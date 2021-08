Critique de Humankind sur Stadia : une grande tournure des jeux de stratégie historiques

Humankind a été commercialisé comme le “magnum opus” pour son développeur Amplitude Studios, créateurs d’autres jeux au tour par tour 4X Endless Space et Endless Legend. Le jeu offre de nouvelles idées mais doit finalement être peaufiné un peu plus avant de pouvoir atteindre son potentiel.

Il y a des façons de l’améliorer. Amplitude peut peaufiner et affiner grâce à l’inévitable support post-lancement qui est monnaie courante dans le genre de la stratégie, et de nombreux didacticiels utiles dans le jeu et vidéo peuvent lutter contre la confusion en début de partie. Cependant, il vante également des fonctionnalités exclusives de Stadia qui ne se sentent pas tout à fait exclusives. La version Stadia fait également défaut par rapport aux autres versions PC en fonction de l’importance pour vous de la prise en charge des mods et du multijoueur.

Catégorie GameNameXXX Titre Humankind Développeur Amplitude Studios Éditeur Sega Genre Stratégie Version Révisé Stadia Stadia Pro ? Pas de joueurs Solo, 2 à 10 joueurs Multijoueur en ligne Cross-Play Pas de date de sortie 17 août 2021 Prix de lancement 50 $

Humankind est un jeu de stratégie au tour par tour où vous sélectionnez des unités pour vous déplacer sur une grille hexagonale tout en construisant des villes et en entretenant des relations à la fois bonnes et mauvaises avec les autres factions sur la carte. Cela semble familier, mais la principale différence réside dans la manière dont vous créez un empire.

Vous traverserez différentes époques à travers l’histoire de l’humanité pour tout construire. Le jeu commence à l’ère néolithique où vous devez chercher des fournitures et saccager des nœuds indépendants sur la carte. La seule façon de sortir de l’ère néolithique est de gagner trois étoiles en augmentant la population, en chassant et en collectant des points scientifiques. C’est peut-être petit pour commencer, mais cela crée un rythme soutenu pour explorer le brouillard de la guerre et trouver des endroits pour placer un avant-poste, qui deviendra éventuellement votre première ville.

Le jeu démarre officiellement avec l’ère antique où vous devez choisir l’une des nombreuses cultures, chacune contenant des avantages uniques qui se concentrent sur différents aspects de la civilisation tels que la population, l’industrie, l’argent, la science et la guerre. Chacun a également des structures et des unités uniques, mais vous ne serez pas coincé avec elles pendant tout le jeu à moins que vous ne le choisissiez. Une nouvelle culture peut être choisie à chaque fois que vous changez d’ère, avec certains avantages tout en gagnant de nouvelles statistiques. Par exemple, vous pouvez commencer par les Harappéens en mettant l’accent sur la nourriture et l’augmentation de la population à l’époque antique, puis passer aux Huns à l’époque classique, qui se concentrent sur le combat. En raison de votre capacité à changer de culture, vous constaterez souvent que votre empire devient un méli-mélo de bâtiments anciens et nouveaux, avec des écoles confucéennes à côté de pyramides et de gratte-ciel.

Source : Séga

Progresser dans une ère change également lors de l’entrée dans l’ère ancienne et nécessite à la place de gagner sept étoiles d’ère de sept catégories différentes qui offrent chacune trois étoiles consécutives. Les catégories Era Star vont de la défaite d’un certain nombre d’unités militaires, l’augmentation de la population, le gain d’argent ou l’ajout constant de nouveaux territoires. Cependant, les catégories ne changent jamais, vous progresserez donc de la même manière du tour 20 au tour 200.

L’humanité ne consiste pas à « gagner », mais à ce que vous faites pour y arriver.

Fait intéressant, il n’y a aucun moyen de rester coincé avec un objectif qui ne correspond pas à votre société et qui peut empêcher la transcendance. J’ai joué passivement et j’ai essayé d’éviter tout conflit, donc c’est bien que je n’ai pas eu à commencer des guerres pour vaincre 10, 15, puis 20 unités juste pour progresser. Le seul inconvénient est que tout devient une sorte de bruit de fond, vous pourriez donc être pris par surprise lorsque le jeu annonce qu’il est temps pour une nouvelle ère. Vous devez faire attention lorsque vous transcendez les époques avec la même culture, car vous pouvez manquer de combiner des avantages pour un bonus à la renommée, ce qui est nécessaire pour gagner la partie.

L’humanité ne consiste pas à « gagner », mais à ce que vous faites pour y arriver. Il est possible de terminer le jeu et de ne toujours pas gagner. Certaines des conditions de fin incluent l’élimination de toutes les factions ou l’envoi d’une mission sur Mars, et vous pouvez toujours perdre en n’ayant pas assez de renommée.

Source : Séga

Le jeu est sonore mécaniquement, vous permettant de contrôler les caprices de vos quartiers à travers des événements narratifs, divers compteurs, et en augmentant tous les nombres. Les ennemis manquent cependant de personnalité. Il y a quelques figures de proue historiques comme Edgar Allen Poe, mais il n’y a pas assez de sentiments dans ces personnages pour résonner car la société de chacun est également un mélange de diverses civilisations. J’ai cessé de prêter attention aux noms des autres factions et ne les connaissais que par leur couleur et la quantité de carte qu’ils avaient saisie.

Puisque l’humanité consiste à recréer une chaîne d’évolution alternative, les cinématiques qui précèdent chaque ère reconnaissent simplement que des progrès sont en cours. Il n’y a pas de vraie histoire autre que son crochet de remixer la société. De plus, je suis tombé sur ce que je suppose être un bogue où la première cinématique d’introduction se joue à chaque fois que je continue ma sauvegarde après le lancement du jeu. Je peux facilement l’ignorer avec la touche d’échappement, mais c’était quand même étrange.

Mis à part la fadeur, Humankind est un bon début pour essayer le genre de stratégie basé sur l’histoire, en tant que personne qui n’a pas touché de manière significative une civilisation depuis la révolution des civilisations épurée spécialement conçue pour les consoles. J’ai été accueilli par plusieurs vidéos expliquant les objectifs et les mécanismes du jeu lors de la configuration de mon premier jeu, ce qui était une bonne surprise, et les menus du didacticiel réapparaissaient périodiquement même après la phase de démarrage.

Les menus contextuels ont été extrêmement utiles pour oublier certaines actions, et il existe une douzaine d’options de didacticiel qui peuvent être activées et désactivées dans les paramètres. De plus, il y a un bouton permanent dans le coin qui propose un site Web d’encyclopédie accessible à tout moment via un code QR. Une fois que j’ai pris le coup, les virages ont commencé à se terminer plus rapidement et les heures se sont écoulées.

Humankind : performances et fonctionnalités de Stadia

Source : Séga

La version Stadia de Humankind propose deux fonctionnalités exclusives non disponibles sur d’autres plates-formes PC, bien qu’elle s’accompagne de quelques mises en garde. Le jeu prend en charge State Share, connu ici sous le nom de « Leave Your Mark », où d’autres joueurs peuvent jouer dans un événement clé enregistré de votre monde de jeu via une capture d’écran ou un clip vidéo et relever vos défis. À moins que vous n’ayez des amis très compétitifs qui jouent également sur Stadia, je doute fort que quiconque recherche des clips aléatoires contre lesquels jouer.

L’autre fonctionnalité exclusive de Stadia est les commandes tactiles directes pour les joueurs mobiles. Vous pouvez contrôler le jeu avec une série de gestes de tapotement, de maintien et de balayage plutôt qu’une superposition de manette de jeu tactile. Les commandes tactiles tout en jouant sur un Samsung Galaxy S20 FE ont bien fonctionné, mais pas assez pour justifier de longues sessions de jeu. Il y a beaucoup de petits boutons et de texte dans le jeu qui deviennent encore plus petits sur l’écran d’un téléphone. Il y a aussi toujours une superposition de manette de jeu, mais elle ne contient que les boutons Stadia, Capture et Google Assistant, qui bloquent le menu de gestion des ressources, où il est nécessaire de déplacer la population pour augmenter la nourriture, l’industrie, l’argent et la science.

Il s’agit toujours d’un jeu PC destiné à être joué sur un moniteur avec une souris et un clavier.

Il y a un bouton loupe en bas au milieu de l’écran qui zoomera sur le jeu lui-même pour corriger ces problèmes, mais ce n’est toujours pas idéal. Il convient également de noter que la diminution de l’échelle de l’interface utilisateur sur PC se répercute sur le mobile et que vous devrez la modifier dans les paramètres à chaque fois lors du basculement entre les plates-formes ou être ennuyé par des menus surdimensionnés/sous-dimensionnés. Il s’agit toujours d’un jeu PC destiné à être joué sur un moniteur avec une souris et un clavier.

Le jeu propose un mode multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à 10 joueurs, mais la version Stadia ne prend pas en charge le multijoueur multiplateforme avec les versions Steam, Epic Games Store et Microsoft Store. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour ceux qui ne regardent que le mode solo, mais cela affectera ceux qui veulent jouer avec des amis sans posséder un PC de jeu capable.

Source : Séga

Cependant, les fans du mode solo pourraient se méfier du manque de prise en charge des mods après le lancement. Amplitude Studios s’est engagé à soutenir le jeu après son lancement avec des mises à jour et du contenu réguliers, mais a déclaré que la prise en charge des mods pour la version Stadia n’est “pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nous-mêmes, nous ne pouvons donc faire aucune promesse”. Le jeu est assez amusant en l’état, mais aucune prise en charge des mods ne peut affecter la valeur de relecture pour ceux qui cherchent à bricoler en dehors du contenu officiel supplémentaire.

Outre les fonctionnalités exclusives ou le support post-lancement, Humankind a fonctionné sans problème sur mon PC. Le chargement d’une sauvegarde pour la première fois prendrait une minute ou deux, puis il n’y aurait pas d’accrochage ou de ralentissement pendant le jeu. Le temps entre les tours ne serait que de quelques secondes. Bien sûr, cela dépend de votre connexion. Selon un Speedtest de ma connexion Verizon Fios, j’avais une vitesse de téléchargement moyenne de 57 Mbps et une vitesse de téléchargement moyenne de 63 Mbps. Google recommande une vitesse de téléchargement d’au moins 10 Mbps pour le streaming 720p, une vitesse de téléchargement de 20 Mbps pour le streaming 1080p et au moins une vitesse de téléchargement de 35 Mbps pour le streaming 4K.

Humanité : faut-il l’acheter ?

Source : Séga

4 sur 5

Humankind est un bon début pour les joueurs qui cherchent à essayer un jeu de stratégie au tour par tour 4X et pour ceux qui veulent une nouvelle approche du thème historique du genre. Le jeu lui-même n’est pas parfait mais il a suffisamment de variété pour justifier plusieurs sessions. Comme Civilization, c’est un jeu conçu pour une valeur de rejouabilité avec différents scénarios et combinaisons à chaque fois.

La version Stadia, cependant, est difficile à vendre en fonction de ce que vous attendez du titre après le lancement. Il fonctionne parfaitement sur PC et téléphone, mais ses fonctionnalités exclusives ne se comparent pas aux autres versions. C’est une expérience gimpée si vous ne pouvez pas jouer avec des amis sur Steam et Epic Games Store ou si vous ne pouvez pas installer de mods créatifs et sauvages pour prolonger la durée de vie du jeu. Bien qu’il ait des fonctionnalités exclusives, même pas celles que vous trouverez sur d’autres jeux Stadia, elles ne valent pas toutes le prix d’entrée.

En bout de ligne : La version Stadia de Humankind n’est peut-être pas aussi riche en fonctionnalités que les autres versions PC, mais fournit une base solide pour le genre de stratégie historique avec une touche unique.

