Critique de Halo Infinite – la meilleure de la série depuis Halo 2

« Si vous saviez comment vous alliez mourir, comment vivriez-vous votre vie différemment ? » C’est la question que l’ex-petite amie de l’IA de Master Chief se pose au début de Halo Infinite. Mécaniquement, c’est une question que tous les tireurs à la première personne se posent : choisissez d’aller à droite et de manger une grenade ; rechargez et allez à gauche pour éviter la grenade. Tous les jeux de tir solo sont à la base, mais Halo a toujours offert des options beaucoup plus larges que gauche contre droite.

Après des années de jeux FPS militaires identiques, la sensation à l’ancienne de Halo est rafraîchissante en 2021. Il y a une intentionnalité dans chaque aspect de la conception. Faites le saut flottant : vous avez l’impression de rebondir sur la lune, mais vous êtes capable de faire une rotation complète à 360 degrés tout en étant suspendu dans les airs, en scrutant l’horizon pour voir des têtes apparaître. Son action est volontairement ralentie, permettant une précision qui n’est pas possible dans la plupart des tireurs.

La restriction à deux armes est là pour la même raison que la dégradation des armes de Breath of the Wild, vous obligeant à vous adapter et à survivre pendant que vous enchaînez les tueries. Faites un grognement avec la dernière balle de votre chargeur et arrachez leur arme du sol pour continuer votre assaut. Vous avez peut-être des armes préférées, mais il ne faudra pas longtemps avant que vous ne soyez obligé de les jeter de côté juste pour vivre. Et quelles armes ils sont : des railguns qui tirent des rayons de lumière, désintégrant les corps et ricochant sur des surfaces dures ; des fusils de précision à bobine électrique qui font frire les têtes et enchaînent l’électricité à travers des ennemis groupés ; des fusils de chasse trapus avec de minuscules baïonnettes attachées ; lasers impossibles qui déchirent les machines et la chair – la mort brûlante dans les néons roses, verts et violets.

Peu importe l’arme que vous utilisez non plus, elles sont toutes satisfaisantes. Ce petit pop que vous obtenez lorsque vous abattez un extraterrestre, accompagné du marqueur rouge ; l’éclaboussure et le craquement lorsque vous éclatez la carapace d’un grognement ; la façon dont les ennemis trébuchent lorsqu’ils sont pris dans l’onde de choc d’une explosion, ou comment ils tombent à genoux lorsque vous tirez sur une jambe. Les jeux FPS sont si populaires parce qu’ils sont immédiats. C’est une interactivité instantanée – vous appuyez sur la gâchette et vous influencez le monde. Le monde de Halo Infinite réagit plus intensément que la plupart.

Cela a toujours été l’un des attraits de Halo, à quel point une seule pression sur la gâchette peut choquer et impressionner. Le développeur d’Infinite, 343 Industries, le lance ici, plaçant des cellules énergétiques et des conteneurs explosifs sur tous les champs de bataille. Un seul coup ou une grenade peut déclencher une réaction en chaîne qui se répercute sur les forces ennemies – et, parfois, sur vous – comme un feu d’artifice lors d’une tombola de viande exotique.

Infinite transporte cette action dans un monde ouvert. La plupart de ses missions principales suivent la formule classique de Halo – vous emmenant à l’intérieur d’installations ou à bord de navires ennemis et dans des couloirs étroits – mais certaines profitent du nouveau bac à sable. Vous êtes libre de vous attaquer aux objectifs comme bon vous semble dans ce monde, en conduisant un char et en abaissant les portes pour un assaut frontal, ou en vous frayant un chemin au-dessus d’une montagne voisine pour les surprendre par l’arrière. Ces moments, à leur meilleur, me rappellent une approche centrée sur l’action de Metal Gear Solid V.

Entre les missions, vous devez également vous attaquer à une gamme d’objectifs hautement prioritaires. La prise en charge des bases d’opérations avancées (FOB) débloque un nouveau point de déplacement rapide ainsi que la possibilité d’appeler des véhicules à partir de cet emplacement. Vous pouvez également faire le plein d’armes déverrouillées ou recruter un marine pour vous rejoindre au combat. En plus des FOB, il y a des cibles d’assassinat, des noyaux de mise à niveau, des tours de propagande et plus encore. Cela peut ressembler à la Far Cry-ification de Halo, mais heureusement, ce n’est pas le cas. 343 Industries était assez intelligent pour disperser les activités avec parcimonie, et chaque objectif secondaire auquel vous vous attelez récompense un avantage de jeu instantané et tangible. Qu’il s’agisse d’une nouvelle arme à feu, d’un véhicule pour les FOB ou de quelque chose d’autre, vous débloquez toujours des jouets à utiliser dans le bac à sable.

Un nouvel outil – le Grappleshot – fait de se déplacer dans le monde ouvert une joie. Il existe d’autres gadgets – un bouclier énergétique, des propulseurs et une balise de balayage – mais il est vraiment difficile de ranger le grappin, et pas seulement parce que le passage d’un outil à l’autre est inutilement fastidieux. Une fois entièrement mis à niveau, vous pouvez vous-même Spider-Man à travers le monde. En raison de la flottabilité des sauts susmentionnée, son temps de recharge se recharge souvent avant d’atterrir, ce qui vous permet d’enchaîner les balançoires. Vous pouvez également influencer l’arc de votre swing en tirant votre poids dans la direction opposée pour vous balancer plus large. On dirait que cela aurait dû faire partie de Halo depuis le début, ouvrant tant de possibilités à l’intérieur et à l’extérieur du combat.

Vous pouvez vous tirer vers les ennemis pour infliger un coup fatal au corps à corps ou une grosse livre au sol. Vous pouvez vous éloigner du danger ou vous placer sur les flancs. Vous pouvez vous hisser dans des véhicules éloignés pour les détourner. Vous pouvez même fouetter des armes depuis le sol ou les retirer des airs. On a parfois l’impression de tromper le jeu et de sortir des limites, mais ce n’est jamais le cas. C’est une révélation.

Halo Infinite est une nouvelle aube pour la série. L’indice est dans le nom. Ce n’est pas une suite numérotée, mais plutôt un redémarrage en douceur. En termes de gameplay pur, cela fonctionne. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de l’histoire.

C’est bon. L’histoire de Halo n’a jamais été que bien, et cela n’a pas besoin de l’être. Mais il vous plonge dans l’action après les événements de Halo Wars 2 – un jeu de stratégie auquel je n’ai pas joué – et s’attend à ce que vous ayez mémorisé l’intégralité du Wiki Halo. Vous finissez par comprendre, mais il est étrange qu’un redémarrage en douceur suppose autant de connaissances.

Pourtant, voici l’essentiel: Master Chief a été battu par un gros type brut et jeté dans l’espace, mais heureusement, un gars au hasard le trouve flottant là-bas et le répare. Cortana, son assistante IA qui l’a rejoint à travers les jeux originaux, est devenue un voyou et tout le monde la déteste maintenant. Master Chief est vraiment plutôt triste que sa cyber-femme nue se soit énervée. Maintenant, il doit empêcher le successeur du gars qui l’a battu d’accéder aux recherches de Cortana – quoi qu’elle fasse. Cela signifie aller dans un nouvel anneau de halo et tirer sur des tas d’extraterrestres. Oh, et il obtient également un nouvel assistant d’IA, mais il l’appelle simplement « l’arme » parce qu’il a du mal à passer à autre chose. Je vous en prie.

Après la cinématique d’ouverture, toute l’histoire est racontée du point de vue du chef, avec un style cinématographique « à un seul coup ». La caméra sort de la tête de Chief, mais elle ne s’éloigne jamais trop avant de revenir en arrière et de vous remettre le contrôle. C’est très élégant – en particulier l’ouverture, dans laquelle Chief se jette hors d’un sas et se promène sur des débris spatiaux avant de monter à bord d’un navire ennemi. Il est très cool pour un homme qui flotte dans l’espace et se salit depuis un temps indéterminé.

Heureusement, la série elle-même a fini de flotter dans le vide et de faire caca son pantalon spatial. Halo Infinite est un jeu époustouflant. En dehors de l’hypothèse de la connaissance et de la sélection délicate de gadgets, il n’y a pas grand-chose à redire ici, mais je vais quand même pinailler. J’aimerais qu’il y ait un autre ennemi en dehors de la faction Banished – quelque chose qui s’apparente au Flood du jeu original – afin que nous puissions participer à des batailles à trois dans le monde. Cela ajouterait un peu plus de dynamisme au bac à sable. J’aurais aussi aimé voir plus de choses émergentes en général, en dehors de ce qui se passe lorsque vous affectez le monde avec ces pressions sur la gâchette. Vous rencontrez des marines combattant Banished, mais seulement dans des endroits spécifiques et marqués, et les marines que vous trouvez sont à peu près aussi intelligents qu’un mollusque. Au moins, nous avons toujours des modules de largage ennemis, des navires de largage et des véhicules pour que les champs de bataille se sentent vivants.

Enemy AI est aussi bon que jamais. Le bavardage ennemi est plein de personnalité et il est rare de les entendre répéter un aboiement de combat. Ils se disputent aussi parfois entre eux car les Banished sont une collection hétéroclite d’espèces différentes. Dans un combat, j’entends une brute dire à un grognement de tenir la position. « Mais et s’il a des grenades », répond le grognement. Il y a des centaines de petites interactions comme celle-ci, et elles sont toutes géniales.

Lors de sa première révélation de gameplay, Halo Infinite a été fortement critiqué par les fans pour ses visuels, mais ils ont été considérablement améliorés ou cette critique a été exagérée. Ce n’est pas l’un de ces jeux que vous chargerez juste pour montrer les graphismes à vos amis, mais c’est vraiment joli parfois – surtout quand vous attrapez le soleil plongeant derrière le ring, entouré de nuages ​​duveteux. Les accessoires terrestres – arbres, herbe, rochers – auraient pu nécessiter plus de travail, mais il est difficile de se soucier des rochers qu’il contient lorsque vous tirez sur une aiguille et que vous infligez la mort au néon rose. Le gameplay est roi, après tout.

De nombreux redémarrages en douceur reposent fortement sur la nostalgie pour les mener à bien, mais Halo Infinite est un mariage parfait entre l’ancien et le nouveau. Il capture le même frisson de sortir sur l’herbe dans le premier Halo et de voir un grognement courir vers vous avec des grenades à plasma à la main, transplantant ces moments de bac à sable miniature dans un modèle de monde ouvert plus large. Vers la fin, il se rétrécit et vous entraîne à travers une poignée de missions linéaires qui parviennent à éviter de se sentir comme un album Best Of malgré une certaine familiarité. Il parvient même à conserver le thème principal assez longtemps pour qu’il ait un réel impact lorsque la musique entre enfin en jeu. Halo est de retour. Infinite a peut-être été lancé dans une année où il y a un nouveau Battlefield et Call of Duty, mais c’est de loin le meilleur jeu de tir de l’année. Si Halo avait continué comme ça, il serait probablement mort. Avec Halo Infinite, 343 a décidé de vivre sa vie différemment et j’entrevois un avenir radieux.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.