Critique de I Expect You To Die 2: le plus amusant que j’ai eu à résoudre des énigmes cette année

Vous n’êtes pas vraiment un agent secret jusqu’à ce que vous mettiez un drôle de chapeau et une fausse moustache pendant que vous essayez d’empêcher un conglomérat maléfique de remplir un théâtre de gaz empoisonné. Du moins, c’est ce que I Expect You To Die 2 postule, et je pense que c’est à peu près juste.

I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar est la suite de l’un des premiers titres de réalité virtuelle à succès, sorti par Schell Games en 2016 pour les casques VR de première génération. Les riffs de la série sur James Bond et d’autres franchises classiques de super espionnage. À l’aide de commandes de mouvement et d’un casque, vous incarnez un agent de terrain dont les missions se transforment invariablement en pièges mortels compliqués, et vous devez vous échapper en utilisant tous les objets qui se trouvent à proximité. Derrière son ton ironique et ses styles rétro colorés, c’est une classe de maître dans la traduction d’un genre souvent frustrant pour un morceau de matériel souvent frustrant – et c’est le plus amusant que j’ai eu à résoudre des énigmes cette année.

Comme le jeu original, la moitié de l’expérience consiste à voir les choses mal tourner

I Expect You To Die 2 descend des types de jeux d’aventure classiques qui punissent de minuscules erreurs avec une disparition horrible. Comme l’original, il vous oppose à l’organisation maléfique Zoraxis, qui a un plan mystérieux pour (évidemment) la domination du monde. Alors que le jeu original comportait des scénarios presque totalement autonomes, les six nouvelles missions sont un jeu étendu du chat et de la souris impliquant un acteur nommé John Juniper. Juniper, exprimé par Wil Wheaton, obtient une vanité de personnage véritablement digne de Bond : il se prépare pour les rôles en commandant un masque élaboré de la personne qu’il incarne, puis le porte en continu jusqu’à sa première.

Mis à part le récit plus large, chaque mission est une boîte à puzzle pleine de compartiments secrets et d’accessoires que vous pouvez lancer avec vos mains virtuelles. Vous faites tout cela sans quitter votre chaise ; quand quelque chose est trop loin, vous pouvez le saisir par télékinésie avec un bouton de votre contrôleur de mouvement. Si vous savez exactement comment résoudre chaque énigme, un niveau I Expect You To Die peut prendre quelques minutes. Mais comme son nom l’indique, la moitié de l’expérience consiste à voir les choses mal tourner.

Le gaz empoisonné était mon pire ennemi dans I Expect You To Die 2, bien que j’ai également été découpé en tranches par un pendule aiguisé, tué par une grenade dans un monte-plats et éteint par un cigare qui explose. Chaque échec vous laisse simplement regarder dans une mallette avec un petit bout de papier virtuel expliquant la cause de votre décès, plus un bouton de redémarrage instantané – ce n’est donc pas vraiment un gros problème. (Vous voyez essentiellement la même chose lorsque vous gagnez un scénario, sauf que vous obtenez du gâteau au lieu de la mort.)

La physique et les commandes de mouvement peuvent ajouter une couche d’incertitude aux énigmes

J’ai tendance à trouver les jeux d’aventure, en particulier ceux en réalité virtuelle, profondément exaspérants. Lorsque vous êtes déjà perplexe en essayant de deviner comment les développeurs veulent que vous résolviez un casse-tête, être coincé dans un casque pendant que vous y réfléchissez est encore pire que de regarder un écran, et cela a entravé mon plaisir avec d’autres titres comme The Room VR. De plus, dans la série I Expect You To Die, la physique et les commandes de mouvement ajoutent une couche d’incertitude à toutes vos résolutions de problèmes. Je me suis accroché à la suite à quelques reprises quand j’étais convaincu d’avoir trouvé la bonne solution mais que je n’arrivais pas à la mettre en place, avant de réaliser qu’il me manquait une étape ou deux évidentes.

Mais ces blocages mettent en évidence le bon fonctionnement de la configuration globale d’essais et d’erreurs de Schell. I Expect You To Die 2 est construit autour de petites boucles de gameplay rapides complétées par un tas d’amusements idiots aléatoires, et le redémarrage est une chance d’explorer plus de morceaux d’un niveau. Votre contrôle de mission qui souffre depuis longtemps (exprimé par Jared Mason) peut offrir de doux indices à la radio, mais plutôt que d’énoncer des solutions lorsque vous répétez un niveau, il réduit ses lignes pour que vous puissiez vous concentrer. Inversement, parce que vous passez chaque niveau au même endroit, chaque accessoire offre un indice semblable à une arme à feu de Tchekhov pour un défi ultérieur que vous pouvez vous sentir très intelligent en évitant.

Le jeu vous offre de nombreuses façons de mourir, mais aussi de nombreuses façons de vous sentir intelligent

Les énigmes de I Expect You To Die 2 ont généralement une solution, et quelques parties se concentrent un peu trop sur les boutons du panneau de commande dans un ordre donné. Mais les développeurs évoquent le sentiment qu’ils ont anticipé toutes sortes de petites astuces de rupture de séquence et d’interactions virtuelles, vous récompensant avec un épanouissement visuel ou un dialogue. (La tenue mentionnée ci-dessus, par exemple, vous rapportera un commentaire sarcastique d’un personnage.) L’une des rares nouvelles fonctionnalités de la suite est un système de réussite simple, qui offre des indices énigmatiques sur ses œufs de Pâques.

Même si vous êtes coincé, vous aurez toujours quelque chose à faire dans un niveau. Et certaines actions se chevauchent avec les fonctionnalités anti-frustration. Sans trop gâcher la rencontre, l’un de mes moments préférés dans I Expect You To Die 2 consistait à réaliser que je n’avais pas, en fait, à me livrer au monologue d’un méchant.

I Expect You To Die 2 ne dure que quelques heures, bien que s’il suit le modèle du premier jeu, Schell ajoutera quelques missions bonus après la sortie. Mais même à cette longueur, cela montre à quel point la formule de la série est solide. I Expect You To Die veut que vous échouiez, mais cela rend l’échec amusant – et permet aux joueurs de se sentir comme s’ils étaient dans la blague.

I Expect You To Die 2 est sorti le 24 août pour Oculus Quest, PlayStation VR, Oculus Store et SteamVR sur PC.