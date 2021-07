Critique de Gossip Girl: le redémarrage de HBO Max est un rechapage coûteux et fatigué.

Il est difficile d’imaginer que quelqu’un ait envie de plus de Gossip Girl.

La version originale de l’émission, un feuilleton glacé et froid sur les faiblesses glamour des riches adolescents de Manhattan, a fait sensation lors de sa première première sur la CW en 2007. C’était la nouvelle émission la plus cool à la télévision, et la regarder ressemblait à prendre un brunch bien arrosé avec votre ami parfaitement coiffé qui vient en ville une fois par mois pour récupérer entre les trios à Paris et les crises de coca à Berlin : Oh, c’est comme ça que l’autre moitié vit.

Mais à la fin de 2012, six saisons et d’innombrables triangles amoureux plus tard, Gossip Girl était devenue obsolète et épuisante. Il a commencé à répéter ses histoires encore et encore ; à chaque itération, ils semblaient devenir un peu plus froids. Les cotes d’écoute de l’émission sont tombées d’une falaise. Dans sa dernière saison, il a régulièrement attiré moins d’un million de téléspectateurs par épisode, contre un pic de 3,38 millions en 2008.

Néanmoins, le 8 juillet, Gossip Girl sera de retour sur HBO Max sous l’égide de Josh Safran, scénariste-producteur de l’émission originale. Le regarder donne l’impression que ce même vieil ami glamour vous a de nouveau appelé pour le brunch, prêt à répéter la même poignée d’histoires qu’ils vous ont déjà racontées des milliers de fois, et oh, ça vous dérangerait de payer la facture aussi ? Les temps ne sont plus ce qu’ils étaient.

Le nouveau Gossip Girl est, grosso modo, une continuation dans l’univers de l’ancien, se déroulant dans le même lycée vicieusement riche de l’Upper East Side avec un nouvel ensemble d’étudiants, neuf ans après la fin de l’émission originale. Notre nouvelle reine des abeilles est Julien (Jordan Alexander), un influenceur célèbre sur Insta qui exprime des platitudes sur le fait qu’elle ne croit pas aux hiérarchies tout en maintenant une emprise blanche sur la scène sociale de l’école. Son principal rival dans cet effort est sa demi-soeur éloignée, la classe moyenne Zoya (Whitney Peak), qui est transférée à l’école et capte immédiatement l’attention de tout le monde avec son refus punk rock de se plier aux caprices de l’autorité du lycée.

Cette dynamique est – comme vous le remarquerez si vous avez regardé l’original Gossip Girl, et que le spectacle abat consciemment – ​​très Serena et Blair redux. C’est l’une des nombreuses façons dont la nouvelle Gossip Girl se sent moins comme une continuation que comme un remix : exactement le même ensemble de caractéristiques qui a animé la distribution originale ont été joyeusement dispersés à travers une nouvelle distribution photogénique de nouveaux arrivants, qui sont, en accord avec le fois, moins blanc et moins droit que les originaux.

Ce qui signifie très peu à propos de Gossip Girl, c’est nouveau. C’est juste le même vieux spectacle avec un lifting et un budget plus important et adapté au streaming.

Croisez la conscience sociale de Dan avec le statut de prince de l’Upper East Side de Nate et vous obtenez Obie (Eli Brown), le riche militant anti-gentrification déchiré entre Julien et Zoya. Julien combine les instincts sociaux de tueur de Blair avec le sens de la mode sans effort de Serena, tandis que la princesse de glace de Blair va à la meilleure amie de Julien, Audrey (Emily Alyn Lind). Vous pourriez pratiquement dessiner un graphique.

Franchement, l’original Gossip Girl n’avait pas vraiment assez de traits de personnalité pour soutenir son premier casting, encore moins un nouveau. (Divulgation: je viens à cette nouvelle émission en tant que téléspectateur qui a trouvé l’original pour exécuter un spectre exaspérant de presque brillant à incroyablement horrible, mais j’ai également regardé presque tous les épisodes, à l’exception de la dernière saison.) La nouvelle émission se répète. le même ensemble de tropes fatigués que le premier, donc même quatre épisodes, il a acquis une similitude épuisante. Vous avez l’impression d’avoir déjà tout vu auparavant.

Note : 2,5 sur 5

vox-mark vox-mark vox-mark vox-mark vox-mark

La plus grande différence entre la nouvelle Gossip Girl et l’ancienne est peut-être aussi l’intrigue la plus farfelue de la série. Aujourd’hui comme alors, notre casting d’adolescents est tourmenté par une blogueuse anonyme et omnisciente, la titulaire Gossip Girl, qui est chargée de révéler les secrets scandaleux de chacun au moment le plus inopportun, et de fournir une voix off thématique à la fin de chaque épisode pour expliquez comment toutes les intrigues secondaires de la série parlent secrètement de la même chose. (Elle est toujours exprimée par Kristen Bell, qui j’espère que Dieu est bien payée pour le mot salade qu’elle n’arrête pas de ronronner de sa voix la plus scandalisée.)

Alors que l’original Gossip Girl n’avait jamais prévu de révéler l’identité de la fille, cependant, la nouvelle Gossip Girl l’a placée au cœur de la série, d’une manière absolument dingue.

Les nouveaux élèves de l’école de billard Constance, apprend-on, terrorisent leurs professeurs sous-payés avec des plaisanteries salopes sur leur garde-robe Zara et des menaces de les faire virer pour avoir donné de mauvaises notes.

Mais ça n’a pas toujours été comme ça, explique un enseignant. En 2009, tous les étudiants étaient des élèves modèles bien élevés qui respectaient l’autorité parce qu’ils étaient tous terrorisés par Gossip Girl. Et cette histoire ne donne-t-elle pas juste une idée aux nouveaux enseignants !

En peu de temps, les enseignants filment avec joie leurs élèves mineurs en train de se changer devant les fenêtres, déterrent la saleté sur tous les enfants cool et publient les résultats sur Instagram pour que tout le monde puisse les voir. En échange, ils peuvent se délecter d’un environnement scolaire plus respectueux et plus réfléchi.

Rien de tout cela n’a de sens de haut en bas, mais Gossip Girl a toujours été le plus amusant lorsqu’il a cessé de s’accrocher à des contraintes à l’ancienne telles que “un complot cohérent” ou “des motivations de personnage qui ont du sens”. Gossip Girls United Against the Bullying of Teachers vient du même puits de non-sens qui a donné naissance à des intrigues telles que Serena tue un gars et Blair devient princesse de Monaco, et en tant que tel, il insuffle une vie bienvenue à la nouvelle série. C’est aussi une fenêtre sur ce que la nouvelle variation de la série fait assez bien.

L’architecte en chef du nouveau plan Gossip Girl est la professeure d’anglais Kate Keller, interprétée par l’écrivain, éditeur et proto-influenceur Tavi Gevinson. Gevinson n’est pas une actrice naturelle, mais sa présence même fonctionne comme un clin d’œil narquois et narquois au public : contrairement à l’ancienne CW Gossip Girl, la nouvelle HBO Gossip Girl comprendra la monnaie sociale d’Internet. Ou du moins, les riches coins de la personnalité médiatique de New York sur Internet.

Lorsque Gossip Girl peut unir son ridicule camp avec sa compréhension méticuleuse de ce à quoi ressemble le poids de Manhattan à l’ère d’Instagram, il commence à monter en flèche. Comme lorsque la princesse Nokia se retire d’une performance privée à l’une des fêtes de Julien parce que Julien a été annulé pour un tweet honteux qu’elle a écrit à 13 ans, mais doit ensuite accepter de se produire après tout lorsque Julien rebaptise la fête en tant que collecte de fonds pour la recherche sur le lupus en l’honneur de sa mère décédée. Ou quand le gang va voir le nouveau Jeremy O. Harris jouer au Public, et qu’ensuite Harris demande à Zoya, 14 ans – qui, chic, a des doutes sur la politique raciale de Hamilton – de venir faire la fête avec lui dans l’espace VIP. parce qu’il est tellement intéressé par ses réflexions sur la façon dont Broadway doit évoluer. Tous ces moments sont le genre de plaisir idiot et savonneux auquel ce spectacle sait exceller.

Pourtant, alors que Gossip Girl a beaucoup de bon sens en ce qui concerne les complexités de la chasse au poids, lorsqu’il s’agit de faire en sorte que ses personnages se sentent comme des personnes réelles et intéressantes, il n’a aucune idée de ce qu’il fait. Ce qui ne serait pas si mal si Gossip Girl n’avait pas l’ambition de vous faire prendre soin de ses personnages et de développer une sorte de cœur.

Il veut que vous encouragez Zoya et Julien à devenir des amis ainsi que des sœurs, même s’il se délecte de la mousse de leur rivalité récurrente. Il veut que vous vous souciez de Lothario Max (Thomas Doherty) et de sa relation tendue avec ses deux pères, même s’il le montre en train de séduire son professeur de lettres classiques dans les douches de l’école. Cela démontre même une conviction naïve touchante que son public prendra la décision de Julien de laisser tomber les filtres et le maquillage pendant une journée comme un signe de son honnêteté révolutionnaire, et non comme une itération classique d’un influenceur avec une bonne structure osseuse fléchissant sur son public avec un # nomakeup #nofilter selfie.

La nouvelle Gossip Girl fait des allers-retours entre donner à son public des hijinks mousseux et minutieusement observés de riches, et servir des clichés éculés et sentimentaux sur les archétypes de savons pour adolescents avec la conviction apparente que les téléspectateurs les embrasseront d’une main prête.

C’est aussi un problème que l’original Gossip Girl a rencontré maintes et maintes fois. Sauf que dans ce cas, la série avait une arme secrète : Leighton Meester. Meester a été choisie pour incarner Blair, la reine des glaces originale de Gossip Girl, mais elle est devenue le cœur battant de la série, décrite de manière mémorable par un autre personnage comme une « 95 livres, aux yeux de biche, bon mot-tossing, designer-label-whoring paquet de mal girly.

Les récapitulatifs exhaustifs de Gossip Girl du Daily Intel avaient l’habitude de plaisanter en disant que Blair avait accès à une autre salle d’écrivains meilleure que le reste des personnages, mais cela signifiait que Meester était capable de rendre même les mauvaises blagues intelligentes. Elle pourrait vous faire pleurer ou vous faire grincer des dents avec une délicieuse sympathie avec l’un des serviteurs de Blair qu’elle réduisait à la taille pour avoir acheté ses chaussures à prix réduit, et c’est grâce aux efforts de Meester que la série a jamais fonctionné aussi bien qu’elle a réussi.

Alors vraiment, est-ce que quelqu’un a déjà voulu plus de Gossip Girl ? Ou voulaient-ils simplement plus de Leighton Meester disant des choses garces dans une variété de bandeaux attrayants?

Ce n’est pas quelque chose que la nouvelle Gossip Girl peut fournir. Et sans Meester ou son talent équivalent de son côté, il n’a tout simplement pas les compétences pour réussir ce qu’il essaie de faire. Ce qui donne l’impression, en fin de compte, comme la pire chose qu’un redémarrage puisse être : inutile et sans intérêt.

Vous n’êtes pas obligé de rencontrer votre ennemi épuisant et toxique pour le brunch pour entendre mille fois la même poignée d’histoires, même si elles ont promis de saupoudrer quelques nouveaux bons mots. Il est temps de se désami et de ne plus suivre.