves, et il ne ferait pas de mal de glisser dans une signification plus profonde avec les coups de feu et les power-ups de rayonnement et le frisson traverse le centre de la terre.

Cela dit, Godzilla vs Kong est un excellent rappel de ce qui est le plus fondamental dans l’art du cinéma: les images. Vous pouvez avoir un film sans histoire, et vous pouvez avoir un film muet, mais vous ne pouvez pas avoir un film sans rien à regarder. Le fait qu’il soit si rare de voir un blockbuster avec une sensibilité visuelle développée et des combats bien chorégraphiés témoigne à quel point Hollywood en est venu à favoriser les personnages familiers et le service des fans par rapport à ce qui rend les films si magiques. Et tout ce que je pourrais chipoter dans la narration de Godzilla contre Kong, j’ai hâte de le voir sur grand écran.

Godzilla vs Kong sort en salles et sur HBO Max le 2 avril.