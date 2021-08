Critique de He’s All That de Netflix: le remake d’Addison Rae-Led ressemble à des boutons et est dépourvu de cœur réel

L’année dernière, la culture TikTok a balayé la culture des adolescents de manière massive et déterminante. Pour cette raison, il n’est pas du tout surprenant que cela se heurte un jour inévitablement à un film sur le passage à l’âge adulte. Il est tout ça de Mark Waters est le produit d’une époque particulière dans laquelle nous vivons, où être viral et simultanément un lycéen peut absolument arriver et le fait. Et bien sûr, c’est pertinent et peut-être lié à ce public, mais regarder des adolescents regarder leur téléphone et parler du nombre d’adeptes qu’ils ont est rarement divertissant – et cela ne fait pas exception, surtout lorsque cette version de Netflix le fait pour mettre à jour un classique des années 90 aussi attachante qu’elle est tout ça.