Critique de “Happier Than Ever” de Billie Eilish, ainsi que “The House Is Burning” d’Isaiah Rashad

Charles Holmes et Grace Spelman sont rejoints par Kate Halliwell de Tea Time pour discuter de Happier Than Ever, le deuxième album de Billie Eilish (0:00). Ils examinent son évolution d’adolescente étrange (8h00) à adulte réfléchie avant de déterminer quelles chansons ont le mieux fonctionné (20h00). Ensuite, Charles et le journaliste Jeff Weiss discutent du nouvel album de l’artiste de TDE Isiah Rashad, The House Is Burning (31:00).

Producteur : Justin Sayles

Producteur associé : Lani Renaldo

